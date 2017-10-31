Что может быть приятнее, чем получить на день рождения то, о чем долго мечтал? Детский развлекательный комплекс "Игрополис" в Барнауле приглашает к себе в гости маленьких именинников и дарит им бесплатное посещение своей грандиозной игровой зоны.

Расположенный на третьем этаже торгово-офисного центра "Геомаркет" клуб "Игрополис" – это 1400 квадратных метров детского восторга. В его владениях раскинулись огромные загадочные лабиринты, встречаются неприступные скалодромы и спрятан таинственный веревочный парк. А еще тут можно весело попрыгать на батутах и сразиться в игровые автоматы.

Когда же все мыслимые и немыслимые приключения будут пройдены, настанет время плотно подкрепиться. В уютном кафе клуба для маленьких посетителей разработано специальное меню. Изобилие блюд и напитков придется по вкусу даже самому большому привереде и позволит быстро восстановить силы всей компании, чтобы вновь окунуться в удивительный мир "Игрополиса".

Детский день рождения в "Игрополисе" – это отличный подарок ребенку. Клуб с радостью приглашает всех именинников, их родителей и друзей к себе в гости. Виновник торжества сможет бесплатно посетить игровую зону в свой день рождения или в день до или после него (билеты в веревочный парк и игровые автоматы приобретаются отдельно).

У вас большая компания? Детский клуб "Игрополис" предлагает выгодные условия и для массовых посещений игровой зоны. Группам детей от 20 человек предоставляется скидка 20%, которая распространяется на все аттракционы комплекса, кроме веревочного парка и автоматов. Стоит отметить, что в клубе довольно приемлемые цены. Так, например, посещение веревочного парка обойдется всего в 50 рублей на ребенка.

Режим работы комплекса: вторник – суббота с 10:00 до 20:00, воскресенье с 10:00 до 19:00. Более подробные условия посещения и предварительные заявки на проведение мероприятий – по телефону 57-00-63.

"Игрополис" – это настоящий город детского счастья.

Детский развлекательный комплекс "Игрополис"

г. Барнаул, просп. Ленина, 154а, корпус 1, этаж 3

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