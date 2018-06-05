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Кто может стать губернатором Алтайского края

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Рассказываем про возрастные и другие ограничения

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


9 сентября 2018 года состоятся досрочные выборы губернатора Алтайского края. Главного кандидата на этот пост мы уже знаем — это назначенный президентом Путиным врио главы региона Виктор Томенко. Скоро имена назовут остальные политические партии. А пока напоминаем, кто именно может выдвинуться на выборы губернатора.

1
Есть ли возрастной ценз?
Да, стать губернатором может человек старше 30 лет.
2
На какой срок избирается губернатор Алтайского края?
На пять лет. И один человек может замещать эту должность не более двух сроков подряд.
3
Кто имеет право выдвинуть кандидата? Возможно ли самовыдвижение?
Нет, на выборах губернатора Алтайского края самовыдвижение невозможно. Единственный вариант участия — выдвижение от политической партии. Причем одна партия может выдвинуть только одного кандидата. Но не обязательно это должен быть член партии, выдвигать можно и беспартийного, но только не члена другой партии.
4
А есть ли уже кандидаты?
Пока даже выборы не объявлены. Имена кандидатов мы узнаем позже. Но уже понятно, что от "Единой России" пойдет врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. От КПРФ, скорее всего, пойдет Мария Прусакова, от ЛДПР — Евгения Боровикова, от "Справедливой России", возможно, Владислав Вакаев или Александр Молотов.
5
Какие данные придется обнародовать?

Кандидатам нужно будет предоставить много документов. Но самая любопытная для избирателей информация — наличие судимости (даже снятой и погашенной), а также сведения о доходах и имуществе самого кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

А еще кандидатам придется закрыть все счета и вклады в иностранных банках, если такие имеются.

6
Что такое "муниципальный фильтр", который придется пройти кандидатам?
Каждый кандидат для регистрации на выборах обязан собрать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов или избранных местных глав. Всего надо 7% подписей от общего числа муниципальных депутатов и глав. Точное число позже установит избирательная комиссия региона. Но сделать это будет непросто.
7
Сколько денег на выборы могут потратить кандидаты?

Не более 10 млн рублей.

Создавать избирательный фонд кандидата можно только за счет собственных средств кандидата, средств партии, добровольных пожертвований юрлиц, добровольных пожертвований физлиц. Каждый пункт, кроме физлиц, не должен превышать 50% от общей суммы фонда. А каждое физлицо не может пожертвовать в фонд более 5% от общего фонда.

8
Почему проводятся досрочные выборы?
Голосование 9 сентября 2018 года — это досрочные выборы. Основные выборы должны были пройти только осенью 2019 года. Однако избранный на выборах 2014 года губернатор Алтайского края Александр Карлин досрочно сложил полномочия и ушел в отставку 30 мая.
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Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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