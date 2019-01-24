Ожидается, что экзамен сдадут 12 тысяч выпускников/ Фото: lavnes.ru
В Алтайском крае 1 февраля завершится срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ 2019 года. Именно до этой даты ученики должны определиться, по каким предметам они будут сдавать Единый государственный экзамен. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.
ЕГЭ пройдет в три этапа:
- Досрочный — с 20 марта по 10 апреля.
- Основной — с 27 мая по 1 июля.
- Дополнительный — с 3 по 20 сентября.
Досрочно сдать ЕГЭ могут:
- выпускники прошлых лет, которые пожелали улучшить свой результат;
- выпускники, которые в период проведения экзаменов будут находиться на российских или международных спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах;
- выпускники, призываемые на военную службу;
- выпускники вечерних образовательных учреждений;
- выпускники, которые после окончания школы уезжают на постоянное жительство в другую страну;
- выпускники, имеющие проблемы со здоровьем и направленные в лечебное учреждение;
- выпускники российских школ, находящихся за границами России учреждений, в государствах со сложными климатическими условиями.
В основной период сдать ЕГЭ могут:
- выпускники школ 2019 года;
- обучающиеся в учреждениях среднего специального или начального профессионального образования;
- выпускники, получившие среднее образование за границей;
- выпускники, которые уже закончили школу и сдали ЕГЭ, но набранные баллы недостаточны для поступления в вузы;
Комментарии
Картинки хоть бы подбирали, соответствующие году. В 2018 году уже использовались черно-белые бланки, а не цветные. А на картинке и вовсе бланки, которые последний раз использовались в 2013 году, с 2014 года области ответов "выбор одного из четырех" на бланках ЕГЭ нет.