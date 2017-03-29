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Когда начнется ледоход в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Вскрытие рек ожидается на несколько дней раньше обычного


Начало весеннего ледохода на Оби вблизи Барнаула ожидается 9 апреля, таков долгосрочный прогноз Западно-Сибирского УГМС. Средняя многолетняя дата начала ледохода в краевой столице — 16 апреля, сообщила порталу Amic.ru заместитель начальника отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Анна Колаева.

Уровень воды в реке в районе краевой столицы на 29 марта составляет 32 сантиметра. Подтопление в поселке Затон начинается при превышении отметки в 540 сантиметров, в поселке Ильича — 600 сантиметров.

Читайте также: Бийск переведен в режим повышенной готовности из-за паводка

В Бийске ледоход ожидают ориентировочно 4 апреля. В верховьях уже фиксируется выход воды на лед. В селе Белоглазово начало этого природного явления синоптики прогнозируют на один день раньше.

Река Чумыш вскроется, по прогнозам синоптиков, вблизи Заринска 9 апреля, в районе р.п. Тальменка — 10 апреля. В Камне-на-Оби ледоход начнется 12 апреля. Стоит отметить, что во всех случаях погрешность составляет плюс-минус три-пять дней.

Читайте также: "Гремит плавучих льдин резня...": ледоход на Оби в Барнауле. Фоторепортаж

Напомним, что период весеннего половодья на Алтае в этом году, согласно имеющимся прогнозам, будет крайне непростым. В Алтайском крае ожидают, что проблемами может обернуться как первая, так и вторая волна паводка.

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    Комментарии

    29.03.2017 12:13
    1

    Как река Чарыш попала в зар инск?

    0  0
    29.03.2017 12:22
    - гость -

    а у нас лёд пошёл

    0  0
    29.03.2017 12:25
    - гость -

    29.03.2017 12:22 - гость -

    а у тебя собака не мыта...

    0  0
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