Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "Антистихия" сделал свой прогноз на 2017 год. Какие неблагоприятные явления вероятны в Алтайском крае, узнаете в рубрике "Вопрос-ответ".
Если хотя бы третья часть прогнозов сбудется, то год предстоит весьма трудный. В ближайшей перспективе региону угрожает сложный паводок.
По состоянию на 20 января на реке Обь зафиксировано превышение средних климатических значений толщины льда. Это создает предпосылки к формированию сложной заторной обстановки и подъему уровня воды.
Предупреждает МЧС и о вероятности землетрясений. Магнитуда сейсмических событий может достигать в Алтайском крае пяти баллов и более.
Не исключены в регионе чрезвычайные ситуации, связанные с сильным дождем, а также аварии на системах электроэнергетики.
Нет! Это только начало. Алтайский край вошел в потенциальный список регионов с наибольшей аварийностью на дорогах и ДТП на железнодорожных переездах. Кроме этого, зимой на дорогах высока вероятность чрезвычайных ситуаций из-за заторов.
Но про дороги это еще не все. Не исключено в 2017 году и их обрушение (в 2016 году все списывали на високосный год, видимо, дело не в этом).
Про этих насекомых в прогнозе ничего не сказано. Зато в Алтайском крае ожидается нашествие саранчи. Причем ее будет очень много. И если это окажется правдой, то уже будет не до смеха.
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Напомним, она является вредителем сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. В поисках пищи стая саранчи способна уничтожить на своем пути почти всю растительность.
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Комментарии
... при таких прогнозах еще исход евреев начаться должен
погуглил казни египетские... вот что ещё нас может ждать: Наказание кровью. Казнь жабами. Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы). Наказание пёсьими мухами. Мор скота. Язвы и нарывы. Гром, молнии и огненный град. Нашествие саранчи. Необычная темнота (тьма египетская). Смерть первенцев.
Работа и Труд все ПЕРЕТРУТ.