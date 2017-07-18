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Вопрос дня



Кто такой Юрий Денисов и чем он известен?

, ИА "Амител"
Основные факты биографии бывшего заместителя губернатора Алтайского края, приговоренного к 8 годам лишения свободы за взятку


Фото: www.altairegion22.ru

Бывший заместитель губернатора Алтайского края, а также экс-начальник Главного управления образования Юрий Денисов 18 июля 2017 года приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в сумме 4 миллиона 500 тысяч рублей. Суд признал его виновным в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах, с вымогательством. Его супруга Татьяна Денисова признана виновной в пособничестве. Ей назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца  лишения свободы условно и штрафа в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей. Amic.ru вспоминает основные факты биографии бывшего чиновника.

1
Как Денисов стал заместителем губернатора Алтайского края?
Юрий Денисов родился 5 октября 1947 года в селе Усть-Каменка Новосибирской области. После окончания Московского института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова более тридцати лет (с 1973  по июль 2004 года) работал в Бийском техническом институте (филиал Алтайского государственного технического университета).  В техникуме от должности старшего преподавателя кафедры химической технологии дорос до проректора по учебной работе. Денисов всегда был "отличником". За годы работы в Бийске он стал лауреатом премии Алтайского края в области науки и техники, а также был награжден знаком "Почетного работника высшего профессионального образования". Получил должность профессора и стал кандидатом химических наук, академиком Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. В июле 2004 года карьера Денисова совершила резкий скачок вверх: мало кому известный проректор Бийского техникума возглавил комитет администрации края по образованию.  
2
 
Как Денисов задержался в администрации края после гибели Евдокимова?

Денисова в 2004 году работать в свою команду в двух должностях (заместителя и начальника комитета по образованию) позвал тогдашний губернатор Михаил Евдокимов. В связке с "народным" губернатором Денисов проработал около года. После трагической гибели Евдокимова назначенный Владимиром Путиным Александр Карлин отправил в отставку команду прежнего губернатора, оставив лишь несколько человек, среди которых был Юрий Денисов. Правда, он лишился должности заместителя, продолжая возглавлять управление образования. Однако в марте 2010 года Денисов снова был назначен вице-губернатором Алтайского края и все последующие годы работал в этой должности. Денисов, в частности, курировал проведение Года учителя в Алтайском крае в том же 2010 году.

3
Какой вклад Денисов внес в систему образования Алтайского края?
 
Последние десять лет система образования в крае ассоциировалась именно с его фамилией. По знаку зодиака Денисов — весы. Это характеризует его человеческие качества. По словам коллег, он олицетворял спокойствие и рассудительность в работе. При Денисове была проведена модернизация системы образования.  Алтайский край неизменно был на первых строчках  рейтингов, составляемых Министерством образования. Например, по обеспечению качества обучения в сельских малокомплектных школах работа в регионе признана лучшей в России и рекомендована Министерством образования и науки к распространению. По результатам сдачи ЕГЭ  Алтайский край стабильно был в десятке лучших регионов страны.
4
Что известно о доходах Юрия Денисова?
Доход Юрия Денисова за 2014 год  составил более трех миллионов рублей. Его супруги — 900 тысяч рублей. Чете Денисовых принадлежит квартира площадью 88,6 кв. м, жилой дом площадью 156 кв. м, а также две иномарки — Hyundai Santa Fe и Lexus 330. О семье Юрия Денисова известно мало. Женат во второй раз, имеет взрослую дочь и сына.
5
Как Юрий Денисов попался на взятке?

14 марта следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края, который был отправлен в отставку за несколько дней до этого. По версии следствия, в 2016 году Денисов предложил руководителю подконтрольного ему учреждения системы образования передать ему взятку за подписание сметной документации по расходованию субсидии на поддержку реализации мероприятий ФЦП и принятие решения о перечислении денег на счет. В качестве посредника в получении денег выступила супруга чиновника, которая 4 марта получила 200 тысяч рублей.

В отношении Ю. Денисова возбуждено дело по ч.3 ст.30, п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере). Его супруга Татьяна подозревается по п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

16 марта по решению суда Юрий Денисов и его супруга были арестованы.

Обновлено. Впервые опубликовано 17.03.2016

Читайте также в сюжете: Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.03.2016 12:06
- гость -

а еще запомнился красивыми и правильными речами

1  0
17.03.2016 12:49
- гость -

небожитель

1  0
17.03.2016 12:52
Сумрачный гений

Он должен запомниться только одним, тем что обворовал детей.

1  0
17.03.2016 12:56
- гость -

что же он такое производил что зарабатывал по 12 000 в день!? и это только официально!

1  0
17.03.2016 13:13
гость

Ежемесячная з\плата 250 тыс.руб. и жена 75тыс. Мало однако.

