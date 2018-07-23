Фото: gradpk.ru
1 июля 2018 года по всей стране произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Портал Amic.ru собрал все данные по Барнаулу.
С 1 июля по 31 декабря 2018 года тариф на электричество в Барнауле будет следующим:
- Для городского населения без электроплит и (или) электроотопительных установок — 3,92 рубля за один киловатт-час (с 1 января по 30 июня 2018 года он составлял 3,81 руб./кВтч)
- Для городского населения с электроплитами и (или) электроотопительными установками — 3,20 руб./кВтч, понижающий коэффициент — 0,816 (с 1 января по 30 июня тариф составлял 3,05 руб./кВтч).
- Для сельского населения — 3,07 руб./кВтч (был 2,99 руб./кВтч), понижающий коэффициент — 0,784.
Тарифы на теплоснабжение также изменились:
- АО "Барнаульская генерация" — 1779,69 руб. за 1 гигакалорию (было 1691,03 руб./Гкал)
- МУП "Энергетик" — 3092,41 руб./Гкал (было 2971,84 руб./Гкал
- ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ" — 850,93 руб./Гкал (было 839,90 руб./Гкал)
- ООО "Затан" — 1482,75 руб./Гкал (было 1481,78 руб./Гкал)
- ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" — 2307,27 руб./Гкал (было 2255,89 руб./Гкал)
- КГБСУСО "Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов" —1119,88 руб./Гкал (было 1112,90 руб./Гкал)
- ООО "ТеплоСнаб" — 2300,46 руб./Гкал (не изменилось)
- АО БМК "Меланжист Алтая" — 1036,13 руб./Гкал (было 1015,52 руб./Гкал)
- ООО "Нерудная партия" — 1906,20 руб./Гкал (было 1841,87 руб./Гкал)
- ОАО ИПП "Алтай" — 1558,60 руб./Гкал (было 1515,20 руб./Гкал)
- ООО ПСК "Строительная перспектива" — 1669,57 руб./Гкал (было 1643,52 руб./Гкал)
- ООО "Научный городок" 2005,47 руб./Гкал (было 1618,49 руб./Гкал).
Плата за холодную воду выросла:
- МУП "Энергетик" — 41,91 руб. за один кубический метр (ранее плата составляла 40,69 руб./куб.м)
- ООО "Барнаульский водоканал" — 22,95 руб./куб.м (была 22,77 руб./куб.м)
- ООО "Научный городок" — 11,93 руб./куб.м (была 11,46 руб./куб.м)
- ООО "ВодСнаб" — 31,72 руб./куб.м (была 30,67 руб./куб.м)
- ОАО "Российские железные дороги" – 30,15 руб./куб.м (не изменилась)
- ФГКУ комбинат "Труд" — 11,03 руб./куб.м (не изменилась)
- ФКУ ИК №3 УФСИН — 12,11 руб./куб.м (не изменилась)
- ООО "Нерудная партия" — 26,12 руб./куб.м (была 25,42 руб./куб.м).
Плата за горячую воду:
Открытая система:
- МУП "Энергетик" — 225,75 руб./куб.м (ранее плата составляла 215,94 руб./куб.м)
Закрытая система:
- МУП "Энергетик" — 225,18 руб./куб.м (ранее плата составляла 217,00 руб./куб.м)
- АО "Барнаульская генерация" — 138,63 руб./куб.м (ранее плата составляла 132,69 руб./куб.м)
- ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" — 172,93 руб./куб.м (ранее плата составляла 169,41 руб./куб.м)
- ОАО "Издательско-полиграфическое предприятие "Алтай" — 100,97 руб./куб.м (ранее плата составляла 98,62 руб./куб.м)
Кстати, по горячей воде с 1 июля произошло серьезное изменение. Последние несколько лет плата за нее рассчитывалась в кубах. Это был так называемый однокомпонентный тариф. Теперь по краю (правда, пока не везде) вводится тариф двухкомпонентный.
Он включает:
- компонент на холодную воду (цена за куб воды)
- компонент на тепловую энергию по тарифу (цена за гигакалорию, а также норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (гигакалория на подогрев куба холодной воды).
Теперь плата за горячую воду, рассчитанная по двухкомпонентному тарифу, состоит из стоимости куба холодной воды, умноженной на потреблённый объем, и стоимости подогрева (объем воды в кубах, умноженный на цену гигакалории и на норматив расхода теплоэнергии).
Норматив на подогрев воды (количество тепловой энергии, которое нужно для подогрева кубометра воды минимум до 60 градусов) уже утвержден.
