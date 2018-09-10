Когда он официально вступит в должность?

Сегодняшние итоги выборов пока предварительные. Да, победил, очевидно, Виктор Томенко. Но официально это будет установлено только в течение семи дней после дня голосования. После этого в течение пяти дней избранный кандидат должен представить в избирательную комиссию копию приказа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом губернатора Алтайского края. Если он этого не сделает, то комиссии придется назначать повторные выборы.

При предоставлении документов комиссия выдает победителю удостоверение об избрании губернатором Алтайского края. В какие сроки состоится инаугурация (официальное вступление в должность), законом не установлено. Предполагаем, что это произойдет не раньше чем через неделю после выборов.