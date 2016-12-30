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Итоги 2016 года для Алтайского края подвел губернатор Александр Карлин в своем блоге, получившем название "Как жили мы в том кризисном году".
"В начало 2016-го мы заходили осторожно, как в темные воды неизвестного водоема: не исчезнет ли твердь под ногами? Не закрутит ли воронкой? Не наткнемся ли на корягу?Вошли. Поплыли. Не утонули. Спустя несколько дней, будучи на другом берегу, оглянемся: а ведь переплыли реку с двойным названием "Кризисно-високосный год"! Не просели в показателях по темпам роста промышленности. Собрали рекордные урожаи зерновых, гречихи и сахарной свеклы. Подтвердили свое право быть гарантом продовольственной безопасности страны", — образно делится своими впечатлениями от уходящего года глава региона.
Также Александр Карлин отмечает, что краевые события нашли свое отражение в федеральной повестке. В частности, по словам губернатора, после визита Владимира Путина на президиум Госсовета в Белокуриху, было принято решение не сворачивать государственную программу развития внутреннего и въездного туризма.
Также губернатор подчеркнул, что 2016 год заканчивается под знаком открытия в Барнауле современного перинатального центра "ДАР".
"Это значит, что с помощью уникальных технологий и высококлассных специалистов шанс получить "Божий дар" появится даже у самых проблемных по здоровью женщин. Семьи, планирующие улучшить свою внутрисемейную демографическую ситуацию, могут смело смотреть в будущее, потому что свое звание края новых школ наш регион не потеряет, а преумножит в самом ближайшем будущем", — пишет глава региона.
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Кроме того, губернатор рассказал об успехах в сфере образования, а именно о переходе школ на работу в одну смену, увеличении мест в школах и детсадах.
Говоря о планах на 2017 год, Александр Карлин отметил: "Будем работать дальше. Строить и реконструировать больницы, ФАПы и школы. Открывать детский технопарк "Кванториум". Продолжим строительство Художественного музея. Начнем строительство кукольного театра".
В преддверии Нового года региональный руководитель выразил благодарность каждому жителю края и пожелал землякам успехов, здоровья, счастья и добра.
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