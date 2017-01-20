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В Новосибирске ввели режим ЧС для подготовки к весеннему паводку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя областной КЧС, вице-губернатора Сергея Семку.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации вели для того, чтобы подготовиться к паводку, убрать снег и прочистить ливневку.

Семка уточнил, что решение о введении режима ЧС приняли в четверг, 19 января.

Агентство напоминает, что ранее новосибирские власти уже вводили в городе режим чрезвычайной ситуации для привлечения дополнительных средств на уборку снега в начале декабря. Режим действовал до конца 2016 года.

Согласно оценке властей региона и областного центра, объем выпавшего снега, который начал идти уже в октябре, примерно вдвое превысил норму. Новосибирску угрожает подтопление подвалов домов, зданий и сооружений, а это чревато авариями, заявлял губернатор Владимир Городецкий.

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Напомним, что в Алтайском крае также ожидают тяжелую паводковую обстановку весной 2017 года. Ее могут вызывать обильные снегопады, которые идут этой зимой.