Последние три дня региональные чиновники Алтайского края работают в структуре администрации и управлений. Первый день 2017 года станет еще и первым днем существования правительства Алтайского края. Для его работы почти все готово. Что изменится в жизни региона?

Для населения – ничего, по большому счету. У исполнительной власти региона останутся те же полномочия, то же финансирование, в структуре правительства почти все те же персоны. Хотя нет, есть новенькие.

Самый нежданный из них Андрей Щукин, получивший пост зампреда правительства. Он бывший депутат Алтайского краевого Заксобрания и, что важнее, бывший глава реготделения партии ЛДПР. Членом партии самый яркий "жириновец" края останется и после назначения. Во всяком случае, так говорит он сам.

Читайте также: Александр Карлин рассказал, как будет работать краевое правительство

Резкий карьерный взлет и у Надежды Капуры, которая еще сегодня является главой администрации Ключевского района, а уже завтра будет заместителем председателя. Однако практика назначения главы района на высокий пост в регионе уже есть. Тот же Александр Лукьянов, который пока вице-губернатор, а через несколько дней станет первым заместителем председателя правительства. До назначения в "голубой дом" в 2010 году он был главой администрации Кулундинского района.

Читайте, кто именно вошел в состав правительства.

Но если почти ничего не поменялось, то в чем тогда смысл?

Правительство (кабинет министров), по словам чиновников, имеет немало преимуществ перед администрацией. Главное из них — коллегиальное принятие решений.

"В частности, министр будет отвечать за собственные решения в рамках деятельности министерства, а также за те, что приняты совместно с членами правительства. Это то, чего нам порой недостает при решении проблем межотраслевого характера", – пояснял ранее вице-губернатор Виталий Снесарь.

Кроме того, такая структура должна устранить межведомственные противоречия. Еще один ожидаемый эффект — усиление меры ответственности руководителей органов исполнительной власти.

Оппозиция, впрочем, считает: правительство — только смена вывесок. Но цыплят будет считать по осени.

О переходе на новую модель, которая есть во многих регионах России и в девяти из 12 регионов Сибирского федерального округа, в Алтайском крае говорили несколько лет. Последние два года исполнительная власть была реформирована: во многих управлениях поменялись начальники, несколько управлений были объединены.

Читайте также: Александр Карлин утвердил структуру будущего правительства Алтайского края

Структуру правительства утверждал губернатор. Так, в правительстве Алтайского края будет 10 министерств, соответственно, и 10 министров. Двое из них будут еще и заместителями председателя. Всего у главы кабмина восемь заместителей, двое из которых первые.

Не в правительстве, но в структуре исполнительной власти будет 12 управлений.

Правительство избирается на пять лет. Срок полномочий определен сроком полномочий губернатора.