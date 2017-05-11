Четверг, 11 Май, 14:01

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,08
€ 63,26
Brent
$ 51,5
22°
Обь
414см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы - 2017Дорожный ремонт – 2017 Марафон Победы-2017
Вопрос дня



Что нового, или Как будет проходить Единый госэкзамен в 2017 году?

, ИА "Амител"
Отвечаем на самые распространенные вопросы о том, как будет проходить Единый госэкзамен


Эти страшные три буквы: ЕГЭ. Экзамены начнутся уже в мае, у школьников осталось совсем мало времени, чтобы подготовиться к сдаче Единого госэкзамена. По каким предметам можно сдать ЕГЭ, как подать на пересдачу, что делать, если два экзамена стоят в один день, какие изменения ждут выпускников в 2017 году и что делать, если пропускаешь экзамен по состоянию здоровья? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.

1
Сколько предметов в списке ЕГЭ?

Всего для сдачи ЕГЭ можно выбрать 12 предметов:

1. История;

2. Биология;

3. Литература;

4. Физика;

5. Химия;

6. Обществознание;

7. География;

8. Информатика и информационно-коммуникационные технологии;

9. Иностранные языки: английский, немецкий, испанский и французский.

2
Какие предметы обязательны для сдачи ЕГЭ?

В 2017 году будет только два обязательных предмета: математика и русский язык.

3
Можно ли ученику сдавать два уровня математики в ЕГЭ-2017?

Да, ученик может выбрать для сдачи ЕГЭ один из уровней или оба уровня. Однако стоит помнить, что если ученик получил неудовлетворительную оценку по одному из выбранных уровней, то он не допускается к пересдаче по этому предмету в 2017 году, так как имеет удовлетворительный результат по данному предмету.

Но в случае провала по двум уровням школьник может пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав математику базового уровня или математику профильного уровня.

Если для сдачи был выбран только один уровень ЕГЭ по математике и выпускник получил неудовлетворительный результат, он также имеет право пересдать данный предмет.

4
Могут ли математику базового уровня сделать обязательной, а профильный уровень как предмет по выбору?
Нет, такие изменения не планируются.
5
Планируют ли в 2017 году ЕГЭ по русскому языку разделить на базовый и профильный уровни?
Нет, разделение ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни не планируется.
6
Изменят ли в этом году минимальный порог баллов для сдачи ЕГЭ?
Нет, изменений не будет. Минимальной границей для поступления в вузы являются следующие баллы по обязательным предметам: 36 баллов по русскому языку и 27 баллов по математике профильного уровня. С остальными минимальными баллами можно ознакомиться здесь.
7
Что нового появится в системе ЕГЭ в 2017 году?

В этом году в системе ЕГЭ появится существенное изменение: оценка за Единый госэкзамен будет влиять на итоговый результат аттестата. Например, школьник сдал успешно математику, выполнил 18 заданий и получил пятерку, но предварительная оценка за год была между тройкой и четверкой. В этом случае ЕГЭ даст перевес в пользу твердой четверки, которая и пойдет в аттестат.

Других изменений процедуры проведения ЕГЭ не планируется. Планомерно происходит отказ от заданий с выбором ответа, в этом году подобные задания исключаются из КИМ ЕГЭ по физике, химии, биологии.

8
Почему в ЕГЭ по истории и обществознанию убрали тестовую часть?
Это необходимо, чтобы исключить при оценке знаний выпускников элемент случайности. Эксперты уже неоднократно поднимали вопрос ухода от так называемых "угадаек".
9
Как быть, если ЕГЭ по выбранным предметам стоят в расписании в один день?
Если сроки проведения экзаменов по разным учебным предметам совпадают, то предусматриваются дополнительные сроки. Это позволяет участникам сдать один из выбранных экзаменов в другой день. Для этого при подаче заявления на участие в ЕГЭ рекомендуется указать дату участия в ЕГЭ по выбранным учебным предметам в соответствии с расписанием.
10
Что делать, если ученик пропускает ЕГЭ из-за болезни?
Ученик должен представить медицинскую справку в школу (другие участники ЕГЭ — в организацию, где регистрировались на участие в ЕГЭ). Школа оперативно передает информацию в государственную экзаменационную комиссию, чтобы она могла назначить выпускнику другой день для сдачи ЕГЭ, предусмотренный единым расписанием.

