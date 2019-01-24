Ожидается, что экзамен сдадут 12 тысяч выпускников/ Фото: lavnes.ru

В Алтайском крае 1 февраля завершится срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ 2019 года. Именно до этой даты ученики должны определиться, по каким предметам они будут сдавать Единый государственный экзамен. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

1 Когда в Алтайском крае пройдет ЕГЭ? ЕГЭ пройдет в три этапа: Досрочный — с 20 марта по 10 апреля.

Основной — с 27 мая по 1 июля.

Дополнительный — с 3 по 20 сентября.

2 Кто может сдавать ЕГЭ в досрочный период? Алтайские выпускники могут сдать ЕГЭ по китайскому языку По словам министра образования Алтайского края, регион готов к приему экзамена 374 1 Досрочно сдать ЕГЭ могут: выпускники прошлых лет, которые пожелали улучшить свой результат;

выпускники, которые в период проведения экзаменов будут находиться на российских или международных спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах;

выпускники, призываемые на военную службу;

выпускники вечерних образовательных учреждений;

выпускники, которые после окончания школы уезжают на постоянное жительство в другую страну;

выпускники, имеющие проблемы со здоровьем и направленные в лечебное учреждение;

выпускники российских школ, находящихся за границами России учреждений, в государствах со сложными климатическими условиями.

3 Кто может сдавать ЕГЭ в основной период? В основной период сдать ЕГЭ могут: выпускники школ 2019 года;

обучающиеся в учреждениях среднего специального или начального профессионального образования;

выпускники, получившие среднее образование за границей;

выпускники, которые уже закончили школу и сдали ЕГЭ, но набранные баллы недостаточны для поступления в вузы;

4 Кто может сдавать ЕГЭ в дополнительный период? Сдать экзамен в дополнительный период могут те, кто в рамках досрочного или основного периода не смог успешно сдать обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике и получить аттестат о законченном среднем образовании. Выпускники прошлых лет к экзамену в дополнительный период не допускаются.

5 Куда подавать заявление на сдачу ЕГЭ? Выпускники 11 классов должны подать заявление о сдаче ЕГЭ в свои школы. Выпускники прошлых лет, СПО и НПО, иностранных образовательных организаций должны подать заявление в муниципальные органы управления образованием по месту пребывания.