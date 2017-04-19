Фото: barnaul.org

Обь в Барнауле почти достигла критической отметки — к утру 19 апреля река находится на уровне 503 сантиметра над нулем водомерного столба.

Напомним, при уровне воды в 541 сантиметр в микрорайоне Затон начинаются подтопления. За сутки река поднялась на 18 сантиметров.

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"Проезд по дороге на остров Шубинский остается перекрытым. Движение всех видов автотранспорта осуществляется по понтонному мосту. Для удобства перемещения жителей вдоль моста установлены ограждения", — сообщают в пресс-центре городской администрации.

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Власти краевой столицы продолжают держать ситуацию на контроле.



