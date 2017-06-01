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Где и когда можно узнать результаты ЕГЭ в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Сдавать ЕГЭ в Алтайском крае в 2017 году будут 11 732 выпускника


Начались первые сдачи ЕГЭ. Школьники уже написали Единый государственный по географии, информатике и математике. Следующий госэкзамен пройдет 5 июня, выпускники будут сдавать обществознание. О том, когда и где узнавать результаты экзаменов, а также на какие даты назначены резервные дни, читайте в материале Amic.ru.

1
Расписание ЕГЭ

29 мая — география, информатика и ИКТ

31 мая — математика Б

2 июня — математика П

5 июня – обществознание

7 июня — физика, литература

9 июня — русский язык

13 июня — иностранные языки, биология

15 июня — иностранные языки (устн)

16 июня — иностранные языки (устн)

19 июня — химия, история

Экзамены по всем учебным предметам начинаются в 10.00 по местному времени.

2
Резервные дни для сдачи ЕГЭ

20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ

21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание

22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки

23 июня — резерв: иностранные языки

28 июня — резерв: математика Б, математика П

29 июня — резерв: русский язык

3
Когда можно узнать результаты ЕГЭ?
На проверку экзаменационных работ, утверждение результатов и их объявление в среднем уходит 8-12 дней. После завершения экзамена бланки ЕГЭ поступают в Региональные центры обработки информации (РЦОИ). Далее работы направляют на централизованную проверку. Затем результаты утверждаются на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) региона. И только после этого результаты экзаменов становятся известны участникам ЕГЭ.
4
Приблизительные даты объявления результатов ЕГЭ-2017

Приблизительные даты объявления результатов ЕГЭ-2017, прошедших в основные сроки:

География: не позднее 9 июня

Информатика и ИКТ: не позднее 9 июня

Русский язык: не позднее 14 июня

История: не позднее 15 июня

Химия: не позднее 15 июня

Математика (базовый уровень): не позднее 17 июня

Математика (профильный уровень): не позднее 19 июня

Обществознание: не позднее 12 июня

Физика: не позднее 25 июня

Литература: не позднее 25 июня

Биология: не позднее 27 июня

Иностранный язык: не позднее 27 июня

Иностранный язык (устная часть): не позднее 29 июня

5
Где узнать результаты ЕГЭ?

Каждый регион самостоятельно устанавливает способы информирования участников об индивидуальных результатах экзамена.

Выпускники могут узнать результаты ЕГЭ в своей школе. Другие участники госэкзамена узнают свои результаты там, где получали пропуск на ЕГЭ.

Также информацию можно узнать на официальном сайте ЕГЭ.

В Алтайском крае есть сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА-2017.

6
Телефоны горячей линии ЕГЭ

По вопросам проведения ЕГЭ в Алтайском крае звоните на горячую линию.

(3852) 28-86-22 – Министерство образования и науки Алтайского края

(3852) 29-44-06 — Региональный центр обработки информации ЕГЭ в Алтайском крае.


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