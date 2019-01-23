Назначена дата начала приемки квартир долгостроя в ЖК "Демидов парк"

Печально известный долгострой в ЖК "Демидов парк" в Новоалтайске по адресу ул. Прудская, 40 вскоре пройдет процедуру сдачи, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Старт приемки квартир собственниками намечен на 4 февраля. Правда, осмотреть свое будущее жилье смогут еще не все.

Счастливое известие ожидает тех, кто приобрел квартиры в первом блоке-секции. Он включает в себя 77 жилых помещений. Владельцам жилья в остальных шести блоках придется ждать дольше.

Если собственников устроит качество работ, то после подписания акта "приема-сдачи" жилья, они уже смогут готовится к новоселью.

Тем временем строители завершают благоустройство двора и облицовочные работы на фасаде.

Напомним, дольщики ЖК ждали своего заселения уже почти пять лет. Строительство, в которое вложились свыше 500 человек, стартовало в 2014 году. Позднее начались финансовые проблемы и люди стали терять надежду получить долгожданное жилье.