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Получают ли депутаты АКЗС зарплату и что они делают?

, ИА "Амител"
Права, обязанности и возможности депутатов алтайского парламента

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru


Это только в Государственной думе все депутаты получают ежемесячную заработную плату. Депутаты регионального и муниципального уровня такого поощрения в большинстве своем лишены. Рассказываем, кто получает зарплату в Алтайском краевом Заксобрании и чем там вообще занимаются депутаты. Кстати,  ИА "Амител" подготовило спецпроект-справку "Гид по АКЗС", где рассказывает о главном и единственном законодательном органе региона — АКЗС.

1
Получают ли депутаты заработную плату?

Да, но не все. На момент выхода данного проекта только 9 из 67 депутатов получали заработную плату.

Они работают на освобожденной основе, именно в АКЗС. Это председатель парламента, его заместитель, председатели комитетов и их заместители (Александр Романенко, Сергей Серов, Татьяна Ильюченко, Андрей Осипов, Иван Мордовин, Юрий Астанчик, Людмила Суслова, Ирина Шудра, Игорь Панарин). Их ежемесячное денежное содержание в среднем около 100 тысяч рублей.

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Остальные депутаты работают на неосвобожденной основе, то есть имеют другое основное место работы, заработной платы в АКЗС не получают.

2
Чем занимаются депутаты?

Как правило, каждый месяц в Парламентском центре проходят сессии (считается правомочной, если присутствует более половины от установленного числа депутатов (68), но обычно участие принимают почти все парламентарии), на которых депутаты принимают законы и иные правовые акты, заслушивают отчеты. Перед каждой сессией все проекты законов обсуждаются на заседаниях комитетов и фракций. Кроме того, по важному вопросу может быть назначена внеочередная сессия.

Депутаты обязаны участвовать в каждой сессии. Отсутствие возможно по уважительным причинам (отпуск, командировка, заболевание, тяжелое состояние здоровья, смерть близких родственников). Однако за пропуск сессий максимальное наказание — порицание.

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3
Депутат имеет право:
  • Вносить предложение о направлении депутатского запроса от АКЗС в органы госвласти, местного самоуправления, организации, общественные объединения по вопросам их компетенции и губернатору (если это сделает не менее одной трети состава АКЗС).
  • Обращаться от своего имени в органы госвласти, местного самоуправления, организации, общественные объединения по вопросам их компетенции и губернатору.
  •  
    Приглашать на сессии должностных лиц для обращения к ним с интересующими депутатов вопросами.
  • Участвовать в депутатских расследованиях.
  • Посещать государственные органы, органы местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, имея при себе депутатское удостоверение, а также посещать организации, воинские части (с соблюдением законодательства РФ о гостайне и режиме секретности).
  • Получать безотлагательный прием у руководителей и иных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений.
  • На неприкосновенность в течение всего срока своих полномочий. Особый порядок производства по уголовным и административным делам.
  • Отсрочку от призыва на военную службу (если работает в АКЗС на постоянной профессиональной основе).
  • Покупать билеты на все виды транспорта без очереди и получать компенсацию билетов на проезд при осуществлении полномочий.
  • Иметь одного помощника с оплатой труда за счет средств краевого бюджета.
  • Получать ежемесячную компенсационную выплату на осуществление полномочий, а также расходов на работу помощника.

 

4
Депутат не имеет права:
  • Использовать свой статус в деле, не связанном с его полномочиями.
  • Работать чиновником, судьей.
  • Входить в состав иностранной НКО.
  • Открывать счета и хранить деньги и ценности в иностранных банках (то же запрещено его супруге (супругу) и детям).
  • Скрывать свои доходы и отказываться предоставлять декларации.
  • Иметь иностранное гражданство.
  • Быть депутатом еще какого-либо уровня законодательной власти.
  • Вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.
  • Разглашать гостайну, тайну личной жизни гражданина, доверенную депутату при условии ее неразглашения.

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5
Депутат обязан:
  • Отчитаться в своем избирательном округе перед избирателями о своей деятельности не реже одного раза в год.
  • Ежегодно подавать декларацию о собственных доходах, доходах жены и детей.
  • Депутат ответственен перед избирателями, им подотчетен и может быть отозван ими при соблюдении установленной законом Алтайского края процедуры.
6
Кто может стать депутатом?
  • Гражданин РФ старше 21 года, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства другого государства либо вида на жительство в иностранном государстве. В депутаты не возьмут имеющего судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также осужденного за преступление экстремистской направленности, признанного судом недееспособным или находящегося в местах лишения свободы по приговору суда.
  • Количество сроков не ограничено, хоть всю жизнь избирайся депутатом.
  • Избраться можно от партии или путем самовыдвижения. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру от партии, вам сначала нужно себя зарекомендовать, чтобы партия взяла вас на выборы. Условия можете узнать в самой партии. Той, которая вам близка по духу.
  • Второй вариант возможен для тех, кто имеет финансовый ресурс и известность на округе, где он будет пытаться победить. Деньги будут нужны для избирательной кампании: реклама, поездки, печатная продукция. Также для самовыдвижения требуется собрать в свою поддержку подписи избирателей.
Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.06.2017 08:04
- гость -

Зачем им зарплата, коли они бюджет делят?

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20.06.2017 08:08
депутат

Дурачок ты! Бюджет депутаты делят на бумаге а реальные деньги видит только исполнительная власть.(администрация)

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20.06.2017 08:59
- гость -

20.06.2017 08:08 Легкая степень слабоумия? Зачем тогда вООще избираться? Инстинкты самосохранения никто не отменял. Просто сядьте и подумайте, как, каким образом организованы так называемые олигархические структуры, или для вас это один человек? Тогда это легкая степень слабоумоия, а это диагноз, как и вера в доброго царя.

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