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Вопрос дня



Можно ли заниматься спортом в пост?

, ИА "Амител"
Спорт как работа и спорт как культ - разные вещи


Великий пост в 2017 году он начался 27 февраля, закончится он 15 апреля празднованием Светлого Христова Воскресения. Во время поста рекомендуется воздержаться от каких-либо действий "плотского" характера". Но можно ли в это время заниматься спортом?

1
Можно ли во время поста заниматься спортом?

Однозначного ответа на этот вопрос не дают даже сами представители Русской православной церкви. Одни говорят, что нет ничего запретного в спорте, как в способе поддержания физического состояния. Другие склоняются в необходимости ограничить занятие своим физическим состояние и сконцентрироваться на духовном.

Если вам важно заниматься спортом во время поста, то лучше сначала получить благословение.

А вот если для вас поход в спортзал или фитнес центр — вид развлечения или даже культ, то отказаться от него надо однозначно.

Что же касается профессиональных спортсменов, то для них это работа, а потому бросить ее на 40 дней многие просто не могут. В то же время профессионалам противопоказан строгий отказ  от пищи, а потому во время поста некоторым их них позволены послабления. Однако, лучше все же сначала получить благословение

Читайте также: Кому нельзя соблюдать полноценный пост?

Но вот просмотр спортивных передач на ТВ или поход на матчи — это уже однозначно развлечение, а потому соблюдающим пост рекомендуют от этого отказаться.

2
Чем могут быть опасны занятия спортом, если вы соблюдаете пост?

Во время поста запрещается употреблять продукты животного происхождения. Потребление белка значительно снижается. Но при занятиях спортом белок, как известно, главный помощник. Так что в этот период усиленные физические нагрузки могут привести к появлению усталости, истощению.

Больше употребляйте овощей, фруктов, меда, орехов, продуктов из сои.

В этот период рекомендуют отказаться от тяжелых нагрузок.

Впервые опубликовано 17.03.2016 на сайте Amic.ru.

Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017
    Автор:
    Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    17.03.2016 11:17
    Doc1

    Вопрос в другом. На кой нужен пост?

    0  0
    17.03.2016 11:25
    Вадила джипа

    РПЦ нужны неуверенные в себе люди с излишним весом и комплексами? Это причина по которой нельзя заниматься спортом.

    А если работа для меня культ, то и работой тоже нельзя?

    0  0
    17.03.2016 11:36
    - гость -

    Какой спорт? Поститься и каяться!

    0  0
    17.03.2016 11:38
    ек

    А секасом?)

    0  0
    17.03.2016 11:51
    - гость -

    секасом можно но без удовольствия как это выполнить. не знаю.

    0  0
    17.03.2016 11:55
    - гость -

    Всех РПЦшников, особенно тучных, в спортзал по окончании поста (ну раз в пост нельзя) и пусть до следующего поста пашут над своим телом и прочувствуют какое это развлечение или культ...

    0  0
    17.03.2016 12:09
    - гость -

    Глупей вопрос выдумать сложно. Я фшоке. О_о

    0  0
    17.03.2016 12:10
    Доктор

    ек 17 марта 2016 г. 11:38

    Если секас является работой, то можно. Сказали же РПЦ. Срочно переквалифицироваться! Но никакого удовольствия - только за деньги!

    0  0
    17.03.2016 12:14
    - гость -

    Доктор 17 марта 2016 г. 12:10 для него это работа)

    0  0
    17.03.2016 12:16
    - гость -

    - гость - 17 марта 2016 г. 11:51 секасом можно но без удовольствия как это выполнить. не знаю.

    можно, если это работа)

    0  0
    17.03.2016 12:32
    Ипонамать

    А вот если для вас поход в спортзал или фитнес центр — вид развлечения или даже культ, то отказаться от него надо однозначно.

    ахах.. купить годовую карту и большую часть года поститься - нафиг нафиг

    0  0
    17.03.2016 12:47
    ек

    Доктор 17 марта 2016 г. 12:10 Работой? В смысле когда за секас деньги получаешь? Это что-же за работа такая? Не расскажите, доктор?

    0  0
    17.03.2016 17:48
    - гость -

    ек 17 марта 2016 г. 12:47

    киноактер, например

    0  0
    17.03.2016 19:01
    djusha67

    Дурацкий вопрос...Пусть постятся, а нормальные люди спортом занимаются...Великий пост...Для кого Великий?

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