Учиться, отдыхать и правильно питаться

Безусловно, без знания предмета сложно сдать на хороший балл экзамен, но это не значит, что все дни напролет нужно только учить, читать и делать тестовые задания. В вашем расписании должно оставаться время и на занятия спортом, и на отдых. Например, вы можете сходить в бассейн, покататься на велосипеде или сходить на танцы. Лучше учить час в день, но со свежей головой и хорошим настроем, чем проводить за книгами круглые сутки и пребывать в состоянии стресса.

Для мобилизации всех сил организма следует сбалансированно питаться. Причем надо учитывать, что умственный труд не менее утомителен, чем физический, и восстановление энергетических потерь далеко не всегда экви­валентно количеству потребляемых калорий. Лучше употреблять продукты, в которых содержится натуральный крахмал и сахара: картофель, бобовые, рис, чёрный хлеб, орехи. Эта пища будет усваиваться медленнее, и мозгу хватит заряда энергии на несколько часов.

Перед экзаменом рекомендуется отдохнуть. Родители должны помочь ребёнку расслабиться, проследить за его режимом, рассказать, как они волновались в этот день. Стоит помнить, что это всего лишь экзамен, и людей, которые бы его не сдали, практически нет.

Школьнику следует пораньше лечь спать, предварительно хорошо проветрив комнату и приняв контрастный душ. Рекомендуется хотя бы в ночь перед экзаменом избегать высоких подушек. Если вы все-таки учили допоздна и на сон у вас осталось всего несколько часов, можно попробовать улечься вовсе без подушки. Так процессы кровообращения в мозге протекают лучше, и организм быстрее восстановит силы.