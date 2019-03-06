Несколько случаев мошенничества выявлено в Алтайском крае на рынке вывоза мусора. В Ребрихинском районе работают лжепредставители официального оператора по работе в твердыми коммунальными отходами АО "Эко-Комплекс".

"Пока речь идет о Ребрихинском районе. Здесь жителей пытаются обмануть лжепредставители "Эко-Комплекса". Известно, что пара молодых людей предлагает гражданам заключить договор на вывоз мусора. За оформление документов они просят заплатить 200 рублей. Кроме того, мошенники убеждают в необходимости оплатить им и сумму, указанную в квитанции за услугу “Обращение с твердыми коммунальными отходами”, – рассказали в компании.

По словам заместителя генерального директора "Эко-Комплекса" Никиты Боброва, представители регоператора в районах Барнаульской зоны не осуществляют подомовой обход для заключения договоров.

"Сделать это можно только в офисе перевозчика на территории. Исключение составляют юридические лица: к ним могут приходить представители регоператора. За оформление документов на вывоз мусора никакие деньги с людей не берутся", – добавил он.

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Услугу "Обращение с твердыми коммунальными отходами" нужно оплачивать в банках и на "Почте России", но никак не на руки неизвестным людям.

О случаях мошенничества регоператор просит сообщать по телефону своей горячей линии 8-800-350-73-37, а также обращаться в полицию.

Напомним, что "Эко-Комплекс" является официальным оператором Барнаульской зоны. Именно эта компания или ее официальные представители (субподряд) имеют право централизованно вывозить мусор от всех образователей отходов (физические и юридические лица). В зону входят Барнаул, Новоалтайск, Косихинский, Первомайский, Ребрихинский, Троицкий, Тальменский, Павловский, Калманский районы и ЗАТО Сибирский.