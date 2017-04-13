Фото: katun24.ru

Житель Бердска Виталий Панасюк совершил заплыв через Обь в Барнауле во время ледохода, сообщает телеканал "Катунь 24".

Преодолеть реку любитель зимнего плавания решил в районе речного вокзала. Спустя несколько минут после начала заплыва на берег прибыли сотрудники МЧС и полицейские.

Представители ведомств убедились, что спортсмену не нужна помощь, а также установили, что он не является нарушителем порядка.

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В Барнаул бердчанин прибыл специально, чтобы осуществить свой заплыв. Отмечается, что он ежедневно тренируется, плавая в холодной воде.

Особо отметим: не пытайтесь повторить подобный заплыв, поскольку это крайне опасно для жизни. Человек, не обладающий специальной подготовкой, может погибнуть в течение нескольких минут, попав в ледяную воду.