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От 50% и выше: алтайская "Единая Россия" ждет высокий результат на выборах

, ИА "Амител"
Вернувшийся в партию политтехнолог заявил о полноценной "перезагрузке" партии

Фото: Александра Черданцева

Вернувшийся к алтайским единороссам Андрей Клюзов заявил, что партия на муниципальных выборах может набрать 50% и выше.

"В прошлом политическом сезоне массовых муниципальных выборов в 2012 году средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65%, а на выборах в Барнаульскую городскую Думу "Единой Россией" был преодолен барьер в 50% и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной "перезагрузке" работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году", — цитирует слова избранного на пост главы регионального исполкома Андрея Клюзова пресс-служба регионального отделения партии.

Он добавил, что в начале 2017 года будет представлена стратегия развития регионального отделения партии на ближайшие два-три года и планы по решению основной задачи 2017 года. Планы у партии не изменились — победить в муниципальных выборах 2017 года.

На выборах 2016 года в Госдуму в Алтайском крае партия набрала всего 35%. Это, по нашим данным, стало одной из главных причин смены руководства партии.

Про перезагрузку еще до своего избрания на региональной отчетно-выборной конференции в пятницу, 23 декабря, на место главы регионального отделения "ЕР" говорил Александр Романенко:

"Результаты прошедших выборов показали – серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партий в муниципалитетах. Нам нужна качественная "перезагрузка" работы регионального отделения".

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Напомним, что Андрей Клюзов работал главой исполкома отделения партии в Алтайском крае до 2012 года. Затем перешел на пост главы технологического департамента Центрального исполнительного комитета партии. В конце 2013 года ушел на работу в "Сибирскую медиагруппу", где занял пост директора, а летом 2015 года уехал из региона и стал руководителем департамента партии "Единая Россия" по Сибирскому федеральному округу.

Читайте также в сюжете: Выборы-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2016 11:45
- гость -

Еще больше вбросов, каруселей и просто неправильного подсчета.... Или я как то не так прочитал?

0  0
27.12.2016 11:50
Джазатор

Партия жуликов и воров. Итоги выборов на Алтае это протест граждан региона.

0  0
27.12.2016 11:57
- гость -

...говорил, что будешь подстилкой кабацкой и с чаем полторта сожрал (с)

0  0
27.12.2016 12:02
ви

На федеральных выборах вы показали свое истинное место, самое низкое по россии.

0  0
27.12.2016 12:10
Сталинский Сокол

Путин сказал: Мы стали жить лучше!!! Народ ответил: Мы за вас-Рады!!!!

0  0
27.12.2016 12:22
- гость -

В 2012 году у людей зарплаты и пенсии вдвое выше были, вот и желающих голосовать за ЕР больше было. А сейчас уровень жизни в нашей стране как в Мексике и Колумбии. Тут никакая перезагрузка не поможет.

0  0
27.12.2016 12:33
- гость -

Давно пора понять, что выборы - это соревнование студентов-карусельщиков и пенсионеров. Средний класс, ка движущая сила страны практически исчез. Некому голосовать. Остальным соц. группам глубоко пофигу, при какой власти придется тырить провода со столбов и барыжить елками.

0  0
27.12.2016 12:43
Белые росы

ЕР построила вертикаль власти,все директора крупных предприятий,типо Эволара,Бочкарей,Барнаульского пивзавода,Соколовского ЛВЗ,регулярно башляют партии власти и в ней состоят! Несистемка-сосёт свой 1,89 просент! Реальная альтернотива этому-КПРФ,хотя вождь,немного стар! Но Трампу уже 70 годков исполнилось!

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