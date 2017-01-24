23 января 2017 года стало известно, что Центробанк лишил лицензии ООО "КБ "Тальменка-банк". Что делать вкладчикам, могут ли они рассчитывать на возврат своих средств и когда этого ждать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Читайте также: За что барнаульский "Тальменка-банк" лишили лицензии и что делать его вкладчикам?
Будут ли возвращены деньги вкладчикам ООО "КБ "Тальменка-банк"?
Обязательно будут. ООО "КБ "Тальменка-банк" является участником системы страхования вкладов. Поэтому каждый вкладчик банка, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного федеральным законом. Так что вкладчики могут не беспокоиться — средства им вернут. Единственное, может быть, вернут не все средства.
Как так? Почему не все средства?
Потому что федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.
А если у меня больше денег лежит в этом банке, я их потеряю?
Сложно сказать. В том же самом законе говорится, что сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. При этом индивидуальным предпринимателям средства будут возвращаться в третью очередь.
У меня счет в иностранной валюте. Как мне будут возвращать средства?
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на число, когда была отозвана лицензия. То есть в случае с "Тальменка-банком" на 23 января 2017 года.
Когда и где вкладчикам "Тальменка-банка" начнут выплачивать средства?
Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 6 февраля 2017 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Известно, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе до 27 января 2017 года. Кстати, заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.
Читайте также: Выплаты вкладчикам барнаульского "Тальменка-банка" начнутся с 6 февраля
А какая-то "горячая линия" для вкладчиков банка существует?
Конечно. Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи
".
Читайте также в сюжете: Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Комментарии