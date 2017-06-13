Что делать, если не сдал ЕГЭ?

Напомним, что ЕГЭ нужен не только для поступления. Школа выдает аттестат о среднем общем образовании только при успешной сдаче ЕГЭ по обязательным учебным предметам: русскому языку и математике базового или профильного уровня. Если школьный аттестат есть, но не хватает баллов для поступления в вуз, то вариантов много. А если даже обязательные предметы не сданы и аттестат не выдан, то выбор небольшой. Расскажем, что делать и тем, и другим. Главное — не отчаиваться и не впадать в уныние. Провал — это хороший жизненный урок.
Попробовать пересдать
Пересдать неудачный экзамен (результат ниже минимального балла) по обязательному предмету можно, но только один. И есть некоторые важные моменты относительно экзамена по математике. Если школьник выбрал для сдачи и базовый, и профильный уровень и не сдал один из них, то пересдача в этом году невозможна. Ведь второй он сдал. Если не сдал оба — возможна, но только одна попытка и только или базовый, или профильный.
Пересдача предметов по выбору в случае получения неудовлетворительного результата возможна только в следующем году.
Если экзамен был пропущен по болезни и есть подтверждающая справка, то можно пересдать в дополнительный день.
Кстати, в вуз без ЕГЭ могут поступить некоторые категории инвалидов, имеющие льготы, победители олимпиад (международные олимпиады по общеобразовательным предметам школьников, Всероссийская олимпиада школьников, олимпиады школьников, Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры). Льгота для победителей олимпиад действует только на один вуз.
Поступить в вуз с меньшими требованиями, на заочное или вечернее обучение
Некоторые учебные заведения принимают на заочное обучение без предъявления результатов ЕГЭ по дополнительным предметам (аттестат, конечно, требуется). Придется только сдать вступительные экзамены на выбранную специальность в самом учебном заведении.
Кроме того, если основные предметы вы сдали, то можно просто поискать другой вуз, где не требуются дополнительные предметы, которые вы завалили, или где меньший конкурс.
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Пойти учиться в техникум или колледж
Для поступления в ссуз достаточно документа об окончании девяти классов, даже если у вас нет аттестата по окончании 11 классов. Если вы все же хотите иметь диплом о высшем образовании, то можно будет пойти в вуз после первого курса ссуза. У вас будет возможность сдать ЕГЭ через год. Если идете в высшее учебное заведение после окончания среднего специального, то надо будет сдать вступительные экзамены, но только на ту же самую профильную специальность.
Готовиться к пересдаче на следующий год
Для этого у вас есть целый год. Можно готовиться самостоятельно, нанять репетитора или пойти на специальные курсы.
Устроиться на работу
Работу можно совместить с подготовкой к экзамену на следующий год. Это и дополнительные средства, и опыт работы, и трудовой стаж. Особенно важен опыт работы, если вы выберете место, близкое к желаемому образованию.
Поступить в иностранный вуз
Если вчерашний школьник не сдал ЕГЭ с баллами, достаточными для поступления в вуз, но владеет иностранным языком, то вполне реально попробовать свои силы за границей. Главное условие — сдать тест международного уровня (самый распространенный вариант — IELTS). Но имейте в виду, что нужен школьный аттестат (то есть русский и математику вы сдать обязаны).
Отдохнуть
Не сдал ЕГЭ даже по основным предметам, не смог "одолеть" экзамен и на пересдаче? Кажется, что это всё, жизнь закончена. Согласны, неприятная ситуация. Но во всем надо видеть и положительные моменты. Например, отдохнуть, набраться сил. А почему нет?! Обучение в школе вузе — эмоционально трудный процесс. Отдыхайте, если есть такая возможность.
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Подумать о выборе профессии
Когда ты школьник, тебе всего 16 лет, на носу сложные экзамены, особо не задумываешься о том, кем ты на самом деле хочешь быть. А если ты плохо сдал экзамен, то, видимо, эти предметы далеки от представлений о твоем будущем. Родители и учителя заставляли зубрить математику, а ты, возможно, хотел бы стать фотографом. Так что теперь есть время подумать, чего ты хочешь на самом деле.
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