Фото: barnaul.org
Паводок в Барнауле в этом году обещает быть непростым и затронуть сразу несколько поселков в Центральном районе краевой столицы.
Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Центрального района. Глава района Максим Сабына, в частности, отметил: "В связи с обильными снегопадами специалисты прогнозируют сложную паводковую обстановку. Поэтому требуется заблаговременно обеспечить более тщательную подготовку всех служб района".
По его словам, следует обеспечить своевременную очистку водопропускных сооружений, русел рек, укрепить дамбы, а также заготовить материалы для отсыпки низменных мест.
В Центральном районе в предполагаемую зону подтопления в этом году могут попасть микрорайон Затон, село Лебяжье, а также поселки Бельмесево, Борзовая Заимка, Южный и станция Ползуново. Здесь проживает более восьми тысяч человек.
Отметим также, что на текущей неделе предстоящий паводок обсуждали в Октябрьском районе Барнаула, где в первую очередь в зоне риска находится поселок Ильича.
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Синоптики уже высказывались о том, что паводковая обстановка весной-летом в целом в Республике Алтай и Алтайском крае может быть крайне непростой из-за того, что в горах снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели.
Наиболее тяжелая ситуация в этих регионах, напомним, выпадает на так называемую вторую волну паводка, приходящуюся на самый конец весны — начало лета.
Комментарии
ранняя весна с оттепелями и вымораживанием сведёт к нулю ваши беспокойства.
В огороде пробовал раскопать, почти 1.5 метровый слой насыпало. Под снегом почва непромерзшая и вряд ли уже промерзнет. Соответственно впитывать будет хорошо, сильно не должно затопить.
возьмёмся за руки, друзья, и дружно песенку споём, грядёт высокая вода, мы очень скоро все умрём.
10:16, хорошо бы, иначе как в прошлом году будет потоп, и от комаров не спрятаться.
Не будет паводка. Весна в этом годе ранняя, поэтому ночью будет подмораживать, интенсивного снеготаяния не должно быть.
"Предупреждение подтоплений в паводок начинается с самых простых домашних дел – сбросить снег с крыши дома, отбросить его на метр от стен дома и других построек, расчистить естественные стоки воды с участка, их знает каждый хозяин. Очевидно, что самым сложным образом будут переживать паводок те, кто встречал его, лежа на диване"©
в прошлом году средний снежный покров по краю был 40 см., сейчас уже 50. сколько будет к концу зимы - неизвестно. паводок будет реально непростой.
каждый год ожидают......дайте денег это называется, деньги нужно выдавать по факту, а затон сровнять с землёй, дешевле будет !
даже в самом Барнауле уже бы пора задуматься о большой воде и предпринять меры, путем вывоза нагребенного в кучи, за всю зиму снега
Прям Ванга на Ванге))), гидрометцентр прогноз точный на неделю то не дает, а вы погоду весной гадаете))))
ыыы 20 января 2017 г. 11:14 а затон сровнять с землёй, ********************* а вот тут плюсану
Если уже сегодня знают, что паводок будет сложным - значит, он пройдёт легко.
Паводок не зависит от высоты сугробов в вашем огороде, основной паводок это так называемые коренные воды которые идут с гор,ничто не предвещало сильнейший паводок 2014 года снега в тот год в горах и на равнине было значительно меньше среднегодовой нормы.А результат разрушительное наводнение.
Rogue Stray зарегистрированный 20 января 2017 г. 11:51 Если уже сегодня знают, что паводок будет сложным - значит, он пройдёт легко.
Он пройдет легко, потому что освоят много денег. А не просто так. Просто так ничего не бывает.
По паводку: если весь снег вывезти в поля, то ничего страшного не будет. Если причитать- то да, может поплывет Горького, речной, как в 66-м Что касательно Затона: вообще, умиляют те гении, которые там решили селиться/заселять. Не надо было затевать такой "проект", чтоб потом не искать решений
Буквально года три назад и зима была снежная и репу чесали задолго до паводка , а весна оказалась маловодной и прогнозы не оправдались.
Казимир, привет! Все дело в том, будут ли ночи плюсовыми? Если весна будет быстрой, С ТЕПЛЫМИ НОЧАМИ - то поплывут все при речные улицы)) В 66-м на лодках плавали даже в районе старого базара
Нахрена затон сравнивать с землей? Его надо сравнять с водой.