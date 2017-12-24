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Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году

, ИА "Амител"
В Алтайском крае утверждены тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему потребителей на 2018 год


Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов определилось с тарифами на электроэнергию, которые будут действовать в Алтайском крае в 2018 году. Чуда не произошло, и суммы в квитанциях, согласно новым расценкам, будут выше, чем обычно. Что нас ждет и на сколько вырастет плата, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как рассчитывается плата за свет?

Применительно к населению, тарифами называют стоимость потребляемого нами электричества. Объем потребленной электроэнергии измеряется в киловатт-часах (кВт.ч). Если, допустим, у вас есть утюг мощностью один киловатт и вы его использовали непрерывно в течение четырех часов, то у вас "нагорит" 4 кВт.ч. Стоимость каждого из этих кВт.ч установлена тарифом.

Только, например, жители города Барнаула и села Озерки заплатят разную сумму за потребленное электричество. Дело в том, что тарифы на электроэнергию зависят от типа населенного пункта, в котором вы проживаете.

2
На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае?

Тарифы на электроэнергию в Алтайском крае традиционно будут разными. Цены для населения и приравненных к нему потребителей будут максимально достигать 3,92 руб./кВт*час.

- тариф для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками будет равен 3,20 руб./кВт*час (сейчас он составляет 3,05 руб./кВт*час);

- тариф для городского населения, которое пользуется газовыми плитами, - 3,92 руб./кВт*час. (сейчас он составляет 3,81 руб./кВт*час);

- тариф для сельского населения – 3,07 руб./кВт*час (сейчас он составляет 2,99 руб./кВт*час);

- тариф для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений - 3,07 руб./кВт*час (сейчас он составляет 2,99 руб./кВт*час);

- тарифы для владельцев гаражей, погребов, учреждений исполнения наказания, религиозных организаций, гаражных кооперативов — 3,92 руб./кВт*час (сейчас он составляет 3,81 руб./кВт*час).

3
Платить по новым тарифам начнем с нового года?
Нет. Утвержденные тарифы будут действовать с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. С 1 января по 30 июня 2018 года тарифы сохранятся на уровне декабря 2017 года.
4
Про жителей понятно. А кто такие приравненные к населению потребители?

Помимо населения, существует также категория потребителей, "приравненных к населению". Таковыми являются:

  • объединенные хозяйственные постройки граждан, жилые зоны при воинских частях, исправительно-трудовых учреждениях (рассчитываются по общему счетчику на вводе);

  • исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, ЖСК, потребительские кооперативы, управляющие компании) которые приобретают электроэнергию в целях оказания услуг электроснабжения собственникам и нанимателям жилых помещений);

  • садоводческие, дачные, огороднические некоммерческие объединения граждан;

  • некоммерческие объединения граждан (кооперативы, стоянки, гаражно-строительные комплексы);

  • религиозные организации, которые содержатся за счет прихожан.

Для всех прочих, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, стоимость электроэнергии определяется рыночным путем.

 

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 19 декабря 2017 года
 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.12.2017 10:01
- гость -

Кто мне пояснит почему растут тарифы?

0  0
19.12.2017 10:29
- гость -

Поднимутся тарифы на электричество-подрастут цены на всё.

0  0
19.12.2017 10:42
- гость -

Кто мне пояснит почему растут тарифы?

ну дык капитализм с инфляционной моделью экономики...

0  0
19.12.2017 11:05
- гость -

Кто мне пояснит почему растут тарифы?


Чубайс, наверное. Или САМому надо было дозваниваться на прямую линию.

0  0
19.12.2017 11:17
- гость -

СПАСИБО.

0  0
19.12.2017 11:18
Гость

Информация не достоверна?- тариф для городского населения, которое пользуется газовыми плитами, - 3,81 руб./кВт*час. (сейчас он составляет 3,70 руб./кВт*час); Странно...прошлогодний текст статьи что-ли? В квитанции на оплату СЕЙЧАС тариф для городского населения, которое пользуется газовыми плитами, - 3,81 руб./кВт*час.

0  0
19.12.2017 11:48
- гость -

11:18
Вы правы, информация не верна смотрим
http://www.altaitarif22.ru/info/news/news/v-altayskom-krae-ustanovili-tarify-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-i-priravnennykh-k-nemu-potrebi/

0  0
19.12.2017 14:24
Роман

Поясните, почему если газом я только топлюсь, а готовлю на электроплите, газовой нет и нет разводки под неё, то плачу по тарифам для городского населения, которое пользуется газовыми плитами?

0  0
19.12.2017 14:26
- гость -

Да этого никто не понимает.

0  0
19.12.2017 15:07
- гость -

В Казахстане по 2.30 квт с учетом того что они её закупают в России, как так?!

0  0
19.12.2017 15:49
- гость -

"
- гость -
Поднимутся тарифы на электричество-подрастут цены на всё." - Блинн, а с бензом как-будто всё иначе

0  0
19.12.2017 16:34
- гость -

Барнаульская сетевая компания собралась строить на берегу Телецкого озера туристические объкты. Откуда деньги на строительство? У меня смутные подозрения.

0  0
19.12.2017 16:40
- гость -

17 га земель лесного фонда в Республике Алтай перевели в категорию особо охраняемых территорий и объектов для создания туристического кластера «Золотое озеро». Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабинета министров.
Как пояснили в российском кабмине, земли фонда Турочакского лесничества на берегу Телецкого озера являются собственностью государства. В соответствии с Лесным кодексом РФ ООО «БСК» будет вести там рекреационную деятельность на условиях аренды.

0  0
24.12.2017 07:28
- гость -

Это вообще как понимать-то?

0  0
24.12.2017 08:51
- гость -

Это вообще как понимать-то?
=========
Мыши кололись , плакали , но продолжали есть кактус. Так и понимай.

0  0
24.12.2017 10:29
дед

часть всех этих поборов возращается обратно:повышением пенсий,доплат,зарплат,пособий.Часть бюджета особо грешные растаскивают,а остальные продолжают призывать Бога к справедливости.

0  0
24.12.2017 10:40
- гость -

15:07
В одной фразе трижды соврали.
10:01
Тарифы для населения устанавливаются не выше 75% от инфляции - сами посчитайте, поэтому они снижают инфляцию.
16:34
БСК обычная частная коммерческая фирма. Только монополия на определенной территории. Свою прибыль куда хочет - туда и вкладывает.

0  0
24.12.2017 12:33
- гость -

Хорошо, что еще не растут цены на бензин и дизтопливо, а то совсем бы тяжело пришлось россиянам.

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