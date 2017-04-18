Фото: barnaul.org

Паводок начался на территории Барнаула — из-за перелива воды через дорогу на остров Шубинский в районе водопропускных труб принято решение о перекрытии данного участка.

"Движение не прервано, проехать на остров можно через понтонный мост. На дорожном участке дежурит пост ГИБДД, решается вопрос установки запрещающих знаков", — сообщает пресс-центр городской администрации.

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По состоянию на утро 18 апреля уровень Оби в районе Барнаула достиг отметки 485 сантиметров.

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Паводковую ситуацию держит на контроле лично сити-менеджер Сергей Дугин, который накануне побывал в микрорайоне Затон.

Напомним, что подтопление участков в Затоне начинается при достижении Обью отметки в 541 сантиметр.