Фото: joyreactor.cc
Так уж сложилось в этом сложном мире, что вопросы экологии никогда не были на первом месте. Чтобы обратить внимание на эту проблему, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края проводит много мероприятий не только в этот год. Алтай — особая территория на карте страны. В регионе семь природно-климатических зон. И каждая требует постоянного серьезного внимания. Кстати, в пятницу, 6 октября, Всемирный день охраны мест обитания животных. Для охраны фауны и флоры в России созданы особо охраняемые природные территории. В Алтайском крае их более сотни.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это земельные, водные или воздушные территории, имеющие особую природную ценность. На этих территориях произрастает множество редких растений или водятся уникальные животные. Присваивая этот статус, государство берет ООПТ под особый контроль.
В России ООПТ занимают 12% площади.
Эти территории разделены на государственные природные заповедники (биосферные), национальные парки, природные парки, государственные природные заказники и памятники природы.
Кстати, 11 природных объектов России включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это в том числе озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, плато Путорана, девственные леса Коми, западный Кавказ. Самая большая ООПТ в России — национальный парк "Русская Арктика" (площадью 8,8 млн гектаров). Самая маленькая — заповедник "Галичья гора" (2,3 кв. км) в Липецкой области. На этой небольшой площади растет 650 видов растений, многие из которых не типичны для этих широт.
В Алтайском крае есть 101 особо охраняемая природная территория краевого значения на площади 770 тысяч га. Это 37 государственных природных заказников, 62 памятника природы, природный парк "Ая" и заповедник. В 2017 году появятся или уже появились несколько объектов: природный парк "Предгорье Алтая", заказник "Урочище Рублёво", памятники природы "Озеро Сухое", "Озеро Песчаное", "Боровые болота". Расширяются памятники природы "Пещера Большая Талдинская" и Бащелакский заказник.
Читайте также: Новый памятник природы появился в Алтайском крае
Один из самых известных — Золотые горы Алтая (Алтайский государственный природный биосферный, это тайга и высокогорная тундра). На его территории расположено более 1,2 тысячи водоемов. Самый большой из них — озеро Телецкое.
Комментарии