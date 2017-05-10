Совсем скоро одиннадцатиклассникам придется сдавать Единый госэкзамен. Когда начнется основной этап, почему с пересдачей придется подождать до сентября и какие проходные баллы установили по основным предметам, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Расписание ЕГЭ в 2017 году установлено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 5 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году".
Экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный сентябрьский.
Досрочный этап уже прошел, он длился с 14 марта по 7 апреля.
Основной этап начнется 29 мая и закончится 30 июня. "Июльская волна", как и в 2016 году, не предусмотрена.
Самый массовый предмет по выбору — обществознание — пройдет в специально выделенный день.
Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы:
по русскому языку — 36 баллов;
по математике профильного уровня — 27 баллов;
по физике — 36 баллов;
по химии — 36 баллов;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) — 40 баллов;
по биологии — 36 баллов;
по истории — 32 балла;
по географии — 37 баллов;
по обществознанию — 42 балла;
по литературе — 32 балла;
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла.
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