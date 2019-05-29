В понедельник, 27 мая, в России стартовала основная кампания сдачи единых государственных экзаменов в 2019 году. Первыми выпускники 11-х классов сдавали экзамены по географии и литературе. 29 мая школьники будут сдавать математику базового уровня (обязательный для всех) и профессионального уровня (по выбору). Рассказываем, когда и где можно будет узнать результаты своих экзаменов.
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Узнать официальные результаты ЕГЭ можно в своей школе, либо обратившись в региональный орган управления образованием, в котором вы регистрировались на экзамен.
С предварительными результатами ЕГЭ можно ознакомиться на специальном сервисе, а также на портале Государственных услуг. В Алтайском крае есть сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА.
В Алтайском крае работает специальная телефонная горячая линия по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена. Позвонить можно по телефонам:
(3852) 29-86-22 – Министерство образования и науки Алтайского края;
(3852) 20-64-06 – КГБУО "Алтайский краевой информационно-аналитический центр".
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