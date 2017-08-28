В Барнауле 28 августа проходит акция против вырубки деревьев возле Алтайского государственного технического университета. Между тем власти Барнаула неоднократно объясняли, по какой причине в 2017 году проходит столь массовая вырубка деревьев. Звучали и обещания, что "ни одного лишнего дерева убрано не будет". Зачем в городе сегодня убирают деревья и какие именно, что вместо них будет и нужно ли жителям города паниковать, ИА "Амител" рассказала научный сотрудник центра декоративного садоводства института имени Лисавенко Галина Синогейкина.
Зачем в Барнауле в 2017 году вырубают деревья и почему?
В городе убирают старые деревья. Дело в том, что в городских условиях дерево стареет гораздо быстрее, чем на природе. 50 лет для дерева, которое прожило на улицах города, – это уже очень приличный возраст. В этот период растение необходимо менять на молодое. В таком возрасте у деревьев древесина становится рыхлой, непрочной, мягкой, ветки ломкие. Это очень опасно для прохожих.
А кроме старых какие еще деревья вырубают в городе?
Больные, зараженные грибковыми, вирусными заболеваниями или вредителями. Такие деревья также очень быстро стареют, становятся хрупкими и ломкими.
На таких деревьях селятся лишайники, мхи. Даже не специалист может увидеть болезнь дерева — зеленые или коричневые участки на коре, на хвойных деревьях могут быть какие-то потеки.
А если дерево не рубить, а лечить?
Какие-то деревья, конечно, поддаются лечению. Но чаще всего — нет. Как правило, такие болезни "селятся" уже на ослабленных деревьях. На здоровых они селиться не будут. Поэтому болезнь — первый показатель того, что дерево нужно убирать.
Кто решает, какие деревья нужно убирать?
Целый полк специалистов: это и сотрудники горзеленхоза, и комитет по благоустройству Барнаула. Ученые могут только давать рекомендации.
Каково сегодня в целом состояние "зеленого фонда" в Барнауле?
По словам Галины Синогейкиной, на данный момент старыми являются 50% от всего зеленого фонда, то есть половина всех деревьев в городе. И их нужно привести в порядок. Пусть даже не все сразу выкорчевывать, хотя бы провести санитарную обрезку, сформировать крону.
Почему в Барнауле внезапно "постарело" столько много деревьев?
Это как раз неудивительно. Давайте вспомним, когда проводились массовые посадки. В середине прошлого века, когда шла активная застройка города. Потом долгое время деревья не трогали и не омолаживали. Сейчас невооруженным глазом видно, что очень много деревьев в Барнауле — старый фонд. И они стали очень опасны для людей: у нас усилились ветры, стало падать очень много деревьев. Это еще одна причина, по которой именно сегодня власти города озаботились заменой старого фонда деревьев.
Почему вместо сноса дерева нельзя провести омолаживающую обрезку?
Во-первых, это мало помогает, во-вторых, не всем деревьям подходит. В любом случае приходит время, когда дерево становится старым и ему уже не поможет никакая обрезка. Кроме того, санитарная обрезка – гораздо более затратное мероприятие, чем посадка на этом участке нового дерева. Ну и вспомните, как некрасиво выглядят такие обрезанные деревья. Если летом на них еще ветки и листва, то с этим еще можно как-то мириться. Но осенью и зимой они смотрятся неэстетично. По нашим рекомендациям, санитарная обрезка не очень подходит для города.
Сколько лет нужно, чтобы вырастить новое дерево?
В целом, чтобы вырастить крепкое дерево "с нуля", требуется от 10 до 20 лет, в зависимости от культуры. Но надо понимать, что на улицы города высаживаются уже подрощенные саженцы, поэтому времени займет гораздо меньше.
А почему на разных участках высаживают разные растения?
Заменить дерево не так просто, как вы думаете. Перед этим проводится большая работа: берется анализ почвы, и специалисты выясняют, для какой культуры этот участок будет наиболее комфортным. Например, в начале проспекта Ленина брали анализы, и там определенный состав почвы, а чуть повыше оказались другие. То есть эти участки подходят не для всех деревьев.
Какие деревья наиболее подходят для высадки на улицах Барнаула?
Это черемуха Маака, липа, рябина, береза, тополя пирамидальные и бальзамические, орех маньчжурский, жасмин, яблоня, груша и многие другие.
Сколько всего деревьев в этом году хотят вырубить в Барнауле и сколько высадить?
Как сообщили в администрации Барнаула, в 2017 году в городе планируют благоустроить 15 зеленых зон. В их числе проспект Калинина, Ленина, Космонавтов, у Мемориала Славы, на Привокзальной площади, улице Профинтерна. Всего планируется убрать 1 400 аварийных деревьев. Вместо них высадят почти 1900 крупномерных деревьев и кустарников.
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Комментарии
" Ну и вспомните, как некрасиво выглядят такие обрезанные деревья. Если летом на них еще ветки и листва, то с этим еще можно как-то мириться. Но осенью и зимой они смотрятся неэстетично." Больше 10 лет этой дурью занимались, а теперь вдруг передумали? С чего бы это вдруг?
