Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Туман окутал Обь в Барнауле в пятницу, 14 апреля. Наблюдателями белого марева оказались горожане, прогуливающиеся вдоль берега.
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Напомним, что сегодняшнее утро в краевой столице началось с дождя. Впрочем, не самая лучшая погода не остановила горожан, которые продолжают идти к Оби, чтобы посмотреть на стартовавший ледоход.
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Комментарии
фотографию можно подписать так: чё же мы не уехали в Германию когда нас звали: (
прям постапокалипсис какойто
мдаа страшно мрачно город конешн у нас привет ваще!!!старое все как кое го..но мамонта!!все куда то деньги вкладывают ток куда
Атмосферненько
гуд бай Америка ооооо