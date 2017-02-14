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Что за праздник День святого Валентина и как его отмечают в России?

, ИА "Амител"
Во многих странах мира 14 февраля отмечают День всех влюбленных. Как появился этот праздник?


14 февраля во многих странах мира, а с недавних пор и в России, отмечают День святого Валентина, или День всех влюбленных. В этот праздник влюбленные поздравляют друг друга, а те, кто еще не нашел свою вторую половинку, загадывают желания. Откуда же появился этот праздник и каковы его традиции, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за праздник?

День святого Валентина – это международный праздник любви, который с 13 века отмечают в Европе, с 1777 года – в CША. В России и странах СНГ 14 февраля начали праздновать с начала 1990-х годов.

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В этот день принято дарить сувениры и подарки своим вторым половинкам. Это могут быть милые "безделушки", конфеты, игрушки, цветы. Также приветствуются поделки, сделанные своими руками. Например, открытки в форме сердца, которые еще называют валентинками.

2
Как появился праздник День всех влюбленных?

Существуют две легенды возникновения этого праздника. Первая история гласит, что Валентин был узником, который попал за решетку за исцеление больных с помощью неведомой силы. Люди не забывали своего спасителя и несли ему записки. Однажды одна из таких записок попала в руки охранника тюрьмы. Надзиратель поверил, что у юноши действительно есть талант лекаря, и попросил исцелить его слепую дочь. Лекарь вылечил девушку. Когда девушка увидела своего спасителя, то влюбилась в него. Это чувство оказалось взаимным.

Однако хэппи-энда не получилось. 14 февраля влюбленный юноша был казнен. Перед своей смертью он написал своей возлюбленной и всем близким людям записки с признаниями. Считается, что именно так зародилась традиция дарить друг другу валентинки.

Вторая легенда рассказывает, что Валентин был римским священником. Он служил в третьем веке нашей эры. Тогда существовал запрет на женитьбу солдат. Юлий Клавдий II считал, что жены мешают мужчинам воевать и защищать родину.

Священник Валентин, вопреки запрету, венчал влюбленных солдат. За это его приговорили к смерти. В тюрьме Валентин влюбился в дочь надзирателя, девушка тоже полюбила юношу. Но о чувствах священника она узнала только после казни. В ночь на 14 февраля влюбленный написал девушке письмо, где признался в своих чувствах. На утро его казнили.

3
Как отмечают День святого Валентина в России и в мире?

В Америке было принято дарить в этот день марципаны, которые стоят довольно дорого. В Японии сложилась традиция дарить в этот день сладкое. Предпочтительно шоколад. В Стране восходящего солнца 14 февраля это праздник для мужчин. Сильная половина получает больше подарков, чем женщины.

У французов на День всех влюбленных принято дарить драгоценности. В Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода солнца. Барышни смотрят в окно на прохожих. Они верят, что первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.

В России в этот день принято дарить подарки в форме сердца и валентинки. Впрочем, никто не запрещает преподносить и дорогие подарки.

А вот в Саудовской Аравии этот праздник официально запрещен. Тому, кто нарушит закон и, допустим, подарит валентинку, грозит огромный штраф.

4
А есть ли в России свой праздник влюбленных?

В России давно существует свой День влюбленных. Однако широкую известность праздник приобрел только в последние годы. С 8 июля 2008 года во всех городах России отмечают День семьи, любви и верности. Его также называют День Петра и Февронии. Петр и Феврония ушли из земной жизни в один день, приняв в старости монашество, а спустя 300 лет их причислили к лику святых. Символом праздника считается ромашка – цветок, который пользуется особой популярностью у всех влюбленных.

Впервые опубликовано 10.02.2016 

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    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    10.02.2016 11:41
    BOSS2014

    В России День влюблённых (День Петра и Февронии) отмечается 8 июля.

    0  0
    10.02.2016 12:05
    - гость -

    Это праздник нашего вероятного противника

    0  0
    10.02.2016 12:14
    - гость -

    Много чужих праздников навязали России. Пора уже свои праздновать, а не позориться отречением от предков.

    0  0
    10.02.2016 12:43
    Фрося

    Никак Амик угомониться не может с этим пиндосовским праздником. Подкинули к нам эту заразу в бандитские 90-е годы, наивные и доверчивые проглотили эту дрянь не жуя. А толстосумы наживаются на лохах, подсовывая им свою продукцию в виде открыток и сувениров к 14 февраля.

    0  0
    10.02.2016 15:10
    Виктория

    Не понимала и не понимаю, у нас праздников и так воз и маленькая тележка. Ни Хеллуин, ни 14.02. Не празднуем. Хотя все люди разные, мой папа прям проникся этим праздником, каждый год маме с утра - цветы и подарки, и маме, конечно, приятно.

