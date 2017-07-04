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Результаты ЕГЭ для современного школьника имеют большое, даже основополагающее, значение при поступлении в вуз. Но некоторые, особо успешные в обучении и спорте абитуриенты имею право на дополнительные баллы. Рассказываем, какие и за что.
Что даст вам баллы:
- Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
- Золотой знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца.
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Что даст вам баллы:
- Аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая или серебряная медаль.
- Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием.
- Результаты олимпиад (не используемые для получения преимуществ при поступлении), творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий при поступлении.
- Оценка за итоговое сочинение, выставленная организацией высшего образования, и являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Волонтерская деятельности (если с даты ее завершения не прошло четыре года).
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