Председатель правительства России Дмитрий Медведев выделил 400 миллионов рублей Алтайскому краю на оказание помощи пострадавшим в результате паводка, сообщается на официальном сайте региона.

Средства будут направлены на осуществление выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка в марте 2018 года.

По 10 тысяч рублей будет выплачено гражданам в форме единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей — в связи с частичной утратой ими имущества и по 100 тысяч рублей — в связи с полной утратой имущества.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин направил обращение в правительство страны об оказании поддержки гражданам, пострадавшим в период паводка.