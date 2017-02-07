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Паводок-2017. Двойной удар стихии ожидается в Алтайском крае

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Предпосылками этому стали высокая увлажненность почвы и большие снегозапасы, которые продолжают увеличиваться

Большое количество снегозапасов в Алтайском крае и Республике Алтай уже сегодня дает основания предполагать, что паводок 2017 года будет довольно сложным и нужно готовиться к худшему развитию событий. Об этом во время прямого эфира на радио Эхо Москвы в Барнауле сообщил начальник Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер.

"Такой большой объем снегозапасов за последние 70 лет фиксируется в Алтайском крае в третий раз. Наиболее похожим по развитию ситуации был 2001 год. В частности, сопоставимы снегозапасы на территории нашего региона, рядом находятся даты, когда мы ушли в зиму в эти годы, и среднесуточный переход через ноль. Но в этот раз существенно отличается такой показатель, как влагозапасы почвы", – поделился наблюдениями эксперт.

Напомним, в 2001 году в Алтайском крае фиксировался недостаток увлажнения почвы. В этом году земля была оптимально увлажнена, а местами даже фиксировалось переувлажнение.

Следовательно, уже сейчас можно говорить о том, что почва в этом году впитает влаги меньше, чем 16 лет назад. Тогда паводковая ситуация сложилась идеальным образом, так как большие снегозапасы за счет теплого февраля и марта вымерзли и испарились. Относительно 2017 года такого сценария пока не предвидится.

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В октябре и ноябре 2016 года осадков выпало столько, что мы приблизились к норме холодного периода. В декабре эта тенденция продолжилась – в этом месяце в разных районах края фиксировалось от одной до трех месячных норм. Январь 2017 года стал теплее января 2001 года, и снегозапасов стало еще больше.

Синоптик отметил, что, согласно уточненному прогнозу, февраль будет снежным. За счет этого дополнительно увеличится объем снегозапасов, и, по предварительному прогнозу, осадки превысят среднемесячную норму. Если говорить про март, то, по сезонному прогнозу, он будет теплее нормы на 1-2 градуса.

"Об апреле еще говорить рано. Но из многолетних личных наблюдений мы знаем, что на неделю-полторы в регион приходит юго-западный вынос с территории Средней Азии и Казахстана. Он несет с собой большое тепло и солнечную погоду. В этот момент начинается период активного снеготаяния. Учитывая, какие условия у нас сложились, с учетом того, что в феврале-марте у нас разрушения снежного покрова пока не предвидятся, это приведет к большому снеготаянию и активному склоновому стоку", – сообщил синоптик.

Александр Люцигер предупредил, что сложности во время паводка могут возникнуть в любой точке региона и готовиться к удару стихии жителям нужно уже сейчас. Талая вода всегда устремляется в пониженные места рельефа. И это могут быть не обязательно реки или низины. Вода может устремиться в овраги, подвалы жилых домов, подполье. О точном уровне первой волны паводка можно будет говорить только в середине марта.

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Безусловно, говорить и о второй волне паводка сегодня подавно преждевременно. Но все-таки определенные предпосылки уже сегодня дают понять, что повторного удара стихии Алтайскому краю, вероятно, не избежать. Дело в том, что, помимо Алтайского края, еще большие снегозапасы фиксируются и в соседней Республике Алтай.

По словам Александра Люцигера, если в предгорьях количество осадков превышено в полтора-два раза, то в горах, по субъективным оценкам, они больше в три, а местами и в большее количество раз. Инструментальные данные будут известны в конце марта, когда пройдут снегомерные экспедиции. Они и дадут те самые расчетные данные, на основе которых строится прогноз второй волны паводка, пояснил синоптик.

"Те осадки, что есть сейчас в предгорьях, придут в первую волну. Около 70% притоков наши реки Чарыш, Ануй, Бия, Катунь получают именно из Республики Алтай. Но если в этом году в соседнем регионе снегозапасов больше, это наложится и на первую, и на вторую волну паводка. А с учетом тех объемов, что мы видим и предполагаем, вторая волна будет весьма серьезной", – заключил Александр Люцигер.

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае – 2017
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.02.2017 11:23
- гость -

Как будто в первый раз в первый класс. Раньше то в Сибири никогда снега не было. )

0  0
7.02.2017 11:23
- гость -

7 метров было в 2001 году!!!

0  0
7.02.2017 11:28
- гость -

в 2012 было больше, снега чем сейчас.

0  0
7.02.2017 11:37
- гость -

Покупайте резиновые лодки. Сапоги. Спасательные жилеты. И Просто надувные матрасы.

