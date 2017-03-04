Великий пост в 2017 году он начался 27 февраля, закончится он 15 апреля празднованием Светлого Христова Воскресения. Во время поста рекомендуется воздержаться от каких-либо действий "плотского" характера". Но можно ли в это время заниматься спортом?
Однозначного ответа на этот вопрос не дают даже сами представители Русской православной церкви. Одни говорят, что нет ничего запретного в спорте, как в способе поддержания физического состояния. Другие склоняются в необходимости ограничить занятие своим физическим состояние и сконцентрироваться на духовном.
Если вам важно заниматься спортом во время поста, то лучше сначала получить благословение.
А вот если для вас поход в спортзал или фитнес центр — вид развлечения или даже культ, то отказаться от него надо однозначно.
Что же касается профессиональных спортсменов, то для них это работа, а потому бросить ее на 40 дней многие просто не могут. В то же время профессионалам противопоказан строгий отказ от пищи, а потому во время поста некоторым их них позволены послабления. Однако, лучше все же сначала получить благословение
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Но вот просмотр спортивных передач на ТВ или поход на матчи — это уже однозначно развлечение, а потому соблюдающим пост рекомендуют от этого отказаться.
Во время поста запрещается употреблять продукты животного происхождения. Потребление белка значительно снижается. Но при занятиях спортом белок, как известно, главный помощник. Так что в этот период усиленные физические нагрузки могут привести к появлению усталости, истощению.
Больше употребляйте овощей, фруктов, меда, орехов, продуктов из сои.
В этот период рекомендуют отказаться от тяжелых нагрузок.
Впервые опубликовано 17.03.2016 на сайте Amic.ru.Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017
Комментарии
Вопрос в другом. На кой нужен пост?
РПЦ нужны неуверенные в себе люди с излишним весом и комплексами? Это причина по которой нельзя заниматься спортом.
А если работа для меня культ, то и работой тоже нельзя?
Какой спорт? Поститься и каяться!
А секасом?)
секасом можно но без удовольствия как это выполнить. не знаю.
Всех РПЦшников, особенно тучных, в спортзал по окончании поста (ну раз в пост нельзя) и пусть до следующего поста пашут над своим телом и прочувствуют какое это развлечение или культ...
Глупей вопрос выдумать сложно. Я фшоке. О_о
ек 17 марта 2016 г. 11:38
Если секас является работой, то можно. Сказали же РПЦ. Срочно переквалифицироваться! Но никакого удовольствия - только за деньги!
Доктор 17 марта 2016 г. 12:10 для него это работа)
- гость - 17 марта 2016 г. 11:51 секасом можно но без удовольствия как это выполнить. не знаю.
можно, если это работа)
А вот если для вас поход в спортзал или фитнес центр — вид развлечения или даже культ, то отказаться от него надо однозначно.
ахах.. купить годовую карту и большую часть года поститься - нафиг нафиг
Доктор 17 марта 2016 г. 12:10 Работой? В смысле когда за секас деньги получаешь? Это что-же за работа такая? Не расскажите, доктор?
ек 17 марта 2016 г. 12:47
киноактер, например
Дурацкий вопрос...Пусть постятся, а нормальные люди спортом занимаются...Великий пост...Для кого Великий?