Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин, сенатор от исполнительной власти региона Михаил Щетинин и врио первого заместителя главы регионального правительства Александр Лукьянов — так будет выглядеть список потенциальных сенаторов от Виктора Томенко, выяснил корреспондент портала Amic.ru.
Врио губернатора Алтайского края Томенко придет в избирательную комиссию с собранными подписными листами. Ему, как и остальным кандидатам, требовалось собрать 534 подписи муниципальных депутатов и избранных глав в свою поддержку. Еще одно условие для регистрации в качестве кандидата на выборы — список людей, которых он предлагает в сенаторы от исполнительный власти региона.
Можно считать, что имя в списке одно — сенатором, очевидно, назначат бывшего главу региона Карлина. Для него это будет "почетная пенсия". Остальные кандидаты просто составляют ему компанию. Конечно, всё это возможно в случае победы Виктора Томенко на выборах губернатора 9 сентября 2018 года.
Любопытно, что в 2014 году Михаил Щетинин также был почетно "сослан" в Совфед самим Александром Карлиным.
Остальные кандидаты тоже предложат по три кандидатуры в сенаторы. А в числе кандидатов, напомним, Владимир Семенов (выдвинут ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста"), Виктор Рау ("Яблоко") и Сергей Сущевский ("Партия малого бизнеса России").
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