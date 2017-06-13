Что делать, если не сдал ЕГЭ?

Попробовать пересдать

Пересдать неудачный экзамен (результат ниже минимального балла) по обязательному предмету можно, но только один. И есть некоторые важные моменты относительно экзамена по математике. Если школьник выбрал для сдачи и базовый, и профильный уровень и не сдал один из них, то пересдача в этом году невозможна. Ведь второй он сдал. Если не сдал оба — возможна, но только одна попытка и только или базовый, или профильный.

Пересдача предметов по выбору в случае получения неудовлетворительного результата возможна только в следующем году.

Если экзамен был пропущен по болезни и есть подтверждающая справка, то можно пересдать в дополнительный день.

Кстати, в вуз без ЕГЭ могут поступить некоторые категории инвалидов, имеющие льготы, победители олимпиад (международные олимпиады по общеобразовательным предметам школьников, Всероссийская олимпиада школьников, олимпиады школьников, Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры). Льгота для победителей олимпиад действует только на один вуз.