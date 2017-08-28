Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

В Барнауле 28 августа проходит акция против вырубки деревьев возле Алтайского государственного технического университета. Между тем власти Барнаула неоднократно объясняли, по какой причине в 2017 году проходит столь массовая вырубка деревьев. Звучали и обещания, что "ни одного лишнего дерева убрано не будет". Зачем в городе сегодня убирают деревья и какие именно, что вместо них будет и нужно ли жителям города паниковать, ИА "Амител" рассказала научный сотрудник центра декоративного садоводства института имени Лисавенко Галина Синогейкина.

1 Зачем в Барнауле в 2017 году вырубают деревья и почему? В городе убирают старые деревья. Дело в том, что в городских условиях дерево стареет гораздо быстрее, чем на природе. 50 лет для дерева, которое прожило на улицах города, – это уже очень приличный возраст. В этот период растение необходимо менять на молодое. В таком возрасте у деревьев древесина становится рыхлой, непрочной, мягкой, ветки ломкие. Это очень опасно для прохожих.

2 А кроме старых какие еще деревья вырубают в городе? Власти рассказали, почему в Барнауле вырубают сотни деревьев В мэрии краевой столицы, ссылаясь на экспертное мнение, подчеркивают, что в городских условиях деревья стареют быстрее 2853 12



На таких деревьях селятся лишайники, мхи. Даже не специалист может увидеть болезнь дерева — зеленые или коричневые участки на коре, на хвойных деревьях могут быть какие-то потеки. Больные, зараженные грибковыми, вирусными заболеваниями или вредителями. Такие деревья также очень быстро стареют, становятся хрупкими и ломкими.На таких деревьях селятся лишайники, мхи. Даже не специалист может увидеть болезнь дерева — зеленые или коричневые участки на коре, на хвойных деревьях могут быть какие-то потеки.

3 А если дерево не рубить, а лечить? Какие-то деревья, конечно, поддаются лечению. Но чаще всего — нет. Как правило, такие болезни "селятся" уже на ослабленных деревьях. На здоровых они селиться не будут. Поэтому болезнь — первый показатель того, что дерево нужно убирать.

4 Кто решает, какие деревья нужно убирать? Целый полк специалистов: это и сотрудники горзеленхоза, и комитет по благоустройству Барнаула. Ученые могут только давать рекомендации.

5 Каково сегодня в целом состояние "зеленого фонда" в Барнауле? По словам Галины Синогейкиной, на данный момент старыми являются 50% от всего зеленого фонда, то есть половина всех деревьев в городе. И их нужно привести в порядок. Пусть даже не все сразу выкорчевывать, хотя бы провести санитарную обрезку, сформировать крону.

6 Почему в Барнауле внезапно "постарело" столько много деревьев? Более полутора тысяч деревьев срубят в Барнауле и заменят на новые На работы по озеленению и содержанию территории краевой столицы из городского бюджета выделяют более 32 миллионов рублей 3294 13 Это как раз неудивительно. Давайте вспомним, когда проводились массовые посадки. В середине прошлого века, когда шла активная застройка города. Потом долгое время деревья не трогали и не омолаживали. Сейчас невооруженным глазом видно, что очень много деревьев в Барнауле — старый фонд. И они стали очень опасны для людей: у нас усилились ветры, стало падать очень много деревьев. Это еще одна причина, по которой именно сегодня власти города озаботились заменой старого фонда деревьев.

7 Почему вместо сноса дерева нельзя провести омолаживающую обрезку? Во-первых, это мало помогает, во-вторых, не всем деревьям подходит. В любом случае приходит время, когда дерево становится старым и ему уже не поможет никакая обрезка. Кроме того, санитарная обрезка – гораздо более затратное мероприятие, чем посадка на этом участке нового дерева. Ну и вспомните, как некрасиво выглядят такие обрезанные деревья. Если летом на них еще ветки и листва, то с этим еще можно как-то мириться. Но осенью и зимой они смотрятся неэстетично. По нашим рекомендациям, санитарная обрезка не очень подходит для города.

8 Сколько лет нужно, чтобы вырастить новое дерево? В целом, чтобы вырастить крепкое дерево "с нуля", требуется от 10 до 20 лет, в зависимости от культуры. Но надо понимать, что на улицы города высаживаются уже подрощенные саженцы, поэтому времени займет гораздо меньше.

9 А почему на разных участках высаживают разные растения? Заменить дерево не так просто, как вы думаете. Перед этим проводится большая работа: берется анализ почвы, и специалисты выясняют, для какой культуры этот участок будет наиболее комфортным. Например, в начале проспекта Ленина брали анализы, и там определенный состав почвы, а чуть повыше оказались другие. То есть эти участки подходят не для всех деревьев.

10 Какие деревья наиболее подходят для высадки на улицах Барнаула? Это черемуха Маака, липа, рябина, береза, тополя пирамидальные и бальзамические, орех маньчжурский, жасмин, яблоня, груша и многие другие.

11 Сколько всего деревьев в этом году хотят вырубить в Барнауле и сколько высадить? Почти две тысячи новых деревьев высадят на месте вырубленных в Барнауле На их месте уже в этом году высадят 1900 саженцев 1594 4 Как сообщили в администрации Барнаула, в 2017 году в городе планируют благоустроить 15 зеленых зон. В их числе проспект Калинина, Ленина, Космонавтов, у Мемориала Славы, на Привокзальной площади, улице Профинтерна. Всего планируется убрать 1 400 аварийных деревьев. Вместо них высадят почти 1900 крупномерных деревьев и кустарников.







