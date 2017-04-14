Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Туман окутал Обь в Барнауле в пятницу, 14 апреля. Наблюдателями белого марева оказались горожане, прогуливающиеся вдоль берега.

Читайте также: Прощай, ледяной плен: как Обь в Барнауле освобождалась от оков зимы. Видео

Напомним, что сегодняшнее утро в краевой столице началось с дождя. Впрочем, не самая лучшая погода не остановила горожан, которые продолжают идти к Оби, чтобы посмотреть на стартовавший ледоход.

Читайте также: Между нами тает лед: как наблюдения за Обью сближают барнаульцев. Фото