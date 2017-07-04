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Кто может получить дополнительные баллы при поступлении в вуз?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как можно заработать "бонусные" 10 баллов

Фото: vaomos.news


Результаты ЕГЭ для современного школьника имеют большое, даже основополагающее, значение при поступлении в вуз. Но некоторые, особо успешные в обучении и спорте абитуриенты имею право на дополнительные баллы. Рассказываем, какие и за что.

1
Сколько баллов можно получить?
Количество баллов ограничено — не более 10 баллов суммарно (данные для 2017 года). Сколько именно вы получите за свои достижение каждый вуз определяет самостоятельно, но среднем это около 3-4 баллов.
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2
Баллы за спортивные достижения

Что даст вам баллы:

  • Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
  • Золотой знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца.

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3
Баллы за успехи в обучении

Что даст вам баллы:

  • Аттестат о среднем общем образовании с отличием, золотая или серебряная медаль.
  • Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием.
  • Результаты олимпиад (не используемые для получения преимуществ при поступлении), творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий при поступлении.
  • Оценка за итоговое сочинение, выставленная организацией высшего образования, и являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации.
4
Баллы за волонтерство

Волонтерская деятельности (если с даты ее завершения не прошло четыре года).

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