Уточнить, наружная сеть горячего водоснабжения в вашем доме или без наружной системы, изолированные стояки или нет, есть полотенцесушители или нет, можно в своей управляющей компании.
Например, если вы житель Барнаула, у вас наружная сеть ГВС, изолированные стояки и есть полотенцесушители, то ваш норматив на подогрев 1 куб.м воды — 0,062 Гкал.
Изменения горожане увидят в июльских квитанциях в начале августа. Горячая вода будет разбита на две строчки в квитанции. Новый формат тарифа не обязательно приведет к росту платы за горячую воду.
И, наконец, водоотведение:
- МУП "Энергетик" —16,37 руб./куб.м (было 15,99 руб./куб. м)
- ООО "Научный городок" — 7,06 руб./куб. м (было 6,62 руб./куб.м)
- ООО "Барнаульский водоканал" — 20,71 руб./куб. м (было 20,06 руб./куб. м).
Норматив на воду с 1 июля не изменился, но его рост был в мае. Так, с мая 2018 года норматив на холодную воду в месяц составлял для многоквартирного дома в среднем 2,6 куба на человека, теперь он 4,297 куба. На горячую воду норматив увеличился с 1,7 куб.м до 3,159 куб.м. На водоотведение рост с 4,3 куб.м до 7,456 куб.м.
В Барнауле с 1 июля цена на природный газ увеличилась на 2,9% и составила 6,24 рубля за кубометр. Цена на сжиженный газ осталась на том же уровне: в баллонах без доставки стоит 30,58 рубля за килограмм, в баллонах с доставкой — 38,62 руб./кг.
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Не изменились и нормативы потребления газа, которые применяются, когда в квартире нет газового счетчика (сейчас он необязателен по закону).
Плата за мусор с 1 июля 2018 года не изменилась.
Напомним, норматив на одного жителя многоквартирного дома в Барнауле составляет 0,180 куб. м в месяц, а индивидуального жилого дома – 0,269 куб. м в месяц.
Действительно, рост платы за коммунальные услуги ограничен законодательством. Он не должен превышать предельного (максимального) индекса изменения. Такой устанавливается по всему краю на год. С 1 июля 2018 года он составляет 6,5%. То есть плата может вырасти не более чем на этот процент.
В Барнауле городская Дума приняла решение увеличить предельный индекс платы за коммунальные услуги до 31% (такое тоже возможно по закону).
Но тут есть один важный момент. До 31% плата за коммуналку выросла только у тех жителей Барнаула, кто не имеет в квартирах приборов учета воды или не передает по ним показания. Для остальных плата вырастет максимум на 6,5%.
При чем тут счетчики на воду, спросите вы. Дело в том, что в мае произошло значительное повышение нормативов на потребление горячей и холодной воды. И теперь рост платы за воду просто не сможет уложиться в 6,5%. Те, кто не пользуется счетчиками, за воду платит по нормативу, умноженному на тариф. "Оприборенные" граждане — по количеству реально потребленных кубов, умноженных на тариф. Но практика показала, что норматив был занижен, и честные барнаульцы платили по счетчику значительно больше, чем соседи без счетчиков. Но при этом последние могли лить воды сколько угодно. А разница, между тем, сколько воды зашло в дом и за сколько было заплачено, распределялась на всех жильцов, что было несправедливо.
Комментарии
Понятие норматив вообще должен прекратить существование, я не понимаю как их рассчитывают, тупо направлено на качание денег с населения. Давно можно было установить счетчики на холодную воду по крайней мере пенсионерам в рассрочку на год, по нормальным ценам, а не влупить им сейчас по полной программе в 3-5 раз дороже. Следующий норматив, на мусор, 180 литров с человека, это 15 двенадцатилетровых ведер, с частного дома 270 литров с человека, семья из 5 человек 1350 литров в месяц. Когда такие нормативы устанавливали они вникали в цифры ? Ну 5-6 мешков 50 литровых в месяц еще можем наскребсти, где остальные 20 мешков насобирать. С горячей водой вообще непонятки, полотенцесушитель сразу 4% по стоимости съедает. Не увидел не одного снижения стоимости, ну в принципе чудес в нашей стране и не бывает, выкачивание денег идет по полной программе.
Несправедливо повышать от балды тарифы каждый год. Многие тарифы повышаются просто потому, что власть официально разрешила их повышать на 6,5%, а не потому, что стало дороже ту же воду отводить или производить электричество. Вон, тем же китайцам на Дальнем Востоке электричество продают дешевле, чем местному населению. Да и вообще, пусть сначала поднимут зарплаты, чтоб компенсировать повышение тарифов на ЖКХ, НДС, платы за проезд и прочих поборов.
Правительство на другой планете живет, родной...