Как Юрий Денисов попался на взятке?

14 марта следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края, который был отправлен в отставку за несколько дней до этого. По версии следствия, в 2016 году Денисов предложил руководителю подконтрольного ему учреждения системы образования передать ему взятку за подписание сметной документации по расходованию субсидии на поддержку реализации мероприятий ФЦП и принятие решения о перечислении денег на счет. В качестве посредника в получении денег выступила супруга чиновника, которая 4 марта получила 200 тысяч рублей.

В отношении Ю. Денисова возбуждено дело по ч.3 ст.30, п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере). Его супруга Татьяна подозревается по п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

16 марта по решению суда Юрий Денисов и его супруга были арестованы.