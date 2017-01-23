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За что барнаульский "Тальменка-банк" лишили лицензии и что делать его вкладчикам?

, ИА "Амител"
Центробанк лишил лицензии уже второй алтайский банк


Банк России в понедельник, 23 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского банка "Тальменка-банк". Разбираемся, за что регулятор ввел такие жесткие санкции против алтайской финансовой организации и как быть теперь вкладчикам банка.

1
За что "Тальменка-банк" лишили лицензии?

Как говорится на сайте регулятора, решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Слухи о том, что уже вторая кредитная организация может лишиться лицензии, появились в банковской сфере еще в середине прошлой недели. Днем 18 января стало известно, что алтайский "Тальменка-банк" приостановил проведение всех операций клиентов. Как сообщали работники банка, приостановление обслуживания проводится по приказу руководства. При этом в отделении "Тальменка-банка" работала специальная комиссия Центробанка.

В итоге выяснилось, что кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, в регуляторе подчеркнули, что руководство и собственники кредитного учреждения не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

2
Что делать вкладчикам?

На время возвращения вкладов с 23 января в барнаульском банке назначена временная администрация. ООО "КБ "Тальменка-банк" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 января  2017 года занимал 425-е место в банковской системе РФ.

Так, сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей, по данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года составила 1,2 миллиарда рублей. Скорее всего, выплаты Агентства по страхованию вкладов могут составить около 1 миллиарда рублей. Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Ожидается, что в ближайшее время на сайте Агентства по страхованию вкладов появится информация, каким образом вкладчикам будут возвращаться вклады.

Юридическим лицам, хранившим на своих счетах или депозитах средства, можно рассчитывать на возврат лишь небольшой части денег.

3
Что известно о "Тальменка-банке"?

"Тальменка-банк" создан в 1990 году в Тальменском районе Алтайского края. Совладельцами банка являются 9 физлиц, в том числе член совета директоров банка Константин Федоряк (владеет 9,9% капитала банка), который также занимает пост начальника контрольно-ревизионного управления ФГКУ "Росгранстрой" – структуры Министерства транспорта РФ.

Ключевыми бенефициарами банка являются Сергей Кравец и председатель правления Олег Семкичев с долями по 19,5% у каждого. Доли остальных акционеров не превышают 10%: Дмитрий Косухин (9,8%), Станислав Тихонов (9,8%), Вадим Гнусин (9,7%), Николай Шубенкин (9,7%), Иван Орчев (9,6%), Александр Юсифов (2,49%).

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года активы банка составляют 2,4 миллиарда рублей. По уставному капиталу это 409-е место в России (0,34 миллиарда, кредитный портфель — 1,68 миллиарда, обязательства перед населением — 1,14 миллиарда).

4
Почему "Тальменка-банк" "не любит" Петр Порошенко?

Осенью 2015 года "Тальменка-банк" открыл несколько филиалов в Крыму. После этого президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против барнаульской кредитной организации. Однако на тот момент руководство "Тальменка-банка" отмечало, что санкции никак не повлияли на работу в Крыму.

На сегодняшний день были открыты подразделения банка в таких городах, как Барнаул, Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Евпатория, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь.

5
Какие алтайские банки еще лишали лицензии?

Случай с "Тальменка-банком" уже второй в истории Алтайского края. Осенью 2015 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Зернобанка" (Барнаул). Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора.

Свое решение Центробанк объяснял тогда неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Таким образом, в Алтайском крае осталось только четыре региональных банка: "Сибсоцбанк", "Алтайкапиталбанк", "АлтайБизнес-Банк", а также "Народный земельно-промышленный Банк".

Читайте также в сюжете: Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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    Комментарии

    23.01.2017 12:31
    An Vlad

    Юридическим лицам, хранившим на своих счетах или депозитах средства, можно рассчитывать на возврат лишь небольшой части денег. ------------------------ Слов нет. Одним росчерком пера уничтожить чье то дело, может быть даже и всей жизни... Вот и вкладывай после этого в отечественную экономику и плати налоги. В любой момент могут просто все отнять. Еще о каком то импортзамещении говорят. Вот чего действительно за 16 лет добился Путен, дык уничтожил доверие бизнеса к государству, создав бандитскую вертикаль! А еще удивляются потом и негодуют по поводу вывода денег в офшеры...

    0  0
    23.01.2017 12:41
    Ану-Владу

    У тебя в голове каша полная.

    0  0
    23.01.2017 12:56
    An Vlad

    Аргументируй анони-м.

    0  0
    23.01.2017 12:59
    Сталинский Сокол

    Я не знаю у кого каша в голове, но твердо уверен, что Каша эта, находится в головах наших так называемых руководителей. И в первую очередь г. Путина. Открыть в России столько Банков, просто уму не постижимо. Вы проедъте только по ул. Ленина и посчитайте сколько их разных. Вот отсюда-Кастрюлеголовое наше руководство, с кастрюлеголовыми вкладчиками имеют то, что имеют.

    0  0
    23.01.2017 13:01
    - гость -

    An Vlad

    Есть госбанки, а есть коммерческие,т.е. частные

    0  0
    23.01.2017 13:03
    An Vlad

    Есть госбанки, а есть коммерческие,т.е. частные -------------------- Это какие гос?

    0  0
    23.01.2017 13:08
    - гость -

    В итоге выяснилось, что кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Источник: © ИА "Амител"

    А конкретно, что они натворили? А то мысли, что конкурентов убирают. Для кого? Выходит, для сбербанка.

    0  0
    23.01.2017 13:09
    - гость -

    Которые не частные.

    0  0
    23.01.2017 13:13
    An Vlad

    Нет в России гос. банков. Абсолютно все банки - коммерческие, какие возможно с участием (долей) гос-ва. Тот же Сбер: Основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. http://www.sberbank.ru/ru/about/today ЦБ - не государственный банк, хоть и называется Банк России. Открытую информацию об акционерах банка найти невозможно.

    0  0
    23.01.2017 13:16
    - гость -

    23.01.2017 13:13 An Vlad

    Не собирай ахинею, смешно читать

    0  0
    23.01.2017 13:20
    An Vlad

    сгинь троль босявый.

    0  0
    23.01.2017 13:23
    - гость -

    Владя, ты тоже можешь купить акции Сбербанка, и любой может, но это не значит что он не государственный. )

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