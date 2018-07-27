Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко первым принес пакет документов для регистрации его на выборах губернатора региона. Подробности из краевой избирательной комиссии передает корреспондент портала Amic.ru.
Главное в этом пакете документов — подписные листы в поддержку кандидата. Каждому из шести выдвинутых претендентов на пост губернатора требовалось собрать не менее 534 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав.
Виктор Томенко предоставил в избирательную комиссию 560 подписей в свою поддержку. Это максимально возможное количество. Теперь у избиркома есть 10 дней на проверку их достоверности.
Всего же, по словам Томенко, в свою поддержку он получил 1500 подписей депутатов и глав.
"Я рассматриваю поддержку депутатов не просто как кредит доверия. Это поддержка нашего курса на развитие региона. Я рассчитываю на поддержку жителей (в день выборов — прим.ред.)", — прокомментировал журналистами Виктор Томенко.
Также Томенко представил три кандидатуры в сенаторы от региона: экс-глава региона Александр Карлин, действующий сенатор Михаил Щетинин и врио зампредседателя регионального правительства Александр Лукьянов.
Отметим, что подписные листы принимаются до 28 июля включительно. Иными словами, у остальных кандидатов остается только два дня. По данным портала Amic.ru, в пятницу в комиссию придут Владимир Семенов (выдвинут ЛДПР) и Людмила Суслова ("Справедливая Россия"). Кроме того, выдвинулись Андрей Крылов ("Партия Роста"), Виктор Рау ("Яблоко") и Сергей Сущевский ("Партия малого бизнеса России").
Комментарии
наш поспел везде пострел
Как спешит . Ничего против Томенко не имею, но буду голосовать за любого другого , но только не за представителя ЕР .