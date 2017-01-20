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Власти ожидают в Барнауле сложный паводок

, ИА "Амител"
В Центральном районе города подтопления могут затронуть более восьми тысяч человек

Фото: barnaul.org

Паводок в Барнауле в этом году обещает быть непростым и затронуть сразу несколько поселков в Центральном районе краевой столицы.

Данный вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Центрального района. Глава района Максим Сабына, в частности, отметил: "В связи с обильными снегопадами специалисты прогнозируют сложную паводковую обстановку. Поэтому требуется заблаговременно обеспечить более тщательную подготовку всех служб района".

По его словам, следует обеспечить своевременную очистку водопропускных сооружений, русел рек, укрепить дамбы, а также заготовить материалы для отсыпки низменных мест.

В Центральном районе в предполагаемую зону подтопления в этом году могут попасть микрорайон Затон, село Лебяжье, а также поселки Бельмесево, Борзовая Заимка, Южный и станция Ползуново. Здесь проживает более восьми тысяч человек.

Отметим также, что на текущей неделе предстоящий паводок обсуждали в Октябрьском районе Барнаула, где в первую очередь в зоне риска находится поселок Ильича.

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Синоптики уже высказывались о том, что паводковая обстановка весной-летом в целом в Республике Алтай и Алтайском крае может быть крайне непростой из-за того, что в горах снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели.

Наиболее тяжелая ситуация в этих регионах, напомним, выпадает на так называемую вторую волну паводка, приходящуюся на самый конец весны — начало лета.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.01.2017 10:08
Банга

ранняя весна с оттепелями и вымораживанием сведёт к нулю ваши беспокойства.

0  0
20.01.2017 10:16
Nic

В огороде пробовал раскопать, почти 1.5 метровый слой насыпало. Под снегом почва непромерзшая и вряд ли уже промерзнет. Соответственно впитывать будет хорошо, сильно не должно затопить.

0  0
20.01.2017 10:19
финт

возьмёмся за руки, друзья, и дружно песенку споём, грядёт высокая вода, мы очень скоро все умрём.

0  0
20.01.2017 10:31
- гость -

10:16, хорошо бы, иначе как в прошлом году будет потоп, и от комаров не спрятаться.

0  0
20.01.2017 10:45
М

Не будет паводка. Весна в этом годе ранняя, поэтому ночью будет подмораживать, интенсивного снеготаяния не должно быть.

0  0
20.01.2017 10:51
- гость -

"Предупреждение подтоплений в паводок начинается с самых простых домашних дел – сбросить снег с крыши дома, отбросить его на метр от стен дома и других построек, расчистить естественные стоки воды с участка, их знает каждый хозяин. Очевидно, что самым сложным образом будут переживать паводок те, кто встречал его, лежа на диване"©

0  0
20.01.2017 10:53
Геноцид Эклеров

в прошлом году средний снежный покров по краю был 40 см., сейчас уже 50. сколько будет к концу зимы - неизвестно. паводок будет реально непростой.

0  0
20.01.2017 11:14
ыыы

каждый год ожидают......дайте денег это называется, деньги нужно выдавать по факту, а затон сровнять с землёй, дешевле будет !

0  0
20.01.2017 11:29
- гость -

даже в самом Барнауле уже бы пора задуматься о большой воде и предпринять меры, путем вывоза нагребенного в кучи, за всю зиму снега

0  0
20.01.2017 11:34
Гость

Прям Ванга на Ванге))), гидрометцентр прогноз точный на неделю то не дает, а вы погоду весной гадаете))))

0  0
20.01.2017 11:35
Геноцид Эклеров

ыыы 20 января 2017 г. 11:14 а затон сровнять с землёй, ********************* а вот тут плюсану

0  0
20.01.2017 11:51
Rogue Stray

Если уже сегодня знают, что паводок будет сложным - значит, он пройдёт легко.

0  0
20.01.2017 11:57
- гость -

Паводок не зависит от высоты сугробов в вашем огороде, основной паводок это так называемые коренные воды которые идут с гор,ничто не предвещало сильнейший паводок 2014 года снега в тот год в горах и на равнине было значительно меньше среднегодовой нормы.А результат разрушительное наводнение.

0  0
20.01.2017 12:13
- гость -

Rogue Stray зарегистрированный 20 января 2017 г. 11:51 Если уже сегодня знают, что паводок будет сложным - значит, он пройдёт легко.

Он пройдет легко, потому что освоят много денег. А не просто так. Просто так ничего не бывает.

0  0
20.01.2017 12:33
Anarchy

По паводку: если весь снег вывезти в поля, то ничего страшного не будет. Если причитать- то да, может поплывет Горького, речной, как в 66-м Что касательно Затона: вообще, умиляют те гении, которые там решили селиться/заселять. Не надо было затевать такой "проект", чтоб потом не искать решений

0  0
20.01.2017 12:34
CALIBR

Буквально года три назад и зима была снежная и репу чесали задолго до паводка , а весна оказалась маловодной и прогнозы не оправдались.

0  0
20.01.2017 12:38
Anarchy

Казимир, привет! Все дело в том, будут ли ночи плюсовыми? Если весна будет быстрой, С ТЕПЛЫМИ НОЧАМИ - то поплывут все при речные улицы)) В 66-м на лодках плавали даже в районе старого базара

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20.01.2017 15:45
- гость -

Нахрена затон сравнивать с землей? Его надо сравнять с водой.

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