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Семёнов собрал подписи для регистрации на выборах главы Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Политик вторым принес документы на регистрацию в избирательную комиссию

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Депутат парламента Алтайского края Владимир Семенов вторым из кандидатов принес документы на регистрацию на выборы губернатора региона. Сдача подписных листов состоялась в первой половине дня в пятницу, 27 июля. Подробности из избирательной комиссии передаёт корреспондент портала Amic.ru.

Владимир Семёнов, выдвинутый ЛДПР, предоставил в свою поддержку 560 подписей муниципальных депутатов и избранных глав. Это максимальное количество, для регистрации требуется 534 подписи.

"Собрать 560 подписей было архисложно. Я считаю, что муниципальный фильтр надо отменить, хотя бы для парламентских партий", — заявил журналистам кандидат.

В течение 10 дней комиссия будет проверять достоверность документов и подписных листов и примет решение о регистрации кандидата.

Владимир Семенов также представил имена кандидатов, одного из которых в случае своего избрания он назначит сенатором от исполнительной власти региона. Это депутаты АКЗС Ирина Шудра и Евгения Боровикова, а также депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин.

Семёнов заявил, что его главная цель — второй тур на выборах, куда должен выйти он и кандидат от партии власти Виктор Томенко.

Также в пятницу документы на регистрацию должна принести кандидат от партии "Справедливая Россия" Людмила Суслова. Суббота, 28 июля, станет последним днём предоставления подписных листов от кандидатов. Видимо, трое других кандидатов посетят избирком только завтра. Это Андрей Крылов ("Партия Роста"), Виктор Рау ("Яблоко") и Сергей Сущевский ("Партия малого бизнеса России"). Кандидат от "Единой России" Виктор Томенко принес подписные листы первым утром 27 июля.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.07.2018 11:47
- гость -

Ничего себе, уже Семёнов подключился , а остальные где?

0  0
27.07.2018 11:49
Евгений

У него все равно шансов никаких нет

0  0
27.07.2018 11:51
Алина

Томенко подал подписи самый первый, сразу понятно за кого нужно отдавать голос, и кто действительно хочет что то сделать

0  0
27.07.2018 11:51
Алексия

Семёнов,если захотел,то собрал вон 560 подписей. А Рау какие-то посты пишет в facebook , а подписи вообще не собирает. Думаю,его вообще не зарегестрируют.

0  0
27.07.2018 11:57
- гость -

Давайте будем сомтреть объективноБ на выборах главное вести диалог с населением. В СМИ мелькали статьи о Томенко В.П где он встречался с людьмии. А вот других кандидатов желающих участвовать в выблрах не видно и не слышно. Совсем не занимаются своей кампанией. Поэтому процентов они наберут мало, а о победе вообще можно забыть!

0  0
27.07.2018 12:06
- гость -

Буду голосовать за Владимира Семёнова!

0  0
27.07.2018 12:30
гость

Владимир Семёнов, выдвинутый ЛДПР

А как он относится к повышению пенсионного возраста? Если он против, то у Томенко нет шансов. Ну, без фальсификации, конечно

0  0
27.07.2018 12:33
- гость -


27.07.2018 12:30
гость


Семенов против повышения пенсионного возраста.
Мой голос Семенову.

0  0
27.07.2018 12:56
Друк

Я за Семенова, а Томенко использует админресурс.

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