Фото: www.altairegion22.ru
Бывший заместитель губернатора Алтайского края, а также экс-начальник Главного управления образования Юрий Денисов 18 июля 2017 года приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в сумме 4 миллиона 500 тысяч рублей. Суд признал его виновным в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах, с вымогательством. Его супруга Татьяна Денисова признана виновной в пособничестве. Ей назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы условно и штрафа в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей. Amic.ru вспоминает основные факты биографии бывшего чиновника.
Денисова в 2004 году работать в свою команду в двух должностях (заместителя и начальника комитета по образованию) позвал тогдашний губернатор Михаил Евдокимов. В связке с "народным" губернатором Денисов проработал около года. После трагической гибели Евдокимова назначенный Владимиром Путиным Александр Карлин отправил в отставку команду прежнего губернатора, оставив лишь несколько человек, среди которых был Юрий Денисов. Правда, он лишился должности заместителя, продолжая возглавлять управление образования. Однако в марте 2010 года Денисов снова был назначен вице-губернатором Алтайского края и все последующие годы работал в этой должности. Денисов, в частности, курировал проведение Года учителя в Алтайском крае в том же 2010 году.
14 марта следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края, который был отправлен в отставку за несколько дней до этого. По версии следствия, в 2016 году Денисов предложил руководителю подконтрольного ему учреждения системы образования передать ему взятку за подписание сметной документации по расходованию субсидии на поддержку реализации мероприятий ФЦП и принятие решения о перечислении денег на счет. В качестве посредника в получении денег выступила супруга чиновника, которая 4 марта получила 200 тысяч рублей.
В отношении Ю. Денисова возбуждено дело по ч.3 ст.30, п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере). Его супруга Татьяна подозревается по п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
16 марта по решению суда Юрий Денисов и его супруга были арестованы.
Обновлено. Впервые опубликовано 17.03.2016Читайте также в сюжете: Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Комментарии
а еще запомнился красивыми и правильными речами
небожитель
Он должен запомниться только одним, тем что обворовал детей.
что же он такое производил что зарабатывал по 12 000 в день!? и это только официально!
Ежемесячная з\плата 250 тыс.руб. и жена 75тыс. Мало однако.
Уволен за несколько дней до..? ) Так какая взятка? У него нет полномочий уже) Скорее мошенничество))) Уже не знают что придумать
запомнился тем что снизил финансирование школ, сократили деньги на коммуналку на учебники , на подписку, понизил в некоторых школах финансирование на зарплату учителям. Зато в школы завозили дорогое оборудование, чего только стоит проект доступная среда в школе нет ни одного инвалида, но для них все делается тратятся огромные средства, а ведь в городе есть специализированные интернаты где созданы все условия для тетей.
гость 17 марта 2016 г.
13:13 вот и ответ про среднюю зарплату учителей
Жадность не имеет границ!!!!!!!!!!
- гость - 17 марта 2016 г.
13:46
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яростно плюсую
Говорил красиво. Часто по телевидению показывали.
Запомнился насаждением бюрократии в школьном деле, безудержной любовью к мониторингам (изучали все, убивая время учителя), бумажным валом на школу
"жадность фраера сгубила"(с)
Надо кури ему и его жене рубить, а потом лет на 20 еще посадить)))
Чтобы знали как брать чужое!
Ну вот чего этой парочке не хватало?! Не знали чтоли, что у гроба карманов нет?
В статье так и не написали, какой положительный вклад он внес. Видимо вкладывал только в карман
Одним словом: "Редиска". Неприятный человек во всех отношениях...
Просто отлично свою карьеру начал господин Костенко в качестве ректора. Уволил половину неугодных людей, завалил всю работу и сдал Денисова. Ай, молодец! Медаль ему ! Медаль!!
Лубой орган исполнит.власти, выведенный из под контроля собственника-народа в лице
парламента осуществляемого оком государевым(прокуратурой),подконтрольной парламенту,
автоматич.превращается в орг.прест.группир.Не завис.от парламента судебная власть
будет запрессована ОПГ или спец.службами и тоже превратится в ОПГ,а так как в РФ не парламент формирует исполнит.влсть,а на оборот,то и парламент.превратился в скопище
противоборствующих организов.прест.группировок(партий) котор.продвиг.в парлам.по
партийн.спискам не представ.народа,а представит.бизнеса,судебн,исполнит.власти-котор.
осуществл.свою деят.,не по нормам гражд.этики,а по нормам бизнеса и по нормам служебн.
этикки,т.е с отклонениями в сторону безнравственности от общегражд.норм этики.
Что нужно сделать,что бы повысить социальн.активн,нравств, патриотизм,доходы гражд.РФ,
снизить коррупц.в стране и увеличить объём страх взносов-гражд. Удивл,пол страны,сами или рдств.прошли через зоны,а вора от крысы отлич.не мож.Вор-гражд,не явл.совл.или распор. коллек имущ.и перераспр.его в личн.интерес. Крыса-гражд,явл. совл.или распор.коллек.имущ, перераспр.его в личн.интерес. Собак.женск. рода(предатель)-гражд.явл.совл.коллект. интелл.продук.в в реж.сов.секр,секр,для служ.польз.и использ.это в личн. интер, во вред общества.Разведчик-гражд,не явл.совл. коллектив.интеллект.продукт,в режиме сов.секретн, секретн,для служ.польз.иностран.госуд.и перераспред.часть этого продукта в интерес.своего госуд.По этому вор так отличается от крысы,как разведчик от предателя.Вор и разведчик(с точки зрения противоположн.стороны)-преступные проофессии,крыса и предатель(собака женского)-наивысшая форма нравственного разложения личности.По этому в СССР,в Китае и друг.странах воров и разведчиков сажали,а крысам и предателям(собакам женск.рода) маслин в голову загоняли.К вору можно относится с уважением,но как к противнику,к крысе(коррупц.) никогда,т.к вор совершает менее безнравств. проступ,чем крысы(коррупц).Есть поговорка- вор
думаете он для себя брал, это для откатов выше... а наши чиновники все как святые, или почти как.. для себя рубля не возьмут...
В С Е В О Р Ы!!!
Медаль - это много, Виктор Сергеич. Следом по этапу - в самый раз будет!
А чё труп уже нашли? Соболезнование семье и близким невинно убиенного.