    0  0
    10.02.2016 16:35
    BUGOR

    День святого Валентина - вражий праздник для русских людей

    0  0
    19.02.2016 12:53
    prof

    http://kolaborea.com/index.php/publikatsii/stati/297-ocherednoj-prazdnik-pomeshal-zhit

    0  0
    14.02.2017 07:08
    - гость -

    отличный праздник! даешь праздник каждый день!! ))

    0  0
    14.02.2017 07:17
    - гость -

    нормального мужика женским именем типа валя-вова-женя не назовут...

    0  0
    14.02.2017 07:21
    - гость -

    хороший праздник. у некоторых на почве патриотизма совсем кукушка улетела.

    0  0
    14.02.2017 07:38
    - гость -

    Молодежи нравится, добрый праздник, ну пусть дарфт друг другу сердечки. Бося, кто февронию отмечает, надеюсь, хоть ты) история еще та, судя по летописи...

    0  0
    14.02.2017 08:07
    - гость -

    В день святого Осетина - не ходи без вазелина!

    0  0
    14.02.2017 08:09
    Сталинский Сокол

    Вспомните свою первую любовь. И Вы поймете, что когда влюблен, для Вас каждый день праздник. Зная от того, что где то живет рядом Ваша самая красивая девушка. Вот это и есть праздник. А отмечать раз в году внимание каким то пустым сердечком-Глупо.

    0  0
    14.02.2017 08:13
    - гость -

    Чем больше праздников любви, тем лучше! Пусть влюблённые поздравляют друг друга, пишут приятные записочки. А поженятся, будет им и праздник на 8 июля. Он то больше ассоциируется с семьёй. А как быть тем, кто ещё не создал семью, но влюблён бесконечно!

    0  0
    14.02.2017 08:15
    - гость -

    сокол, тогда, кроме нового года, все глупо. родительский день тоже глупость? 8 марта? а 9 мая? всегда же должны помнить, а не только в эти дни. но так что-то не бывает

    0  0
    14.02.2017 08:27
    - гость -

    А скажите мне, что вы делаете с горой открыток, подаренных по разным случаям? Накопилась гора ненужной макулатуры: выбросить жалко, хранить - мусорно. Сентиментальностью не страдаю, над открытками не плачу, розовые сопли не пускаю. И, да, я дама.

    0  0
    14.02.2017 08:30
    - гость -

    14.02.2017 08:27 - гость -

    Сохраните. Потом на старости лет розовые сопли попускаете.)) P.s. Не сентиментален. Весь лирический мусор выкидываю максимум на следующий день.

    0  0
    14.02.2017 08:31
    - гость -

    бальзаковского возраста? а с открытками на 8 марта Вы что делаете?

    0  0
    14.02.2017 08:34
    14.02.2017 08:27 - гостю

    а мы с дочей из открыток поделки делаем)))

    0  0
    14.02.2017 08:38
    Сталинский Сокол

    14.02.2017 08:15

    - гость - 8 марта? а 9 мая?+++++ Ты все перепутал в сравнении. Это совсем другое. Я так же считаю глупым дарить цветы. И вот почему. Принято на День Рождения-цветы. На похороны-цветы. Нет! пусть цветы радуют глаз и душу на грядке, на клумбе.

    0  0
    14.02.2017 08:45
    - гость -

    НИКАКОЙ ЛЮБВИ НЕТ! есть хотелки-либидо! доказательство- мужик сразу бросает семью в случае чего \ребенок-инвалид, жена болеет, нашёл молодуху или богатую или умную или сироту без тещи итд\

    0  0
    14.02.2017 08:53
    - гость -

    сокол, где ж грядку зимой взять? этот день - день эмоций. повод для чего-то серьезного. мы люди, а не роботы. не всегда должно быть логично и разумно. в универе сто раз видел, как именно этот день используют для знакомства. разве плохо?

    0  0
    14.02.2017 08:57
    - гость -

    То, что мы называем любовью, на самом деле эгоизм и инфантилизм. * Когда вы хотите, чтобы вас трогали, ласкали, возбуждали, сжимали — это страсть. * Когда вы хотите, чтобы о вас всячески заботились, решали ваши проблемы, делали вам подарки, обеспечивали вас — это инфантилизм. * Когда вы хотите, чтобы вас неистово любили, жить без вас не могли, разделяли с вами все свое время и отвели все остальное на второй план — это эгоизм. * Когда вы хотите срочно родить ребенка от конкретного человека — это биология. * Когда вы хотите, чтобы он срочно сделал вам предложение/она согласилась стать вашей женой — это зависимость от общественного мнения. * Когда вы любите — вы ничего не хотите. Вы просто любите. Тамрико Шоли

    0  0
    14.02.2017 08:58
    - гость -

    сокол, ты что, в маразме? так не пиши тогда глупость всякую

    0  0
    14.02.2017 09:03
    - гость -

    товарищ Шоли, а как же любовь комментатора Босс и партии?

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