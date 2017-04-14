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Туман окутал Обь в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Белое марево опустилось на главную реку Алтайского края 14 апреля

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Туман окутал Обь в Барнауле в пятницу, 14 апреля. Наблюдателями белого марева оказались горожане, прогуливающиеся вдоль берега.

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Напомним, что сегодняшнее утро в краевой столице началось с дождя. Впрочем, не самая лучшая погода не остановила горожан, которые продолжают идти к Оби, чтобы посмотреть на стартовавший ледоход.

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Комментарии

14.04.2017 14:31
- гость -

фотографию можно подписать так: чё же мы не уехали в Германию когда нас звали: (

0  0
14.04.2017 14:50
- гость -

прям постапокалипсис какойто

0  0
14.04.2017 15:00
- гость -

мдаа страшно мрачно город конешн у нас привет ваще!!!старое все как кое го..но мамонта!!все куда то деньги вкладывают ток куда

0  0
14.04.2017 15:34
- гость -

Атмосферненько

0  0
14.04.2017 17:08
- гость -

гуд бай Америка ооооо

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