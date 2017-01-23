За что "Тальменка-банк" лишили лицензии?

Как говорится на сайте регулятора, решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Слухи о том, что уже вторая кредитная организация может лишиться лицензии, появились в банковской сфере еще в середине прошлой недели. Днем 18 января стало известно, что алтайский "Тальменка-банк" приостановил проведение всех операций клиентов. Как сообщали работники банка, приостановление обслуживания проводится по приказу руководства. При этом в отделении "Тальменка-банка" работала специальная комиссия Центробанка.

В итоге выяснилось, что кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Кроме того, в регуляторе подчеркнули, что руководство и собственники кредитного учреждения не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.