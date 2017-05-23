Уровень Оби в районе Барнаула превысил критическую отметку. В настоящее время вода не подтапливает участки и дома. Все ли готово ко второй волне паводка и сколько пунктов временного размещения открыто в Барнауле, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
В первую очередь пострадают микрорайон Затон Центрального района и поселок Ильича Октябрьского района.
При повышении уровня в Оби до 540 см начинается подтопление приусадебных участков в Затоне. Если вода поднимется до отметки 580 см, то начнется подтопление жилых домов.
В поселке Ильича возведенная в 2004 году земляная насыпь вдоль улицы Остров Кораблик позволяет сдерживать уровень начала подтопления до 650 см. В этом году насыпь дополнительно укрепили. Это позволит сдержать уровень начала подтопления поселка до достижения отметки в 700 см.
Все жители Затона и поселка Ильича предупреждены о возможной эвакуации и порядке её проведения. Жители сами принимают решение, эвакуироваться им или нет. В трех магазинах микрорайона Затон сформирован двухнедельный запас продуктов и товаров первой необходимости. Жители смогут приобретать их в период паводка.
Также в период прохождения второй волны паводка на территории микрорайона будет организовано дежурство спасателей для оказания необходимой помощи населению.
Все ли экстренные службы готовы к началу второй волны?
Оперативные службы готовы к прохождению второй волны паводка. Подготовлены к работе оперативная группа МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула" и аварийно-спасательное формирование, расчеты Управления МВД России по Барнаулу, аварийные бригады инженерных и дорожных служб города.
Денежная компенсация жителям может быть выплачена в результате полной или частичной утраты имущества при объявлении чрезвычайной ситуации регионального или федерального масштаба.
По распоряжению правительства РФ или правительства Алтайского края могут быть выделены финансовые средства для оказания материальной помощи пострадавшему от паводка населению.
Информация до населения будет донесена с использованием системы оповещения, смонтированной в территориальном управлении микрорайона, которая включает усилитель и 5 громкоговорителей.
При необходимости будут использованы мобильные средства оповещения, установленные на автомобилях МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула".
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