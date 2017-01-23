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Первое заседание суда по громкому уголовному делу бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, которое должно было состояться 23 января, было отложено.
"Заседание было перенесено. Следующее заседание назначено на 10 часов утра 31 января", – сообщили порталу Amic.ru в Железнодорожном районном суде Барнаула.
Отметим, что на скамье подсудимых вместе с Юрием Денисовым оказалась также его супруга Татьяна Денисова.
Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Супруге бывшего вице-губернатора инкриминируют посредничество в этой незаконной деятельности.
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По версии следователей регионального управления СКР, общая сумма взяток, полученных Денисовым, составляет около 2,5 миллионов рублей.
С марта 2016 года экс-заместитель главы региона находится под стражей. Его жена также пребывала в СИЗО, но в декабре прошлого года суд смягчил в отношении нее меру пресечения, и она была выпущена под домашний арест.
Комментарии
А почему перенесли - кто в курсе? Не есть ли это тупое затягивание дела?
началось)))
выжидают когда приставится старичок!
зачем дед полосатую робу одел? Чай не в "Чёрном дельфине" сидит.
- гость - 23 января 2017 г. 12:42 началось)))
что началось? скорее закончилось, вся карьера коту под хвост, одно презрение на память. Интересно какие думки у человека после года СИЗО?
а нового видели министра? говорят 40 лет, не педагог а экономист как набиулина прям)))
на таких местах нужен толковый менеджер, а педагог в министерском кресле не нужен, ибо "педагог" по определению очень далёк от управленческих дел.
говорят 40 лет, не педагог а экономист
и?
Саныч, а то, что менеджер далек от педагогики - не настораживает? Жаль... Еще дедушка Крылов заметил, что должен сапоги тачать сапожник, а пироги печи - пирожник. Иначе хрень получается полная!
Об этом и разговор, что менеджментом должен заниматься управленец, а педагог должен учить детей. А вот среди замов могут быть разные варианты.
Еще дедушка Крылов заметил, что должен сапоги тачать сапожник, а пироги печи
а управлять управленец
А калачи кто должен делать с пюре?
Ну так надо обучать специалистов в той или иной области управленческой науке - и вперед! Поверьте, это гораздо проще и эффективнее, чем потом расхлебывать то, что наломал "эффективный менеджер", ничерта не смыслящий в той области, которой он взялся управлять. Бухгалтеры уже науправляли и в образовании, и в медицине, и в культуре. Вы думаете, ликвидация ФАПов, оптимизация больниц и школ на селе была придумана и осуществлена специалистами - врачами и педагогами? Нет, это чисто бухгалтерский подход, главное - копеечку сэкономить! Остальное просто не входит в сферу их интересов.
16:10 это советское мышление неработающее в рыночной экономике. Простой пример. Лиотех - в управлении технари, организовали производство, продаж нет. Полный маркетинговый провал. Это вершина айсберга, неизвестно насколько эффективно организовано само производство.