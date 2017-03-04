Можно ли во время поста заниматься спортом?

Однозначного ответа на этот вопрос не дают даже сами представители Русской православной церкви. Одни говорят, что нет ничего запретного в спорте, как в способе поддержания физического состояния. Другие склоняются в необходимости ограничить занятие своим физическим состояние и сконцентрироваться на духовном.

Если вам важно заниматься спортом во время поста, то лучше сначала получить благословение.

А вот если для вас поход в спортзал или фитнес центр — вид развлечения или даже культ, то отказаться от него надо однозначно.

Что же касается профессиональных спортсменов, то для них это работа, а потому бросить ее на 40 дней многие просто не могут. В то же время профессионалам противопоказан строгий отказ от пищи, а потому во время поста некоторым их них позволены послабления. Однако, лучше все же сначала получить благословение

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Но вот просмотр спортивных передач на ТВ или поход на матчи — это уже однозначно развлечение, а потому соблюдающим пост рекомендуют от этого отказаться.