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Саранча, потоп, дороги: какие беды могут обрушиться на Алтай в 2017 году?

, ИА "Амител"
МЧС составило прогноз чрезвычайной обстановки в российских регионах


Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "Антистихия" сделал свой прогноз на 2017 год. Какие неблагоприятные явления вероятны в Алтайском крае, узнаете в рубрике "Вопрос-ответ".

1
И какие катаклизмы нам угрожают?

Если хотя бы третья часть прогнозов сбудется, то год предстоит весьма трудный. В ближайшей перспективе региону угрожает сложный паводок.

По состоянию на 20 января на реке Обь зафиксировано превышение средних климатических значений толщины льда. Это создает предпосылки к формированию сложной заторной обстановки и подъему уровня воды.

Предупреждает МЧС и о вероятности землетрясений. Магнитуда сейсмических событий может достигать в Алтайском крае пяти баллов и более.

Не исключены в регионе чрезвычайные ситуации, связанные с сильным дождем, а также аварии на системах электроэнергетики.

2
Надеюсь, это все?

Нет! Это только начало. Алтайский край вошел в потенциальный список регионов с наибольшей аварийностью на дорогах и ДТП на железнодорожных переездах. Кроме этого, зимой на дорогах высока вероятность чрезвычайных ситуаций из-за заторов.

Но про дороги это еще не все. Не исключено в 2017 году и их обрушение (в 2016 году все списывали на високосный год, видимо, дело не в этом).

3
А нашествие клопов и комаров не прогнозируют?

Про этих насекомых в прогнозе ничего не сказано. Зато в Алтайском крае ожидается нашествие саранчи. Причем ее будет очень много. И если это окажется правдой, то уже будет не до смеха.

Читайте также: Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи

Напомним, она является вредителем сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. В поисках пищи стая саранчи способна уничтожить на своем пути почти всю растительность.

 

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае-2017

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    Комментарии

    24.01.2017 16:36
    гость

    ... при таких прогнозах еще исход евреев начаться должен

    0  0
    24.01.2017 16:39
    Гонец из Пензы

    погуглил казни египетские... вот что ещё нас может ждать: Наказание кровью. Казнь жабами. Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы). Наказание пёсьими мухами. Мор скота. Язвы и нарывы. Гром, молнии и огненный град. Нашествие саранчи. Необычная темнота (тьма египетская). Смерть первенцев.

    0  0
    24.01.2017 16:50
    BLATNOI 2017

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