Для одиннадцатиклассников наступила ответственная пора — сдача Единого государственного экзамена. От того, насколько успешны будут его результаты, во многом зависит зачисление в университет. Но одних знаний предмета зачастую недостаточно для успешного преодоления этого испытания, очень много зависит и от психологического настроя школьника. О том, как справиться с внутренним волнением и правильно подготовиться к экзаменам, ИА "Амител" рассказала барнаульский психолог Елена Абрамович.
Помимо изучения материала, школьнику необходимо отработать навыки работы именно в тестовом формате. Чем больше тренировочных тестов выполнит школьник, тем легче будет на экзамене. После выполнения каждого варианта необходимо выписать те вопросы, на которые ответили неверно, и повторить этот материал. И только потом приступать к новому тесту.
Кстати, шпаргалки – вещь полезная, и хотя они вам не пригодятся на самом экзамене, они помогут систематизировать все ваши знания. При этом вы задействуете и зрительную, и моторную память.
Безусловно, без знания предмета сложно сдать на хороший балл экзамен, но это не значит, что все дни напролет нужно только учить, читать и делать тестовые задания. В вашем расписании должно оставаться время и на занятия спортом, и на отдых. Например, вы можете сходить в бассейн, покататься на велосипеде или сходить на танцы. Лучше учить час в день, но со свежей головой и хорошим настроем, чем проводить за книгами круглые сутки и пребывать в состоянии стресса.
Для мобилизации всех сил организма следует сбалансированно питаться. Причем надо учитывать, что умственный труд не менее утомителен, чем физический, и восстановление энергетических потерь далеко не всегда эквивалентно количеству потребляемых калорий. Лучше употреблять продукты, в которых содержится натуральный крахмал и сахара: картофель, бобовые, рис, чёрный хлеб, орехи. Эта пища будет усваиваться медленнее, и мозгу хватит заряда энергии на несколько часов.
Перед экзаменом рекомендуется отдохнуть. Родители должны помочь ребёнку расслабиться, проследить за его режимом, рассказать, как они волновались в этот день. Стоит помнить, что это всего лишь экзамен, и людей, которые бы его не сдали, практически нет.
Школьнику следует пораньше лечь спать, предварительно хорошо проветрив комнату и приняв контрастный душ. Рекомендуется хотя бы в ночь перед экзаменом избегать высоких подушек. Если вы все-таки учили допоздна и на сон у вас осталось всего несколько часов, можно попробовать улечься вовсе без подушки. Так процессы кровообращения в мозге протекают лучше, и организм быстрее восстановит силы.
По дороге в учебное заведение повторяйте про себя: "Я уверен в своих силах!", "Я спокоен!", "Я все сумею, все могу и ничего не боюсь!". Эти специальные аффирмации настроят вас на успех лучше успокоительных. Можно проделать и несколько дыхательных упражнений. Сделайте глубокий вдох и выдох. Почувствуйте, как с выдохом из вас уходит все волнение.
Поможет настроиться на нужный лад воспоминание ситуации, когда у вас все получилось и вы чувствовали себя счастливым от этого.
Непосредственно на экзамене сначала отвечайте на те вопросы, в которых уверены, не тратя на обдумывание каждого из них больше одной минуты. Если этого времени покажется недостаточно, чтобы найти правильный ответ, нужно пропустить вопрос и двигаться дальше.Пройдите весь тест до конца, минуя трудные задания, затем необходимо вернуться к пропущенным заданиям. Теперь уже не торопясь, не подгоняя себя, а спокойно и внимательно вдуматься в заданный вопрос. Возможно, другие выполненные задания подскажут правильный ответ.
Если время позволяет, нужно продолжать работать над тестовыми заданиями. Вполне вероятно, что к концу отпущенного времени останется несколько невыполненных заданий. Если не смогли с ними справиться, придется призвать на помощь интуицию. В оставшиеся 10-15 минут еще раз вчитаться в смысл задания, отметить тот вариант, который кажется наиболее правильным. Не исключено, что можно попасть в точку.
Не оставляйте незаполненными позиции теста. Главное – помнить, что неправильный ответ и отсутствие ответа в равной мере принесут 0 баллов. В любом случае учащиеся ничем не рискуют.
Впервые опубликовано 19.05.2016Читайте также в сюжете: ЕГЭ-2017
Комментарии
Нужно нормально учить школьников,а не натаскивать на ЕГЭ и не будет стрессов,истерик.
Здесь подготовливайся/неподготавливайся фиг ты с этим волнением справишься, когда вокруг металлоискатели, сигналоподавители, опечатанные помещения, другие преподы и т.д., а , да врач теперь ещё )))) Я бы точно с волнением не справилась или вообще в обморок с перепугу грохнулась.... Бедные детишки...
да причем тут металлоискатели, это все вторично. Волнение и стресс не от этого, а от груза ответственности. Если раньше ты не очень хорошо сдал экзамен в школе у тебя есть шансы сдать его лучше при поступлении в вуз или техникум. А сейчас все - не сдал или не сдал достаточно хорошо, все дороги закрыты, только через год можешь попробовать снова.. С одной стороны вроде и хорошо, что экзамен сдается 1 раз, но с другой это очень сложно психологически
Жизнь преподнесет еще немало "волнительный" моментов, похлеще ЕГЭ, пусть готовятся к взрослой жизни. Если сейчас не могут справится с волнением, что же дальше будет?