Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов определилось с тарифами на электроэнергию, которые будут действовать в Алтайском крае в 2018 году. Чуда не произошло, и суммы в квитанциях, согласно новым расценкам, будут выше, чем обычно. Что нас ждет и на сколько вырастет плата, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Применительно к населению, тарифами называют стоимость потребляемого нами электричества. Объем потребленной электроэнергии измеряется в киловатт-часах (кВт.ч). Если, допустим, у вас есть утюг мощностью один киловатт и вы его использовали непрерывно в течение четырех часов, то у вас "нагорит" 4 кВт.ч. Стоимость каждого из этих кВт.ч установлена тарифом.
Только, например, жители города Барнаула и села Озерки заплатят разную сумму за потребленное электричество. Дело в том, что тарифы на электроэнергию зависят от типа населенного пункта, в котором вы проживаете.
Тарифы на электроэнергию в Алтайском крае традиционно будут разными. Цены для населения и приравненных к нему потребителей будут максимально достигать 3,92 руб./кВт*час.
- тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками будет равен 3,20 руб./кВт*час (сейчас он составляет 3,05 руб./кВт*час);
- тариф для городского населения, которое пользуется газовыми плитами, - 3,92 руб./кВт*час. (сейчас он составляет 3,81 руб./кВт*час);
- тариф для сельского населения – 3,07 руб./кВт*час (сейчас он составляет 2,99 руб./кВт*час);
- тариф для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений - 3,07 руб./кВт*час (сейчас он составляет 2,99 руб./кВт*час);
- тарифы для владельцев гаражей, погребов, учреждений исполнения наказания, религиозных организаций, гаражных кооперативов — 3,92 руб./кВт*час (сейчас он составляет 3,81 руб./кВт*час).
Помимо населения, существует также категория потребителей, "приравненных к населению". Таковыми являются:
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объединенные хозяйственные постройки граждан, жилые зоны при воинских частях, исправительно-трудовых учреждениях (рассчитываются по общему счетчику на вводе);
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исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, потребительские кооперативы, управляющие компании) которые приобретают электроэнергию в целях оказания услуг электроснабжения собственникам и нанимателям жилых помещений);
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садоводческие, дачные, огороднические некоммерческие объединения граждан;
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некоммерческие объединения граждан (кооперативы, стоянки, гаражно-строительные комплексы);
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религиозные организации, которые содержатся за счет прихожан.
Для всех прочих, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, стоимость электроэнергии определяется рыночным путем.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 19 декабря 2017 года
Комментарии
Кто мне пояснит почему растут тарифы?
Поднимутся тарифы на электричество-подрастут цены на всё.
Кто мне пояснит почему растут тарифы?
ну дык капитализм с инфляционной моделью экономики...
Кто мне пояснит почему растут тарифы?
Чубайс, наверное. Или САМому надо было дозваниваться на прямую линию.
СПАСИБО.
Информация не достоверна?- тариф для городского населения, которое пользуется газовыми плитами, - 3,81 руб./кВт*час. (сейчас он составляет 3,70 руб./кВт*час); Странно...прошлогодний текст статьи что-ли? В квитанции на оплату СЕЙЧАС тариф для городского населения, которое пользуется газовыми плитами, - 3,81 руб./кВт*час.
11:18
Вы правы, информация не верна смотрим
http://www.altaitarif22.ru/info/news/news/v-altayskom-krae-ustanovili-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-i-priravnennykh-k-nemu-potrebi/
Поясните, почему если газом я только топлюсь, а готовлю на электроплите, газовой нет и нет разводки под неё, то плачу по тарифам для городского населения, которое пользуется газовыми плитами?
Да этого никто не понимает.
В Казахстане по 2.30 квт с учетом того что они её закупают в России, как так?!
"
- гость -
Поднимутся тарифы на электричество-подрастут цены на всё." - Блинн, а с бензом как-будто всё иначе
Барнаульская сетевая компания собралась строить на берегу Телецкого озера туристические объкты. Откуда деньги на строительство? У меня смутные подозрения.
17 га земель лесного фонда в Республике Алтай перевели в категорию особо охраняемых территорий и объектов для создания туристического кластера «Золотое озеро». Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабинета министров.
Как пояснили в российском кабмине, земли фонда Турочакского лесничества на берегу Телецкого озера являются собственностью государства. В соответствии с Лесным кодексом РФ ООО «БСК» будет вести там рекреационную деятельность на условиях аренды.
Это вообще как понимать-то?
Это вообще как понимать-то?
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Мыши кололись , плакали , но продолжали есть кактус. Так и понимай.
часть всех этих поборов возращается обратно:повышением пенсий,доплат,зарплат,пособий.Часть бюджета особо грешные растаскивают,а остальные продолжают призывать Бога к справедливости.
15:07
В одной фразе трижды соврали.
10:01
Тарифы для населения устанавливаются не выше 75% от инфляции - сами посчитайте, поэтому они снижают инфляцию.
16:34
БСК обычная частная коммерческая фирма. Только монополия на определенной территории. Свою прибыль куда хочет - туда и вкладывает.
Хорошо, что еще не растут цены на бензин и дизтопливо, а то совсем бы тяжело пришлось россиянам.