0  0
17.03.2016 13:30
- гость -

Уволен за несколько дней до..? ) Так какая взятка? У него нет полномочий уже) Скорее мошенничество))) Уже не знают что придумать

0  0
17.03.2016 13:46
- гость -

запомнился тем что снизил финансирование школ, сократили деньги на коммуналку на учебники , на подписку, понизил в некоторых школах финансирование на зарплату учителям. Зато в школы завозили дорогое оборудование, чего только стоит проект доступная среда в школе нет ни одного инвалида, но для них все делается тратятся огромные средства, а ведь в городе есть специализированные интернаты где созданы все условия для тетей.

1  0
17.03.2016 13:56
гость

гость 17 марта 2016 г.
13:13 вот и ответ про среднюю зарплату учителей

0  0
17.03.2016 13:59
- гость -

Жадность не имеет границ!!!!!!!!!!

0  0
17.03.2016 13:59
Morena

- гость - 17 марта 2016 г.
13:46
----
яростно плюсую

2  0
17.03.2016 14:10
- гость -

Говорил красиво. Часто по телевидению показывали.

1  0
17.03.2016 14:42
Учитель

Запомнился насаждением бюрократии в школьном деле, безудержной любовью к мониторингам (изучали все, убивая время учителя), бумажным валом на школу

1  0
17.03.2016 15:04
- гость -

"жадность фраера сгубила"(с)

1  0
17.03.2016 15:07
- гость -

Надо кури ему и его жене рубить, а потом лет на 20 еще посадить)))
Чтобы знали как брать чужое!

0  0
17.03.2016 15:29
- гость -


Ну вот чего этой парочке не хватало?! Не знали чтоли, что у гроба карманов нет?

0  0
17.03.2016 16:13
- гость -

В статье так и не написали, какой положительный вклад он внес. Видимо вкладывал только в карман

1  0
17.03.2016 16:30
- гость -

Одним словом: "Редиска". Неприятный человек во всех отношениях...

1  0
18.03.2016 07:25
Виктор Сергеевич

Просто отлично свою карьеру начал господин Костенко в качестве ректора. Уволил половину неугодных людей, завалил всю работу и сдал Денисова. Ай, молодец! Медаль ему ! Медаль!!

0  1
20.03.2016 14:33
Юрий Богданов

Лубой орган исполнит.власти, выведенный из под контроля собственника-народа в лице
парламента осуществляемого оком государевым(прокуратурой),подконтрольной парламенту,
автоматич.превращается в орг.прест.группир.Не завис.от парламента судебная власть
будет запрессована ОПГ или спец.службами и тоже превратится в ОПГ,а так как в РФ не парламент формирует исполнит.влсть,а на оборот,то и парламент.превратился в скопище
противоборствующих организов.прест.группировок(партий) котор.продвиг.в парлам.по
партийн.спискам не представ.народа,а представит.бизнеса,судебн,исполнит.власти-котор.
осуществл.свою деят.,не по нормам гражд.этики,а по нормам бизнеса и по нормам служебн.
этикки,т.е с отклонениями в сторону безнравственности от общегражд.норм этики.
Что нужно сделать,что бы повысить социальн.активн,нравств, патриотизм,доходы гражд.РФ,
снизить коррупц.в стране и увеличить объём страх взносов-гражд. Удивл,пол страны,сами или рдств.прошли через зоны,а вора от крысы отлич.не мож.Вор-гражд,не явл.совл.или распор. коллек имущ.и перераспр.его в личн.интерес. Крыса-гражд,явл. совл.или распор.коллек.имущ, перераспр.его в личн.интерес. Собак.женск. рода(предатель)-гражд.явл.совл.коллект. интелл.продук.в в реж.сов.секр,секр,для служ.польз.и использ.это в личн. интер, во вред общества.Разведчик-гражд,не явл.совл. коллектив.интеллект.продукт,в режиме сов.секретн, секретн,для служ.польз.иностран.госуд.и перераспред.часть этого продукта в интерес.своего госуд.По этому вор так отличается от крысы,как разведчик от предателя.Вор и разведчик(с точки зрения противоположн.стороны)-преступные проофессии,крыса и предатель(собака женского)-наивысшая форма нравственного разложения личности.По этому в СССР,в Китае и друг.странах воров и разведчиков сажали,а крысам и предателям(собакам женск.рода) маслин в голову загоняли.К вору можно относится с уважением,но как к противнику,к крысе(коррупц.) никогда,т.к вор совершает менее безнравств. проступ,чем крысы(коррупц).Есть поговорка- вор

0  0
2.04.2016 16:23
гость

думаете он для себя брал, это для откатов выше... а наши чиновники все как святые, или почти как.. для себя рубля не возьмут...

0  0
18.07.2017 15:54
БЛАТНОЙ 2017

В С Е В О Р Ы!!!

0  0
18.07.2017 16:07
- гость -

Медаль - это много, Виктор Сергеич. Следом по этапу - в самый раз будет!

0  0
18.07.2017 16:34
15:29

А чё труп уже нашли? Соболезнование семье и близким невинно убиенного.

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