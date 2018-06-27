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Как проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по прописке

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Написать заявление о голосовании по месту пребывания можно с 25 июля по 5 сентября

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


9 сентября 2018 года Алтайский край будет выбирать губернатора. И есть в российском законодательстве о выборах кое-что новенькое для региона — возможность проголосовать не только по прописке, но и по месту пребывания. Такой формат знаком региону по президентским выборам. Как это можно сделать на губернаторских выборах? Подробности сообщили в избирательной комиссии Алтайского края.

1
Раньше можно было голосовать только по прописке. Что изменилось?
Изменился подход к повышению явки. Идею голосования не по прописке, а по месту проживания опробовали на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Этот вариант пришел на смену досрочному голосованию и открепительным удостоверениям. Вполне успешный опыт распространили и на регионы. В Алтайском крае выборы губернатора впервые пройдут в формате "мобильный избиратель". Суть его в том, чтобы человек смог прийти на выборы, где бы он ни находился, ведь очень многие имеют прописку в одном месте, а живут в другом.
2
Кто имеет право голосовать не по прописке на выборах губернатора Алтайского края?
Только жители Алтайского края старше 18 лет. Неважно, где вы прописаны в пределах региона, 9 сентября 2018 года вы сможете проголосовать на любом избирательном участке, но опять же только в регионе.
3
Что надо сделать, чтобы проголосовать не по прописке, а по месту пребывания?
Всего-то подать личное заявление. Причины объяснять не придется. Но заявление пишется в определенном месте в определенное время.
4
Когда и где можно написать заявление?

Личное заявление можно подать:

С 25 июля по 5 сентября 2018 года:

  • в любую территориальную комиссию региона,
  • филиал МФЦ,
  • через сайт Госуслуги (для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале).

В рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14.00 до 20.00; в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00.

С 29 августа по 5 сентября 2018 года:

  • в любую участковую избирательную комиссию.

В рабочие дни (понедельник – пятница) – с 14.00 до 20.00; в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00.

5
Можно ли проголосовать за губернатора в другом регионе?
Нет, голосовать можно только в пределах Алтайского края.
6
Как найти свой участок?
Адрес участка, к которому вы прикреплены по прописке или который находится рядом с местом вашего проживания, можно посмотреть на сайте Алтайской краевой избирательной комиссии. Там есть раздел "Найди свой избирательный участок". Либо обратиться по телефону горячей линии избирательной комиссии Алтайского края: 8(3852) 36-30-62.
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Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.06.2018 07:36
Даша Сибирячк

Дочегож у Нас всё по честному то!

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