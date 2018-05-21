В связи с предстоящими осадками в течение ближайших дней ожидается подъем уровней воды в реках Алтайского края, сообщает региональное ГУ МЧС.

Вторая волна паводка в Алтайском крае, как правило, начинается в конце мая — начале июня. Это период активного снеготаяния в Республике Алтай. Основная опасность — подъем уровня воды в основных реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности.

При неблагоприятных гидрометеорологических условиях (обильные и продолжительные осадки, высокие ночные и дневные температуры воздуха) в период формирования максимальных уровней воды в верховьях рек Бия, Катунь, Чарыш и их притоков возможно значительное осложнение паводковой обстановки на территории Алтайского края.

"Подготовка к паводку — одна из важнейших задач для всех служб краевой подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации", — говорится в сообщении ведомства.

В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории края создана группировка сил и средств общей численностью более 14000 человек, 3738 единиц автомобильной техники, 148 единиц плавательных средств, 20 единиц авиационной техники.

"То, насколько сложной будет обстановка, зависит от целого ряда факторов, но подготовка к сезону половодья всегда идет по максимуму, исходя из наихудшего варианта развития событий", — отмечают в МЧС.

В ведомстве подчеркивают, что готовиться к паводку необходимо и жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления: "Важно предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество".