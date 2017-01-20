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Паводок в Барнауле в этом году обещает быть непростым и затронуть сразу несколько поселков в Центральном районе краевой столицы.

Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Центрального района. Глава района Максим Сабына, в частности, отметил: "В связи с обильными снегопадами специалисты прогнозируют сложную паводковую обстановку. Поэтому требуется заблаговременно обеспечить более тщательную подготовку всех служб района".

По его словам, следует обеспечить своевременную очистку водопропускных сооружений, русел рек, укрепить дамбы, а также заготовить материалы для отсыпки низменных мест.

В Центральном районе в предполагаемую зону подтопления в этом году могут попасть микрорайон Затон, село Лебяжье, а также поселки Бельмесево, Борзовая Заимка, Южный и станция Ползуново. Здесь проживает более восьми тысяч человек.

Отметим также, что на текущей неделе предстоящий паводок обсуждали в Октябрьском районе Барнаула, где в первую очередь в зоне риска находится поселок Ильича.

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Синоптики уже высказывались о том, что паводковая обстановка весной-летом в целом в Республике Алтай и Алтайском крае может быть крайне непростой из-за того, что в горах снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели.

Наиболее тяжелая ситуация в этих регионах, напомним, выпадает на так называемую вторую волну паводка, приходящуюся на самый конец весны — начало лета.