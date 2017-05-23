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Вторая волна паводка в Барнауле: все ли готово к испытанию стихией?

, ИА "Амител"
Если у человека не застрахован дом от паводка, может ли он рассчитывать на денежную компенсацию?


Уровень Оби в районе Барнаула превысил критическую отметку. В настоящее время вода не подтапливает участки и дома. Все ли готово ко второй волне паводка и сколько пунктов временного размещения открыто в Барнауле, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какие территории в первую очередь могут пострадать от паводка в Барнауле?

В первую очередь пострадают микрорайон Затон Центрального района и поселок Ильича Октябрьского района.

При повышении уровня в Оби до 540 см начинается подтопление приусадебных участков в Затоне. Если вода поднимется до отметки 580 см, то начнется подтопление жилых домов.

В поселке Ильича возведенная в 2004 году земляная насыпь вдоль улицы Остров Кораблик позволяет сдерживать уровень начала подтопления до 650 см. В этом году насыпь дополнительно укрепили. Это позволит сдержать уровень начала подтопления поселка до достижения отметки в 700 см.

2
Началась ли эвакуация людей?
Эвакуация жителей не производилась.
3
Какие меры принимались по оповещению людей о паводке?
Специалистами администраций Центрального и Октябрьского районов проведены подворовые обходы в микрорайоне Затон и поселке Ильича. Жителям выданы информационные материалы, как действовать во время паводка. На информационных стендах вывешивается необходимая информация о паводковой ситуации и проведенных мероприятиях.
4
Если человек остается в доме во время паводка, будут ли оказывать ему помощь и какую?

Все жители Затона и поселка Ильича предупреждены о возможной эвакуации и порядке её проведения. Жители сами принимают решение, эвакуироваться им или нет. В трех магазинах микрорайона Затон сформирован двухнедельный запас продуктов и товаров первой необходимости. Жители смогут приобретать их в период паводка.

Также в период прохождения второй волны паводка на территории микрорайона будет организовано дежурство спасателей для оказания необходимой помощи населению.

5

Все ли экстренные службы готовы к началу второй волны?

Оперативные службы готовы к прохождению второй волны паводка. Подготовлены к работе оперативная группа МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула" и аварийно-спасательное формирование, расчеты Управления МВД России по Барнаулу, аварийные бригады инженерных и дорожных служб города.

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6
Сколько пунктов временного размещения создано в Барнауле?
В Центральном районе подготовлено четыре пункта временного размещения населения (ПВР) на 460 человек, в Октябрьском районе — 3 ПВР на 280 человек.
7
Если у человека не застрахован дом, может ли он рассчитывать на денежную компенсацию, если его имущество пострадает от паводка?

Денежная компенсация жителям может быть выплачена в результате полной или частичной утраты имущества при объявлении чрезвычайной ситуации регионального или федерального масштаба.

По распоряжению правительства РФ или правительства Алтайского края могут быть выделены финансовые средства для оказания материальной помощи пострадавшему от паводка населению.

8
Если вода будет подниматься ночью, как людей об этом известят?

Информация до населения будет донесена с использованием системы оповещения, смонтированной в территориальном управлении микрорайона, которая включает усилитель и 5 громкоговорителей.

При необходимости будут использованы мобильные средства оповещения, установленные на автомобилях МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула".

9
Какие вещи необходимо подготовить на случай паводка?
Необходимо подготовить документы, одежду, медицинскую аптечку, деньги, запас продуктов питания на несколько дней, которые необходимо упаковать в водонепроницаемые пакеты, сложить в сумку (чемодан), перенести на верхние этажи или поднять на верхние полки.
10
Предусмотрены ли на время паводка площадки для размещения домашних животных?
При подготовке к паводку произведен учет домашних животных и обустроены места для их размещения на незатапливаемой территории, построены загоны. Запас кормов и охрана животных организуются силами собственников.
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