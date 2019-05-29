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Как, когда и где узнать можно результаты ЕГЭ в 2019 году

, ИА "Амител"
В России стартовала основная компания сдачи единых государственных экзаменов
Сдаем ЕГЭ / Фото: u-f.ru

Сдаем ЕГЭ / Фото: u-f.ru


В понедельник, 27 мая, в России стартовала основная кампания сдачи единых государственных экзаменов в 2019 году. Первыми выпускники 11-х классов сдавали экзамены по географии и литературе. 29 мая школьники будут сдавать математику базового уровня (обязательный для всех) и профессионального уровня (по выбору). Рассказываем, когда и где можно будет узнать результаты своих экзаменов.

1
Почему результаты ЕГЭ приходится ждать?
К проверке экзаменационных работ относятся очень серьезно. А потому на это, а также на утверждение результатов, требуется определенное время.  Учтите, что после экзамена бланки ЕГЭ передаются в региональные центры обработки информации (РЦОИ). А затем работы отправляют на централизованную проверку. После этого результаты утверждают на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) региона. И только потом объявляют участникам ЕГЭ. В среднем на все эти действия уходит до двух недель. Так, например, сдававшие экзамены по географии и литературе 27 мая свои результаты узнают примерно 11 июня.
2
Когда будут известны результаты ЕГЭ в 2019 году?
Публикуем график обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2019 году – с официального информационного портала единого государственного экзамена.

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3
Где можно будет узнать о своих результатах ЕГЭ?

Узнать официальные результаты ЕГЭ можно в своей школе, либо обратившись в  региональный орган управления образованием, в котором вы регистрировались на экзамен.

С предварительными результатами ЕГЭ можно ознакомиться на специальном сервисе, а также на портале Государственных услуг. В Алтайском крае есть сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА.

4
Куда можно пожаловаться или обратиться за подробной информацией?

В Алтайском крае работает специальная телефонная горячая линия по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена. Позвонить можно по телефонам:

(3852) 29-86-22 – Министерство образования и науки Алтайского края;
(3852) 20-64-06 – КГБУО "Алтайский краевой информационно-аналитический центр".

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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