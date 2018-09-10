Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выборы губернатора прошли. По предварительным данным, победил кандидат от партии власти Виктор Томенко. За выборами следует еще одно важное политическое событие — назначение членов краевого правительства. Подробнее об этом в материале портала Amic.ru.
Сегодняшние итоги выборов пока предварительные. Да, победил, очевидно, Виктор Томенко. Но официально это будет установлено только в течение семи дней после дня голосования. После этого в течение пяти дней избранный кандидат должен представить в избирательную комиссию копию приказа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом губернатора Алтайского края. Если он этого не сделает, то комиссии придется назначать повторные выборы.
При предоставлении документов комиссия выдает победителю удостоверение об избрании губернатором Алтайского края. В какие сроки состоится инаугурация (официальное вступление в должность), законом не установлено. Предполагаем, что это произойдет не раньше чем через неделю после выборов.
Здесь тоже нет четко установленных сроков, но вряд ли это произойдет в ближайшие пару недель после выборов. Хотя Виктор Томенко, скорее всего, уже сформировал мнение о профессионализме и компетенции всех членов правительства за три месяца работы в статусе врио главы региона. И новая команда уже сформирована виртуально.
Это пока только предположения, но все же. Во-первых, несколько будет видоизменена структура правительства. Возможно, вместо двух первых заместителей останется только один. По разным оценкам и слухам, этого поста может лишиться Александр Лукьянов.
Есть предположения насчет возможного ухода с должности руководителя администрации губернатора и правительства Алтайского края, зампредседателя кабмина Виталия Снесаря.
Шаткими выглядят позиции "промышленного" вице-премьера Виктора Мещерякова, "социального" Надежды Капуры и "культурно-спортивного" Андрея Щукина, а также министра здравоохранения Ирины Долговой.
Предполагаем, что в правительстве останется министр финансов Владимир Притупов, министр образования Александр Жидких, министр юстиции Константин Портнягин, пока что и.о. министра природы Владимир Попрядухин. Есть некоторые сомнения насчет министра труда и социальной защиты Михаила Дайбова, министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, главы минстройтранса Ивана Гилева.
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Комментарии
"Предполагаем, что в правительстве останется ... министр экономического развития Николай Чиняков..." - свеженькая статья однако!
Дело партии Единая Россия живёт и побеждает! Под руководством мудрого Великого Руководителя и Военноначальника Пут Ына мы совершим Большой экономический рывок, и победим америкашек.
Населению наплевать и на себя и на своих детей, которые теперь пойдут на пенсию как того хочется вождям....
Партия власти рулит - хотя все против новых реформ "ПАРАДОКС"
10.09.2018 09:39
- гость -
Не наплевать. Ходили, голосовали не за Томенко. А толку? Все равно как надо, так и нарисовали.
Министерство культуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня
Железный занавес надвигается неумолимыми темпами
если все в курсе голосу не голосуй, все равно получишь...
зачем вы туда ходите
10.09.2018 09:55
- гость -
Чтобы потом такие, как гость от 09.39 себя на коне не чувствовали, обвиняя все население. И чтобы не было ощущения, что ты мог хоть что-то изменить, но даже не попытался.
10.09.2018 09:44
- гость -
Ошибаетесь! Хотели нарисовать 70%, а по факту всего 54%
10.09.2018 10:02
- гость -
Так по факту 54, или нарисовали 54? Что-то мне подсказывает, что второе.
ЕР прям как в сказке, одну голову рубишь - три появляются!
НИ ОДИН ИЗ ЗЩНАКОМЫХ ЗА томенко не голосовал!
Все твои знакомые быдлота и алкаши, которые дальше заправки не ходят.
Все твои знакомые быдлота и алкаши, которые дальше заправки не ходят.
_________
Как раз алкаши и быдлота наоборот за Путина и за Томенко))))))))
Чтобы потом такие, как гость от 09.39 себя на коне не чувствовали,
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пф.. мне вообще сугубо нацрать на таких
и вы не обращайте внимание
В этот раз ни я, ни один мой друг не ходили на выборы
что ты мог хоть что-то изменить, но даже не попытался.
.
я за 25 лет первый раз не пошла, ибо все те "выборы" уже были кем то предсказаны задолго до нас
10.09.2018 10:14
- гость -
Отнюдь!
Опять "счастливую жизнь" нам выбрали пенсионеры и бюджетники. Молодёжь совсем забила на выборы. И да, лично я проголосовал за Суслову, как и все мои знакомые и родственники. Откуда у Томенко 54%-загадка.
вОТ ТАК ПРИ ПОМОЩИ ВЫБОРОВ КАРЛИН СДЕЛАЛ СЕБЕ НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИЦО.(КОМАНДА ТОМЕНКО КАРЛИН ЩУКИН И Т Д)
Еще мессир Воланд сказал, они всего лишь люди.
У меня один знакомый был за Томенко, когда тот только что сменил старикана карлина, затем против Томенко, когда тот изображал из себя "наш пострел везде поспел", и поддержал пенсионную реформу едрисни, теперь после его победы он опять за Томенко, типа ну теперь уж ничего не поделаешь.
Вот и весь менталитет. Бороться никто не хочет, а кто хотел, того в 20-е, 30-е годы уничтожили, да и в войну они первыми погибали. Остались те, кто остались, и их президент путин и медведев, сечин и миллер, дерипаска и абрамович и т.д.
ну все, можете ждать роста цен на все!