0  0
7.02.2017 11:44
- гость -

Выход - то какой? Мы все умрем. Или (как вариант) гектар земли на востоке.

0  0
7.02.2017 11:47
Rogue Stray

Стоит учесть, что в этом году та же Обь ушла под лёд при высоком уровне воды.

0  0
7.02.2017 11:57
- гость -

7.02.2017 11:47 Rogue Stray

Че-че? И с тех пор как уiшла, она больше не течет?

Уровень воды в реке Обь 32 см ЦГМС

0  0
7.02.2017 11:57
- гость -

Выход простой-жить на Горе в элитках или коттедже,да в ус не дуть!

0  0
7.02.2017 11:57
- гость -

Наше спасение во время паводка - соль, спички и фото путина

0  0
7.02.2017 11:59
- гость -

7.02.2017 11:57 - гость -

Вам лучше подойдет свечка в задницу от насиженного геморроя )

0  0
7.02.2017 11:59
Rogue Stray

7.02.2017 11:57 - гость - 7.02.2017 11:47 Rogue Stray

Че-че? И с тех пор как уiшла, она больше не течет?

Уровень воды в реке Обь 32 см ЦГМС

_____________

А прошлогодний уровень какой был? На АППГ?

0  0
7.02.2017 12:11
- гость -

Жители домов на Речном вокзале не смогут домой зайти. Вывод: А не надо на берегу больших рек селиться.

0  0
7.02.2017 12:27
- гость -

на выселках всё ещё не сделали ливнёвку...

0  0
7.02.2017 12:50
Rogue Stray

7.02.2017 12:11 - гость - ... А не надо на берегу больших рек селиться.

____________

Да с фига-то?

Всю свою историю люди селились именно на берегах водоёмов, желательно рек - вода чище, потому как проточная.

И наоборот, чаще всего своё существование прекращают именно те поселения, где в шаговой доступности нет крупных водоёмов. Ибо без воды и ни туды, и ни сюды.

0  0
7.02.2017 12:52
- гость -

Ускова с Балтийкой смоет наверное

0  0
7.02.2017 13:39
- гость -

Пошлый год уровень в Оби зимой падал на 1мет ниже нулевой отметки, в эту зиму еще ни разу через ноль не переходил уровень.

0  0
7.02.2017 13:43
- гость -

прошлый год на 8 февраля мнус 10 см смотреть можно тут.https://altaex.ru/info/water/ob/

0  0
7.02.2017 14:30
- гость -

Может, это в прошлые годы было мало снега? Однако также по 4000 тонн вывозили каждый день.

0  0
7.02.2017 15:52
- гость -

Помните наводнения 2014 года? количества снега не превышало среднегодовые нормы,а уровень воды в Оби в районе Затона достиг 742 см - отметки, небывалой за годы наблюдений. Был пройден даже рекордный до этого уровень в 737 см, зафиксированный 1969 году. Критической для Затона является уровень в 540 см. Так что запасы снега это не основной критерий обязательного наводнения.В тот год такой паводок спровоцировали затяжные дожи в высокогорьях в течении 2 недель, Весь снег который должен был таять в течении всего лета просто был смыт дождями в реки, отсюда и такой резкий подъем воды был.

0  0
7.02.2017 16:16
Гонец из Пензы

давно пора найти покупателей лишней воды и снега

0  0
7.02.2017 16:17
Гонец из Пензы

давайте сюда этого бизнес-тренера, которого тут рекламировали - пусть продаст!

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7.02.2017 16:59
Rogue Stray

Куда-нибудь в богатые ОАЭ. Золотом платить будут, чтоб со снежных горок на санках покататься!

0  0
7.02.2017 17:00
Миротрворeц

Да ты гонец,родину за грошь продашь! Хе,хе,хе!

0  0
7.02.2017 17:13
Гонец из Пензы

рубанок, родину продают те, кто нефть и газ за бугор толкают, а вырученное по карманам (офшорам) распихивают, да на дворцы-резиденции и прочее тратят

0  0
7.02.2017 17:47
- гость -

Rogue Stray зарегистрированный 7 февраля 2017 г. 12:50 ------------------------ У меня дедушка с бабушкой жили на берегу маленькой реки, но в 100 м от нее. Чтобы поселиться в 10 м от берега огромной реки, нужен особый талант.

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7.02.2017 18:17
Rogue Stray

7.02.2017 17:47 - гость - ... Чтобы поселиться в 10 м от берега огромной реки, нужен особый талант.

____________

Тут согласен. Талан нужен особый - в 10-то метрах.

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