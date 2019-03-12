Эксперты Общероссийского народного фронта предложили передать ответственность за содержание мусорных контейнеров региональным операторам. Минприроды России эту инициативу поддержало.

ОНФ настаивает на внесении изменений в Федеральный закон №89-ФЗ, закрепив обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок за региональными операторами.

"За месяц на круглосуточную горячую линию ОНФ поступило 4 тысячи звонков. После вопроса о справедливости тарифа людей больше всего волнует состояние контейнерных площадок. Считаем, что нужно передать регоператорам ответственность за контейнерные площадки, чтобы не возникал сыр-бор между операторами и управляющими компаниями по поводу того, кто их должен содержать в чистоте и приводить в порядок, какие и сколько контейнеров размещать", – заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Сейчас по закону за контейнерные площадки отвечает муниципалитет или управляющая компания. И именно к содержанию "мусорок" сегодня очень много вопросов. Часто контейнер установлен для жителей сразу нескольких домов, у которых разные управляющие компании. А селах вообще до сих пор нет контейнеров, потому что в местных администрациях на их установку просто нет денег.

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин с предложением согласился. В ведомстве обсудят, как реализовать инициативу, чтобы это не привело к росту тарифов для граждан.