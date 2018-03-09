Фото: gonzoblog.ru
Любопытное дело: в Аргентине, Австралии, Бразилии, Конго, Люксембурге, Науру, Перу, Сингапуре, Уругвае и Эквадоре голосование на выборах является обязательным по закону. У жителей России такой обязанности нет, оттого, видимо, мы не особенно-то знаем о своих правах. Вот вы, например, знаете? Давайте проверим ваши познания в сфере избирательных прав!
Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 15 августа 2016 г., в 16:03.
Комментарии
Куды ехать?Чай не в космос слетать,не на войну идтить:идут они все гуськом к едрене фени.
15/16
тоже 1 неверный ответ, думал ЗЭКи голосовать могут..
16/16
Поздравляем! Вы ответили верно на все вопросы. О, да Вы прекрасно знаете свои избирательные права! Вашу бы сознательность в массы!
Второй вопрос провокационный. Там нужно вместо русской написать российской! Нет такого понятия русский в российском праве.
хм, а я думал отвечу правильно и меня сразу в думу.
или хотя бы навигатор подарят
а тут всего-то написали молодец да все (((
Всё, что нужно знать о выборах.
7.09.2017 11:23
- гость -
Сходи голову вымой. У тебя говно на макушке присохло.
в этом году не нужны открепительные
Главное избирательное право это обеспечить явку, а дальше умные дяди сами за тебя все решат.