Алтайскому краю вновь грозит сильнейший паводок. Причем некоторые эксперты предполагают, что в этом году особенно тяжело будет во время первой волны паводка. Портал Amic.ru выяснил, чем первая и вторая волна паводка могут быть опасны, а также чем они отличаются друг от друга.

1 Что такое паводок? Паводок — сравнительно кратковременное поднятие уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния ледников, обильных дождей. Следующие один за другим паводки могут образовать половодье. Значительный паводок может вызвать наводнение. Периодически паводки не повторяются, и в этом их отличие от половодья. Продолжительность паводка – от нескольких долей часа до нескольких суток. В отличие от половодья, паводок может возникать в любое время года. Паводок – явление нерегулярное. Затопление территории может произойти когда угодно. В основном же это весна или лето. Паводок довольно трудно спрогнозировать, а значит, и приготовиться к нему. Паводковое наводнение сопровождает паводковая волна – неуправляемая масса воды, многое сметающая на своем пути. В горных районах паводок может превратиться в массу жидкой грязи, несущейся по склонам и сметающей все на своем пути.

2 Причины возникновения паводка Существует несколько основных причин возникновения этой природной стихии. Во-первых, длительный проливной дождь может стать причиной выхода рек из берегов. Период паводка после интенсивных осадков, как правило, весьма кратковременный и продолжается буквально несколько часов. Однако из-за своей стремительности такое явление может нанести серьезный ущерб. Наводнение часто приходит с потеплением и является результатом стремительного таяния льда и снега. Этот вид паводка продолжается достаточно долго, но его проще спрогнозировать, нежели тот, который происходит после дождя.

3 Что такое первая волна паводка? Первая волна паводка происходит обычно в начале – середине апреля. Обычно это происходит в период активного снеготаяния и вскрытия малых рек. В наибольшей опасности города Барнаул, Рубцовск, Заринск, Камень-на-Оби и ряд районов в предгорной части. В зону возможного подтопления во время прохождения паводкового периода попадают 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры и 116,872 километра автомобильных дорог.

4 Что такое вторая волна паводка? Второй этап паводка обычно происходит в период с конца апреля и до середины июня, когда прогнозируется значительный подъем уровня воды в крупных реках и начинает таять снег в предгорных и горно-таежных районах. Основная опасность паводка – в его непредсказуемости. В результате разлива крупных рек возникает стремительный поток, способный разрушать дома, мосты, другие здания. Кроме того, такая волна способна нанести ущерб сельскому хозяйству, утопив животных и смыв урожай с полей. Отметим, что вторая волна паводка в этом году в Алтайском крае может быть достаточно серьезной. Причиной этого может стать неравномерное залегание снега в горах. Больше всего снега в бассейне Катуни, а меньше всего – в бассейне Бии. Снег еще будет идти, что может усложнить ситуацию и привести к резкому повышению уровня воды в реках края.

5 Когда на Алтае был разрушительный паводок? В конце мая – начале июня 2014 года в Алтайском крае из-за обильного выпадения осадков произошло самое крупное наводнение за последние полвека. Причиной природной стихии тогда стали затяжные дожди, обрушившиеся на Алтай. Началось стремительное повышение уровня рек Бии, Катуни, Чарыша. В результате погибли шесть человек. Из подтопленных домов в Алтайском крае было переселено более 21 тысячи человек, в пунктах временного размещения оказались почти полторы тысячи человек. Было разрушено 230 километров дорог, а также около 450 объектов инфраструктуры. Водой было размыто и уничтожено несколько десятков мостов. Тогда трагедия стала главным событием для всех жителей Алтайского края. В зоне паводка оказалось два десятка населенных пунктов. Общий ущерб от наводнения в регионе, согласно официальным данным, составил около 5 миллиардов рублей.

Впервые материал был опубликован 14 марта 2016 года в 16:00.