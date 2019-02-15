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8 марта в России будет праздноваться Международный женский день. Рассказываем, как мы будем отдыхать в этот праздник.
В 2019 году 8 марта выпадает на пятницу. И это будет официальным выходным днем.
Итак, на Международный женский день россияне будут отдыхать следующим образом:
- 7 марта, четверг – сокращенный рабочий день;
- 8 марта, пятница – Международный женский день, выходной день;
- 9 марта, суббота – выходной день по календарю;
- 10 марта, воскресенье – выходной день по календарю;
- 11 марта, понедельник – рабочий день.
Согласно производственному календарю, в марте 20 рабочих дней (включая 1 сокращенный) и 11 выходных дней.
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