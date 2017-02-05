Два человека — фарисей и мытарь — зашли в храм. Фарисей начал молиться так: "Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю".

Мытарь же не смел поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, обратился к Господу с такой молитвой: "Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк 18:10 -14).

Мытарь предстает грешником, который раскаялся. Фарисей же олицетворяет человека, который гордится своей "правильностью" и не видит своих грехов. Церковь говорит, что раскаяние и желание измениться, стать лучше — и есть путь к спасению и вечной жизни. Гордыня же губит душу человека и является источником наших грехов — "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать" (Иак. 4: 6).

Господь не говорит, что фарисей осужден. Он говорит, что мытарь "оправдан более". Невозможно помиловать того, кто не считает, что он в этом нуждается. Как невозможно накормить того, кто не голоден. Поэтому в церкви молятся на неделе о мытаре и фарисее: "Потщимся (т. е. постараемся) подражать фарисеевой добродетели и мытареву смирению".

В храмах в этот день читают отрывок из Евангелия "О мытаре и фарисее" (Лк 18:10 -14). Притча призывает верующих подойти к посту со покаянием и без гордыни.