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:56
Ученый совет сократил число претендентов на должность ректора АлтГТУ 0
13:31
Палаточный городок для туристов с невысоким доходом обустроят в Белокурихе 0
13:22
Смотрим, как курсанты БЮИ очистили нагорную часть города от мусора 12
13:12
Что нового, или Как будет проходить Единый госэкзамен в 2017 году? 0
13:04
Возможных кандидатов на пост директора ФБР назвали в США 0
13:00
МТС представила коробочное решение для управления сотрудниками 0
13:00
"Алтайлес" высадил 25 гектаров памятных лесов в Алтайском крае 0
12:52
Пять алтайских муниципалитетов поборются за звание лучшего города России 1
12:34
Игрок алтайской команды помог Путину выиграть в матче Ночной хоккейной лиги 14
12:24
iPhone 8 выйдет с опозданием в несколько месяцев 0
12:13
Парки Барнаула: проект Amic.ru о зеленых зонах столицы Алтайского края 0
12:04
Более 20 человек погибли на свадьбе в Индии после обрушения стены 2
11:53
Алтайский край записали в лидеры Сибири по росту экономики 19
11:33
Новосибирск на год отложил решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2
11:21
Более 200 кг зерна, предназначенного для посева, украл селянин на Алтае 15
11:14
Не какой-то царёк: последнее интервью Нонко на посту сити-менеджера Бийска 8
11:04
Катя Лель попала в базу данных "Миротворца" из-за посещения Крыма 5
10:48
Цены на квартиры в Барнауле опустились до уровня десятилетней давности 20
10:31
Электронную карту кладбищ решили создать в России 1
10:18
Житель Алтая угнал иномарку родственников, приехавших к нему в гости 2
10:04
МВД собирается купить самолет с VIP-местом за 1,7 млрд рублей 11
09:52
Сергей Шубенков рассказал, как прошел в "Бессмертном полку" в Барнауле 7
09:42
Здание "Тойота-центра" в Барнауле выставлено на продажу за 400 миллионов 3
09:30
Тестирование для иностранных граждан проводит АлтГТУ имени Ползунова 2
09:25
Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с Реджепом Эрдоганом 16 мая 0
09:15
Современный 16-этажный дом в районе "Арены" достроят в Барнауле в 2018 году 0
09:08
Дома в контуре ТЭЦ-3 в Барнауле останутся без горячей воды почти на месяц 21
09:00
Выставка TransSiberia/Translogistica состоится в Новосибирске в мае 0
08:55
Правительство Франции ушло в отставку 0
08:40
Как стать членом партии "Единая Россия"? 52
08:32
Бийчанина оштрафовали за желание дать взятку сотруднику ФСБ 4
08:30
Финал близок: "Футбольная битва" в СК "Темп" подходит к концу 0
08:15
Более 640 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
07:44
"Меч Артура", балет и главная сенсация года "Прочь": премьеры недели в кино 0
07:37
Несладко: почему Китай отказывается от алтайского меда и как спасти бренд? 15
07:22
Лук гороху не товарищ: какие овощи нельзя сажать друг с другом? Инфографика 2
06:57
Рядом с ТЦ "Огни" в Барнауле воздвигнут одноименный жилой комплекс 13
06:34
Жительница Москвы выбросила новорожденную дочь у бойлерной 3
06:04
Грозы и тепло до +26 градусов ожидают в Алтайском крае 11 мая 0
05:01
Ключевым свидетелем по делу Эрика Давидыча оказался мертвец 2
04:01
На сайте правительства Ульяновской области появилось постановление с матом 3
03:01
Лавров сообщил о результатах встречи с Трампом 3
01:01
Медведев одобрил благоустройство домов под инвалидов за счет жильцов 11
00:01
В Казахстане женщина обклеила дом портретами Назарбаева, чтобы не снесли 0
23:54
Доходы жены главы Крыма за год приумножились на десять 10
23:28
Путин забросил 7 шайб из 17 на матче Ночной хоккейной лиги 6
23:06
Зять олигарха Рыболовлева покупает английский футбольный клуб 1
22:53
Кремль ищет путь к сердцам не полностью доверяющих Путину 4
22:24
В Заринске празднование 9 мая завершилось для молодых людей смертельным ДТП 1
22:09
В Барнауле неуловимый "желтый трактор" стал виновником трех ДТП 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.