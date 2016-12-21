Фото: Amic.ru
Баланс транспортных карт в Барнауле можно пополнить посредством банкоматов — для этих целей адаптировали 42 устройства Сбербанка, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"На сегодняшний день на территории города действует 99 пунктов пополнения транспортных карт, в том числе: 15 киосков "Лига-Пресс", 42 почтовых отделения связи, 42 банкомата ПАО "Сбербанк России", – указывают в мэрии.
Отметим, что для использования транспортной карты в январе баланс необходимо пополнить в период с 15 декабря по 14 января.
С 1 по 20 декабря электронная система оплаты и учета проезда в Барнауле зафиксировала пассажиропоток в 4 392 208 поездок. При этом 22,3% поездок было совершено по электронным проездным. В абсолютном выражении это 980 110 поездок.
К 20 декабря в краевой столице продали 28 949 транспортных карт.
Список банкоматов, где можно пополнить баланс транспортной карты:
Адрес
|Местоположение
|пр-т Строителей, 10
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Молодежная, 50
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Ленина, 96
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Ленина, 155
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Ленина, 167
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Ленина, 113
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Ленина, 20
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Ленина, 2
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Красноармейский, 58а
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Красноармейский, 4
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Красноармейский, 47а
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Ленина, 20
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Антона Петрова, 144
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Северо-Западная, 159
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Антона Петрова, 190
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пр-т Социалистический, 14
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Балтийская, 53
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. 40 Лет Октября, 3а
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|тракт Павловский, 223
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|пер. Ядринцева, 94
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Попова, 2а
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Власихинская, 67
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Гущина, 154 В/2
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Антона Петрова, 227а
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Малахова, 142
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Сергея Семенова, 9
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Северо-Западная, 163
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Антона Петрова, 219б
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Чайковского, 29
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Советская, 3а
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Малахова, 156
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Георгиева, 14в
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Георгия Исакова, 270
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Антона Петрова, 144
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Малахова, 128
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Юрина, 289
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Юрина, 305
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|тракт Павловский, 132
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Северо-Западная, 54
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Балтийская, 39
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Панфиловцев, 16
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
|ул. Малахова, 77
|Банкомат, Сбербанк, ПАО
Комментарии
Нужна реализация оплаты через интернет и приложения банков. Как только сделают - тут же побегу покупать карту.
наконец-то, у меня как раз в доме магазин с банкоматом сбербанка. на почте теперь не толкаться.
В абсолютном выражении это 980 110 поездок. это примерно 24 тысячи человек, ездящих два раза в день каждый день на работу из 700 тысяч населения
> 21.12.2016 16:50 > Ипонамать Ещё даже месяц не прошёл.
За все время, сколько езжу на автобусах после введения карт, видел эти самые карты 3 раза, остальные рассчитываются наличными. Так шо, очередной попил бабла.
для использования транспортной карты в январе баланс необходимо пополнить в период с 15 декабря по 14 января
ААААА
21.12.2016 17:10 Кока-кольщик Это для льготных карт. Обычные можно пополнять в любое время
ААААА
речб про проездные кошелек хоть каждый день пополняй на 20 рублей
зы: скока комиссия???
Это для льготных карт. Обычные можно пополнять в любое время
ну из текста этого не следует. Хорошо, если так.
21.12.2016 17:16 Ипонамать
Сама карта 100 рублей стоит. А пополнение по идее бесплатно должно быть
Редко когда упоминают сайт этой системы. А надо бы в каждой новости. Вот: http://tk-barn.ru
Сама карта 100 рублей стоит. А пополнение по идее бесплатно должно быть
по идее и карта должна быть не с нулевым балансом при покупке даже симки с нулевым счетом не продают
21.12.2016 17:39 Ипонамать
Видимо, хотят побыстрее затраты отбить.
Можно, конечно, многое сразу сделать нормально - нормальный дизайн карты, вместо нынешнего отстойного, нормальный сайт вместо нынешнего отстойного, все 33 способа оплаты, вместо походов на Почту и к банкоматам.
Но пока вот так. Можно пользоваться, можно не пользоваться. Я вот, повторюсь, сразу побегу, как реализуют возможность пополнять карту через интернет откуда угодно. Ибо мелочь задрала - как стоимость билета сделали равной круглой сумме 20 рублей, так все кондукторы и водители норовят тебе всю мелочь спихнуть.
почему людей не спросили? по мне так лучше дешевле чем с картой