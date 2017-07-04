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Результаты ЕГЭ для современного школьника имеют большое, даже основополагающее, значение при поступлении в вуз. Но некоторые, особо успешные в обучении и спорте абитуриенты имею право на дополнительные баллы. Рассказываем, какие и за что.

1 Сколько баллов можно получить? Количество баллов ограничено — не более 10 баллов суммарно (данные для 2017 года). Сколько именно вы получите за свои достижение каждый вуз определяет самостоятельно, но среднем это около 3-4 баллов. Смотрите также: Кто имеет льготы на поступление в вуз. Инфографика

2 Баллы за спортивные достижения Что даст вам баллы: Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Золотой знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца. Читайте также: Что делать, если не сдал ЕГЭ?

3 Баллы за успехи в обучении Что даст вам баллы: Аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая или серебряная медаль.

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием.

Результаты олимпиад (не используемые для получения преимуществ при поступлении), творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий при поступлении.

Оценка за итоговое сочинение, выставленная организацией высшего образования, и являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации.