Акция "Бессмертный полк" пройдет в Алтайском крае 9 мая в пятый раз. Что такое "Бессмертный полк", как принять участие в шествии и по какому маршруту оно пройдет 9 мая 2017 года в Барнауле, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
"Бессмертный полк" — это общественная акция в память об участниках Великой Отечественной войны, которых сегодня уже нет с нами. Во время нее участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в ВОВ.
Провести такое шествие впервые предложил председатель Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области Геннадий Иванов. Его поддержали товарищи, и в 2007 году в День Победы небольшой группой они прошли по улицам города с портретами своих отцов в руках. Тогда эта акция была безымянной. Позже такие шествия состоялись и в других российских городах.
Движение "Бессмертный полк" в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске группой журналистов. Там же был создан Устав Полка, в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории.
Принять участие в праздничном шествии в Барнауле могут все желающие. Но к этому мероприятию необходимо подготовиться заранее.
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Для начала нужно найти информацию о своем фронтовике. Подробнее о том, как это можно сделать, читайте тут. Далее следует разместить историю об этом человеке и его фотографию на сайте moypolk.ru. Это не обязательное, но важное условие для участия в шествии полка.
Также нужно заказать или изготовить самому транспарант с фотографией вашего родственника, который принимал участие в боевых действиях, ковал победу в тылу, являлся узником концлагерей, блокадником или относится к категории "дети войны".
Если фотографии не сохранились, можно написать фамилию этого человека или распечатать эмблему акции "Бессмертный полк".
Для того чтобы изготовить транспарант (он может быть одно- или двусторонним), следует заказать штендер с фотографией ветерана. Сделать это можно в фотосалоне, типографии или самому. Во многих регионах заказать печать портрета своего родственника можно бесплатно в любом МФЦ. Но, как пояснили корреспонденту портала Amic.ru, в Алтайском крае такая услуга не оказывается.
Если у вас сохранилось несколько снимков, выберите фотографию большего размера и большей контрастности. Соберите информацию для транспаранта: фамилия, имя, отчество, годы жизни, годы службы/работы, звание.
Стандартный размер штендера – 300*450 мм, длина ручки должна быть не менее 60 сантиметров. Но строгих требований к размерам не предъявляется. Главное, чтобы вам было удобно. А вот фотографию лучше увеличить до размера А3 (297 х 420 мм). Также рекомендуется закатать портрет в ламинат на случай непогоды.
Если у вас нет транспаранта, можно просто держать фотографию в руках. Если ее нет, возьмите награды ветерана или флаг.
Как сообщила координатор акции "Бессмертный полк" в Барнауле Анастасия Телькова, в этом году шествие будет организовано в две колонны. Старт акции будет дан одновременно на трех площадках:
- проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия);
- проспект Ленина, 66 (Алтайский государственный институт культуры)
- Пересечение улицы Молодежной и проспекта Ленина.
Начало шествия 9 мая в 11.00.
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Комментарии
а в это время в Москве полным ходом идет подготовка к 9 мая - опять драпируют Мавзолей...
Иконописный портрет царя Николая II взять можно?
"На официальном интернет-сайте ведомства открыта страница "Росгвардия. Бессмертный полк", где военнослужащие и сотрудники смогут размещать фотографии и известные биографические сведения о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне"
А фото расстрелянных Николаем кровавым можно приносить ?
Социологи Левада-центра в результате опроса об интересе граждан к историческим эпохам в истории России, установили, что «особый, повышенный интерес» у респондентов вызывает Великая Отечественная война. Но если в июле 2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года — всего 38%.
Эксперты связывают такое падение с усталостью от агрессивного патриотического дискурса на фоне упрямого снижения уровня жизни. То есть граждане России убеждаются на собственной шкуре, что сколько о победах ни кричи, жизнь лучше не становится.
26.04.2017 10:22
- гость -
а вот это правильное решение
а то в стране 404 списки сотрудников "Беркута" начали публиковали после майдана, а это потеря темпа ...
Говорят, что на ежегодную драпировку мавзолея Ленина тратиться 13,5 миллионов(!) рублей - ровно столько, как на его содержание в год.
26.04.2017 10:32
- гость -
То есть граждане России убеждаются на собственной шкуре, что сколько о победах ни кричи, жизнь лучше не становится.
ага, процесс десоветизации идет полным ходом и приносит желаемые результаты ...
26.04.2017 10:36 на штурм картонного рейхстага для утехи самолюбия несменяемого потратили 300 000 000 долларов!!! это цена дачи свиноградниками Псехако недимона или володина с неверовым охотничьи поместья незадекларированные в Смоленской обл !!!
фишки с низкими зарплатами ты сканировать не хочешь. может смету на 300 миллионов выложишь?
В Государственной Думе прошли парламентские слушания «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк». Мероприятие было организовано Комитетом Государственной Думы по образованию и науке совместно с Комитетом по обороне и Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.
На слушаниях сопредседатель движения «Бессмертный полк России» депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Земцов представил доклад «Документальная основа Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», в рамках которого были проведены исследования убыли населения СССР в 1941-45 годах. Он изменил представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне.
"Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. Это — без малого одна треть современного населения Российской Федерации. За этой страшной цифрой скрываются наши отцы, деды, прадеды. Те, кто отдал свою жизнь за наше будущее. И, пожалуй, самое большое предательство — забыть их имена, их подвиг, их героизм, которые сложились в нашу общую великую Победу. — Общая убыль населения СССР 1941-45 гг. — более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в т.ч. 5 миллионов 760 тысяч — умерших детей в возрасте до четырёх лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек",- говорится в докладе-презентации. Приведенные сведения подтверждены огромным количеством подлинных документов, авторитетных публикаций и свидетельств.