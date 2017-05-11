Эти страшные три буквы: ЕГЭ. Экзамены начнутся уже в мае, у школьников осталось совсем мало времени, чтобы подготовиться к сдаче Единого госэкзамена. По каким предметам можно сдать ЕГЭ, как подать на пересдачу, что делать, если два экзамена стоят в один день, какие изменения ждут выпускников в 2017 году и что делать, если пропускаешь экзамен по состоянию здоровья? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.
Всего для сдачи ЕГЭ можно выбрать 12 предметов:
1. История;
2. Биология;
3. Литература;
4. Физика;
5. Химия;
6. Обществознание;
7. География;
8. Информатика и информационно-коммуникационные технологии;
9. Иностранные языки: английский, немецкий, испанский и французский.
В 2017 году будет только два обязательных предмета: математика и русский язык.
Да, ученик может выбрать для сдачи ЕГЭ один из уровней или оба уровня. Однако стоит помнить, что если ученик получил неудовлетворительную оценку по одному из выбранных уровней, то он не допускается к пересдаче по этому предмету в 2017 году, так как имеет удовлетворительный результат по данному предмету.
Но в случае провала по двум уровням школьник может пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав математику базового уровня или математику профильного уровня.
Если для сдачи был выбран только один уровень ЕГЭ по математике и выпускник получил неудовлетворительный результат, он также имеет право пересдать данный предмет.
В этом году в системе ЕГЭ появится существенное изменение: оценка за Единый госэкзамен будет влиять на итоговый результат аттестата. Например, школьник сдал успешно математику, выполнил 18 заданий и получил пятерку, но предварительная оценка за год была между тройкой и четверкой. В этом случае ЕГЭ даст перевес в пользу твердой четверки, которая и пойдет в аттестат.
Других изменений процедуры проведения ЕГЭ не планируется. Планомерно происходит отказ от заданий с выбором ответа, в этом году подобные задания исключаются из КИМ ЕГЭ по физике, химии, биологии.
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