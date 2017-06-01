Начались первые сдачи ЕГЭ. Школьники уже написали Единый государственный по географии, информатике и математике. Следующий госэкзамен пройдет 5 июня, выпускники будут сдавать обществознание. О том, когда и где узнавать результаты экзаменов, а также на какие даты назначены резервные дни, читайте в материале Amic.ru.
29 мая — география, информатика и ИКТ
31 мая — математика Б
2 июня — математика П
5 июня – обществознание
7 июня — физика, литература
9 июня — русский язык
13 июня — иностранные языки, биология
15 июня — иностранные языки (устн)
16 июня — иностранные языки (устн)
19 июня — химия, история
Экзамены по всем учебным предметам начинаются в 10.00 по местному времени.
20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ
21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание
22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки
23 июня — резерв: иностранные языки
28 июня — резерв: математика Б, математика П
29 июня — резерв: русский язык
Приблизительные даты объявления результатов ЕГЭ-2017, прошедших в основные сроки:
География: не позднее 9 июня
Информатика и ИКТ: не позднее 9 июня
Русский язык: не позднее 14 июня
История: не позднее 15 июня
Химия: не позднее 15 июня
Математика (базовый уровень): не позднее 17 июня
Математика (профильный уровень): не позднее 19 июня
Обществознание: не позднее 12 июня
Физика: не позднее 25 июня
Литература: не позднее 25 июня
Биология: не позднее 27 июня
Иностранный язык: не позднее 27 июня
Иностранный язык (устная часть): не позднее 29 июня
Каждый регион самостоятельно устанавливает способы информирования участников об индивидуальных результатах экзамена.
Выпускники могут узнать результаты ЕГЭ в своей школе. Другие участники госэкзамена узнают свои результаты там, где получали пропуск на ЕГЭ.
Также информацию можно узнать на официальном сайте ЕГЭ.
В Алтайском крае есть сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА-2017.
По вопросам проведения ЕГЭ в Алтайском крае звоните на горячую линию.
(3852) 28-86-22 – Министерство образования и науки Алтайского края
(3852) 29-44-06 — Региональный центр обработки информации ЕГЭ в Алтайском крае.
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