Наверное, финансирование на озеленение из центра пришло. Вот и пилят
За сколько амик продался?
Гнать с работы таких "экологов" и "садоводов"...Все что написано - откровенное вранье...Самое обидное, что на митинг сегодня не пришел ни один представитель биофака АГУ, а там есть и кафедра ботаники и кафедра экологии...Да и студент ныне не тот...
28.08.2017 11:52
djusha67
Похоже они не пришли, потому что понимают в биологии и согласны с таким решением? А вы "Дурак" раз ходите на такие митинги...
Не просто так падают тополя при каждом верте. Пусть их выпиливаю и сажают новые деревья. От этого только лучше.
Сколько людей пострадало от падения деревьев за всю историю города? А не пришли они потому, что за свои тепленькие местечки сильно переживают...Я биофак окончил в 91 году...Тогда еще город утопал в зелени, потому, что еще не всё продалось в те времена...За каждое спиленное дерево нужно "выпиливать" по одному чиновнику из Администрации, может тогда у них мозг встанет на место..
В городе тотально вырубают все деревья подряд из зеленого уютного города превращается в настоящий пустынный аул. А под городом рубят уникальяны реликтовый бор. В итоге пыль стоит все лето чад от машин пыльные бури Обь просто пересылает почва превращается в песок. Что творят.
Вначале по всему горду тотально пообещали тополя не разбираясь старое берегов или нет и тополь ли это вообще обрезали все подряд город стоял как после атомной войны теперь как тополя более менее отрасли выясняется что деревья вообще надо ликвидировать. Безумие просто
28.08.2017 12:19
djusha67
Плохо, что тогда на тройки учился. Пострадавших сотни. Или вы считаете, что помятый автомобиль, другое имущество - не пострадавшие люди? Порыв на линия электропередач и прочее?
Ну не занималось рук-во города омолаживанием деревьев. Минус им, но их уже нету. Сейчас пришел человек, который озаботился проблемой. И даже если еще не было смертей, то это только ПОКА. И при любом ветре может измениться. А ни одно дерево не стоит жизни человека(если он не из шайки протестующих).
Посадят новые деревья, через 5 лет все будет уже достойно. Мы в школе сажали кустики, через 17 лет пришел в школу, а там деревья огромные стоят.
А вокруг Барнаула много лесов, кислорода точно хватит.
28.08.2017 12:57
- гость -
Если ты такой умный, то почему строем не ходишь?
Есть желание устроить рубку опасных деревьев? Вэлкам на проспект Строителей. Каждый вечер проезжая домой любуюсь нависшими над тротуаром и дорогой клены и тополя. Ждете когда завалятся?
Возможно, некоторые площади нужно освободить от зеленых насаждений под застройку более нужными для города сооружениями? Например, мало платных парковок и площадок под строительство ТРЦ.
Гость, у меня красный диплом...Так что хватит страшилок... Просто кто-то неплохо пилит бюджет, кто-то получает замечательные откаты...Вот и весь анамнез болезни "старых" деревьев по всему городу...Не считая политических аспектов когда вместе с Лениным спилили и ели на Октябрьской и воткнули поганое идолище в шестеренке с девочкой-гномом...Чтобы дерево стало красивым и могучим нужно лет тридцать - сорок, даже из таких "крупномеров" которые втыкают...Березы растут медленно и в городе просто убоги (стволы грязные, листва хилая), пирамидальные тополя - просто страх (зеленые палки)...Липы и яблони - карлики...Так что мне уже точно тенька на Ленинском не дождаться...А по поводу стоит ли дерево жизни человека, однозначно стоит...Не даром в народе говорят, что человек должен сына вырастить и дерево посадить...Посадить, а не вырубить...А по Вашей логике, раз зимой с крыш сосульки падают на людей и авто, то нужно крыши все разобрать, пусть снег в квартирах остается...Про то, какими варварскими методами проводят обрезку и говорить не приходится...Ни один спил не обработан, вот отсюда и грибок и засохшие пеньки...За это исполнителей надо с работы гнать с возмещением ущерба...
28.08.2017 13:53
djusha67
Я вижу как падают деревья. И вижу что внутри пеньки трухлявые. Не должны тополя в городе расти по 70 лет.
А что бы сосульки не падали, их(сосульки) надо вовремя убирать с крыш. Точно так же и трухлявые деревья и отваливающаяся лепнина на домах.
А кучка таких как ты, всегда недовольны. Деревья пилят-плохо, Свиней на еду убивают-плохо. Собак отстреливают плохо. Геев притесняют-караул. Это все от неудовлетворенности в жизни.
Я понимаю, что с красным дипломом биофака в Барнауле тяжело жить. Но не надо доходить до абсурда. Радуйтесь жизни. А эти трухлявые тополя не стоят того.
28.08.2017 14:56
- гость -
"защита деревьев от неудовлетворённости жизни" какая глупость
Жителям даже шанс не оставляют посадить самим дерево, где вырублено, закатка в асфальт.
28.08.2017 13:16
- гость -
Да да этот план в Барнауле уже работает последние лет 10-15, Прогресс на лицо ТЦ, пустырь, машины, выхлопные газы.