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Новости

Первое заседание по делу Юрия Денисова перенесли

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Следующее заседание назначено на 31 января

Фото: ok.ru/tvkatun24

Первое заседание суда по громкому уголовному делу бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, которое должно было состояться 23 января, было отложено.

"Заседание было перенесено. Следующее заседание назначено на 10 часов утра 31 января", – сообщили порталу Amic.ru в Железнодорожном районном суде Барнаула.

Отметим, что на скамье подсудимых вместе с Юрием Денисовым оказалась также его супруга Татьяна Денисова.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Супруге бывшего вице-губернатора инкриминируют посредничество в этой незаконной деятельности.

Читайте также: Дело Денисова: в Барнауле стартует процесс над бывшим вице-губернатором

По версии следователей регионального управления СКР, общая сумма взяток, полученных Денисовым, составляет около 2,5 миллионов рублей.

С марта 2016 года экс-заместитель главы региона находится под стражей. Его жена также пребывала в СИЗО, но в декабре прошлого года суд смягчил в отношении нее меру пресечения, и она была выпущена под домашний арест.

Читайте также в сюжете: Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.01.2017 12:35
- гость -

А почему перенесли - кто в курсе? Не есть ли это тупое затягивание дела?

0  0
23.01.2017 12:42
- гость -

началось)))

0  0
23.01.2017 13:16
- гость -

выжидают когда приставится старичок!

0  0
23.01.2017 14:15
Переживающий

зачем дед полосатую робу одел? Чай не в "Чёрном дельфине" сидит.

0  0
23.01.2017 14:18
Читатель

- гость - 23 января 2017 г. 12:42 началось)))

что началось? скорее закончилось, вся карьера коту под хвост, одно презрение на память. Интересно какие думки у человека после года СИЗО?

0  0
23.01.2017 14:22
обезъяна

а нового видели министра? говорят 40 лет, не педагог а экономист как набиулина прям)))

0  0
23.01.2017 14:37
Сан Саныч

на таких местах нужен толковый менеджер, а педагог в министерском кресле не нужен, ибо "педагог" по определению очень далёк от управленческих дел.

0  0
23.01.2017 14:46
Ипонамать

говорят 40 лет, не педагог а экономист

и?

0  0
23.01.2017 15:00
- гость -

Саныч, а то, что менеджер далек от педагогики - не настораживает? Жаль... Еще дедушка Крылов заметил, что должен сапоги тачать сапожник, а пироги печи - пирожник. Иначе хрень получается полная!

0  0
23.01.2017 15:10
Сан Саныч

Об этом и разговор, что менеджментом должен заниматься управленец, а педагог должен учить детей. А вот среди замов могут быть разные варианты.

0  0
23.01.2017 15:24
Ипонамать

Еще дедушка Крылов заметил, что должен сапоги тачать сапожник, а пироги печи

а управлять управленец

0  0
23.01.2017 15:38
- гость -

А калачи кто должен делать с пюре?

0  0
23.01.2017 16:10
- гость -

Ну так надо обучать специалистов в той или иной области управленческой науке - и вперед! Поверьте, это гораздо проще и эффективнее, чем потом расхлебывать то, что наломал "эффективный менеджер", ничерта не смыслящий в той области, которой он взялся управлять. Бухгалтеры уже науправляли и в образовании, и в медицине, и в культуре. Вы думаете, ликвидация ФАПов, оптимизация больниц и школ на селе была придумана и осуществлена специалистами - врачами и педагогами? Нет, это чисто бухгалтерский подход, главное - копеечку сэкономить! Остальное просто не входит в сферу их интересов.

0  0
23.01.2017 16:59
Х

16:10 это советское мышление неработающее в рыночной экономике. Простой пример. Лиотех - в управлении технари, организовали производство, продаж нет. Полный маркетинговый провал. Это вершина айсберга, неизвестно насколько эффективно организовано само производство.

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